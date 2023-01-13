تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كلاسيكو كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد، تواجد العديد من النجوم اللامعين من كلا الغريمين في البطولة المحلية، المقامة في المملكة العربية السعودية (الرياض).

وسينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستكون المباراة النهائية بتوقيت دولة الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المواجهة النهائية النارية بين ريال مدريد حامل اللقب وغريمه التقليدي برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2023.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام نظيره برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): أنطونيو رودريجو، ناتشو، إيدير ميليتاو، داني كارفخال (فيرلاند ميندي).

خط الوسط: توني كروس (كامافينغا)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو (رودريغو).

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): رونالد أراخو، جول كوندي، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي (سيرجي روبيرتو).

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

وكان فريق برشلونة قد وصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كما ووصل ريال مدريد إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. بعد فوزه على خفافيش فالنسيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.