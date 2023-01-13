شيرين عبدالوهاب تضع نفسها في موقف محرج خلال حفلها بالكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تعرضت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لموقف محرج في حفلها الذي أقامته بدولة الكويت، بعدما سألت الجمهور الذي حضر حفلها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وخلال الحفل الذي وُضعت له الكثير من الشروط، سألت شيرين جمهورها سؤالا قالت فيه “بتحبوا حسام حبيب”؟، فأجاب الجمهور بشكل جماعي “لا”.

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وأقامت شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث أحيت الحفل وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت باقة كبيرة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الكويت بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفني.

- Advertisement -

وبدأت شيرين الحفل بأغنية “آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى” وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية “النفسية”، وأغنية “مشاعر”، و”انت عايش لك وبس”، و”جرح تانى” وأغنية “بص بقى”، و”أنا مش بتاعت الكلام ده”.

شروط حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وسبق أن حدد القائمون على الحفل، مجموعة شروط لحضوره، منها أن يكون الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، بالإضافة إلى منع التدخين بالسجائر الإليكترونية، والتزام تام بالتواجد في المقاعد، ومنع الرقص.

أول حفل لشيرين بسبب جدل زيارة فضل شاكر

الحفل، هو الأول الذي تحييه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر.

وكان مقررًا إقامته في 29 أكتوبر الماضي، قبل ان يتم تأجيله بسبب حجزها في إحدى المصحات لعلاج الإدمان، بناءا على طلب شقيقها.