السبت, يناير 14, 2023
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اللياقة البدنية: 6 نصائح للقيام بـ7000 خطوة في اليوم

"يُنصح بالمشي لـ10 آلاف خطوة..."

كتب معالي بن عمر
رياضة المشي watanserb.com
رياضة المشي
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وطن-أصبحت اليوم اللياقة البدنية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وسواء كنت تبحث عن زيادة مستويات الطاقة لديك أو ترغب فقط في الحفاظ على صحتك ولياقتك، فإن إضافة المزيد من التمارين الرياضية إلى روتينك اليومي أمر ضروري.

وبحسب ما نشرته مجلة “برسسانتي” الفرنسي، فإن بعض البحوث أثبتت أن القيام بـ7000 خطوة في اليوم، طريقة جيّدة لفقدان الوزن، فضلاً عن أنه هدف يمكن تحقيقه بسهولة، لاسيما إذا أجريت بعض التعديلات على حياتك اليومية.

ووفقًا لما ترجمته”وطن“، فإن هناك 6 نصائح من شأنها أن تساعدك على تحقيق (بل وحتى تجاوزها) هدف 7000 آلاف خطوة في اليوم، دون تغيير نمط حياتك بشكل جذري أو التضحية بالوقت الثمين الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء.

وفيما يلي استعرضت المجلة كيف يمكن أن تؤدي 7000 خطوة إلى تغييرات كبيرة على مستوى صحتك وسعادتك:

دليلك لاستئناف روتين صحّي..10 فوائد غير متوقعة عندما تبدأ يومك برياضة المشي..

توصى الدراسات بـ10000 خطوة، لكن 7000 خطوة أمر جيّد أيضًا!

وفقًا لدراسات متعددة، ثبت أن المشي 7000 خطوة يوميًا يفيد صحتك بشكل عام. تشير الأبحاث إلى أن اتخاذ 7000 خطوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2. كما لا يساعد المشي فقط في إدارة زيادة الوزن وخفض معدل الدهون، ولكن من المعروف أيضًا أنه يحسن الصحة العقلية ويزيد من الحيوية.

مشي 7000 خطوة يوميًا يفيد صحتك العامة
مشي 7000 خطوة يوميًا يفيد صحتك العامة

أظهرت أدلة علمية أخرى من دراسات وطنية للصحة والتغذية أن الأشخاص الذين يسيرون حوالي 7000 خطوة في اليوم لديهم معدل وفيات أقل بكثير من الأشخاص الذين يسيرون أقل من 5000 خطوة أو حتى 10000 خطوة في اليوم. لذلك، تشير هذه الأبحاث والأدلة الشاملة إلى أن السعي إلى المشي 7000 خطوة في اليوم ليس ضروريًا فحسب، بل إنه مفيد أيضًا بشكل لا يصدق للصحة على المدى الطويل.

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ابدأ برنامجك الآن باتباع هذه النصائح الست:

المشي أو الجري: أيهما التمرين الأفضل لفقدان الوزن

نصيحة رقم 1: اشتري عدّاد الخطوات.

نظرًا لأن لياقتك البدنية أمر بالغ الأهمية، فمن المحتمل أن يكون شراء عدّاد للخطوات أحد أذكى الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحقيق ذلك. لا يوفر عداد الخطى أو متتبع اللياقة البدنية بيانات ومعلومات دقيقة حول عدد الخطوات التي اتخذتها كل يوم فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا أداة تحفيزية رائعة تدفعك إلى الاستمرار.

بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة لا تركز فقط على الخطوات؛ يتتبع معظم هذه الأدوات أيضًا استهلاك السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب ويقدمون أيضًا وظائف خرائط مفيدة. مع كل هذه الميزات في جهاز واحد، فلا عجب أن عدّادات الخطوات تحظى بشعبية كبيرة في عالم الصحة واللياقة البدنية.

أصبحت اليوم اللياقة البدنية أكثر أهمية من أي وقت مضى
أصبحت اليوم اللياقة البدنية أكثر أهمية من أي وقت مضى

النصيحة الثانية: اكتشف الحي الذي تقطن فيه.

يمكن أن يكون المشي في منطقتك أمر مفيد أيضًا عند البحث عن زيادة عدد خطواتك. يمكن أن يصبح اتخاذ نفس المسار في كل مرة مملًا ومتكررًا، لذا حاول استكشاف مناطق مختلفة من بيئتك، وقم بزيارة الحدائق والابتعاد عن المسار المعتاد. لن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد خطواتك فحسب، بل يساعد أيضًا في استمتاعك برياضة المشي.

لفقدان الوزن..إليك مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم

نصيحة رقم 3: امشي في منزلك ذهابًا وإيابًا.

يمكنك استغلال إحدى طرق المشي لخطوات إضافية ذهابًا وإيابًا في المنزل أيضًا. بدلًا من الجلوس لفترات طويلة، استيقظ بانتظام لأخذ فترات راحة. إذا كان بإمكانك المشي لمسافات جيّدة حول المنزل، فسيساعدك ذلك على زيادة الخطوات اليومية الأساسية.

نصيحة رقم 4: استمتع باستراحة الغداء.

يعد المشي في وقت الغداء نصيحة جيدة أخرى إذا سمح الطقس بذلك. سواء كان ذلك أثناء فترات الراحة في العمل أو الجامعة أو الكلية، اخرج وتمشى في الحدائق أو على طول الأنهار بدلاً من تناول الطعام على مكتبك. يتيح لك ذلك الابتعاد عن الساعات الطويلة التي تقضيها جالسًا في الداخل، مع امكانية القيام ب7000 خطوة.

يعد المشي في وقت الغداء نصيحة جيدة
يعد المشي في وقت الغداء نصيحة جيدة

نصيحة رقم 5: استفد من مهامك اليومية.

الطريقة المثلى لتحقيق هذا الهدف هي ممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يمكنك إضافة المزيد من الخطوات  بسرعة من خلال تنظيف المنزل وترتيبه، لذا اغتنم الفرصة للتنقل كثيرًا! ثم في أثناء التسوق في المتجر، قم برحلتين بدلاً من واحدة عند حمل حقائبك إلى المنزل، واركن سيارتك بعيدًا عن نقاط الوجهة لتمديد مدة أنشطتك.

المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

نصيحة رقم 6: فكر في نزهة جماعية.

يمكن أن تكون أيام العطلة أو ممارسة الرياضة أو هواية في مجموعات، طريقة ممتعة للقيام بخطوات دون الشعور وكأنك تمارس الرياضة! لقد ثبت أن التفاعل الاجتماعي له آثار إيجابية على الصحة البدنية؛ فهو يعزز من مستويات التحفيز والطاقة التي تعتبر ضرورية لتحقيق تلك الأهداف التي يبلغ عددها 7 آلاف خطوة كل يوم!

المشي مع الأصدقاء يجعل التمرين مسليًا أكثر
المشي مع الأصدقاء يجعل التمرين مسليًا أكثر
المصدربرسسانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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