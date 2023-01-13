الجمعة, يناير 13, 2023
الرئيسيةرياضةتشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني
رياضة

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

الملكي الأبيض أمام البلوغرانا في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة
- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كلاسيكو كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد، تواجد العديد من النجوم اللامعين من كلا الغريمين في البطولة المحلية، المقامة في المملكة العربية السعودية (الرياض).

وسينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستكون المباراة النهائية بتوقيت دولة الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المواجهة النهائية النارية بين ريال مدريد حامل اللقب وغريمه التقليدي برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2023.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو

- Advertisement -

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام نظيره برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): أنطونيو رودريجو، ناتشو، إيدير ميليتاو، داني كارفخال (فيرلاند ميندي).

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني
توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

خط الوسط: توني كروس (كامافينغا)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو (رودريغو).

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): رونالد أراخو، جول كوندي، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي (سيرجي روبيرتو).

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

وكان فريق برشلونة قد وصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كما ووصل ريال مدريد إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. بعد فوزه على خفافيش فالنسيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.

المصدروطن + صفحة نادي ريال مدريد + صفحة نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023 في نهائي السوبر الإسباني

رياضة

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم

رياضة

من هو الأكثر فوزاً في “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة؟!

رياضة

برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو الودي (فيديو)

رياضة

الليغا تحدد موعد “الكلاسيكو” المرتقب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة

رياضة

كلاسيكو الأرض ينتهي بفوز ريال مدريد على غريمه برشلونة (شاهد)

رياضة

الإعلان رسمياً عن موعد “الكلاسيكو” الناري بين ريال مدريد وغريمه برشلونة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمريكي بتصرف مُشين يفتح الماء البارد على مشردة في عزّ البرد (شاهد)

قصر أسطوري في انتظاره ..بوتين يستعد للتنحي وتعيين خليفته لكن هذا الشخص يقف عقبة أمامه.. من هو؟

فعل شيطاني .. زوجة تقتل زوجها وتستكمل الجنس مع عشيقها بجانب الجثة!

“ابن سلمان” يعتقل الداعية السوري صالح الشامي ونجله وتصرف قذر من عائض القرني تجاهه!

بعد فضيحة بيغاسوس… البرلمان الأوروبي يُصعد من لهجته تجاه المغرب بقرار تاريخي.. مالقصة؟

الإعلام البريطاني يستشهد بالملكة رانيا بعد فضيحة مذكرات الأمير “هاري”.. ما القصة؟!

بمُحامٍ مشبوه.. المغرب يُلاحق صحفي إسباني في مدريد اتهمها بالتجسس عليه عبر بيغاسوس

صدام عربي من العيار الثقيل .. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

رجل أعمال سعودي يدفع 2.6 مليون دولار لمقابلة “ميسي” و”رونالدو” في غرفة تبديل الملابس!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC