الجمعة, يناير 13, 2023
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هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟ إليك الإجابة

لا يسبب الرمان ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم

كتب ايمان الباجي
هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟ إليك الإجابة watanserb.com
هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟
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وطنيشتهر الرمان بعناصره الغذائية الكثيرة التي تقدم فوائد متعددة بدءًا من التحكم في مستويات السكر في الدم إلى تحسين الذاكرة.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، مقارنة بعصائر الفاكهة الأخرى، ويحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أو النبيذ الأحمر.

لهذا السبب، فإن عصير الرمان لديه القدرة على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول السيئ، ويساعد في حماية القلب.

يشتهر الرمان بعناصره الغذائية الكثيرة التي تقدم فوائد متعددة

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن المركبات الموجودة في الرمان، مثل الأحماض الغالية والأولينوكية، والورسولية، لها خصائص مضادة لمرض السكري. قد يساعد عصير الرمان ومستخلص قشر الرمان أيضًا في زيادة حساسية الأنسولين، وهو أمر مفيد لمرضى السكري.

هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟

يعتبر الرمان من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (35)، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم ولديه أيضًا كمية معتدلة من نسبة السكر في الدم (18)، وهو آمن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر.

يحتوي الرمان على نسبة عالية من المواد الكيميائية والألياف الفينولية، والتي تساعد في تنظيم مستويات السكر

كما تحتوي هذه الثمرة على نسبة عالية من المواد الكيميائية والألياف الفينولية، والتي تساعد في تنظيم مستويات السكر.

ماذا تقول الدراسات؟

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علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن شرب كوب واحد من عصير الرمان خلال النهار يقلل بشكل فعال من مستويات الكوليسترول الضار لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى ذلك فهو يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن داء السكري.

غالبًا ما يقلق الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر من تأثير الرمان على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يحتوي الرمان على الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

لذلك فإن تناوله كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة يمكن أن يساعدك في الحصول على الكربوهيدرات اللازمة دون رفع مستويات السكر في الدم فجأة.

ومن الأفضل تناول الرمان على معدة فارغة في الصباح الباكر للحصول على أقصى قدر من الفوائد. يمكنك أيضًا تناوله كوجبة خفيفة قبل التمرين أو بعده. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال، وفقا لما أودره موقع “healthifyme“.

المصدرموقع "healthifyme"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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