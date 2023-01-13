الجمعة, يناير 13, 2023
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رياضة

نابولي يكتسح يوفنتوس بالخمسة في قمة الدوري الإيطالي (شاهد)

منافسات الجولة ال18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
فوز نابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي watanserb.com
أهداف نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
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وطن- اكتسح فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي، نظيره يوفنتوس، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال18 من دوري الكالتشيو الممتاز على ملعب “سان باولو”.

وافتتح صاحب الأرض نابولي أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال14، عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

وعزز المتصدر نابولي هدف التقدم الثاني في النتيجة، عن طريق اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة ال39.

فيكتور أوسيمين لاعب نابولي
فيكتور أوسيمين لاعب نابولي

كما وقلص فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، النتيجة مع نهاية الشوط الأول بهدف أول وحيد للفريق في المباراة عن طريق الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.

وسجل نجم نابولي أمير رحماني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ال55، كما وعاد النيجيري المتألق أوسيمين لتسجيل الهدف الثاني له في المباراة الرابع للفريق، داخل شباك منافسه اليوفي عند الدقيقة ال55.

احتفال نابولي بهدفه في شباك يوفنتوس
احتفال نابولي بهدفه في شباك يوفنتوس
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كما وجاء الهدف الخامس لصالح فريق نابولي في الدقيقة ال72، من توقيع اللاعب إليف إلماس.

وحقق فريق نابولي الفوز التاريخي أمام جماهيره وعشاقه داخل المدرجات على يوفنتوس، كما والأعلى نتيجة في تاريخ المواجهات في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

تفوق نابولي على يوفنتوس في المباراة

وتفوق فريق نابولي صاحب الأرض على منافسه الضيف يوفنتوس على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

احتفال نابولي بفوزه التاريخي على يوفنتوس
احتفال نابولي بفوزه التاريخي على يوفنتوس

كما ووصل عدد تسديدات فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، إلى 11 تسديدة باتجاه شباك منافسه نابولي. بينما استحوذ على الكرة في المباراة بنسبة 39%.

وسيلتقي فريق بوفنتوس بعد تلك الخسارة القاسية له أمام مونزا، الخميس، في منافسات دور ال16 كأس إيطاليا 2023، بينما سيواجه نابولي نظيره كريمونيسي في ذات البطولة، الثلاثاء.

نابولي ويوفنتوس
نابولي ويوفنتوس

ويتربع فريق نابولي بهذا الفوز على عرض صدارة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 47 نقطة، كما وتجمد رصيد الفريق المنافس يوفنتوس عند 37 نقطة في ثالث جدول الترتيب لهذا الموسم.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + صفحة نادي نابولي + صفحة نادي يوفنتوس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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