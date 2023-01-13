تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كلاسيكو كأس السوبر الإسباني 2023، الأحد، تواجد العديد من النجوم اللامعين من كلا الغريمين في البطولة المحلية، المقامة في المملكة العربية السعودية (الرياض).
وسينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).
توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
وستكون المباراة النهائية بتوقيت دولة الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
نهائي #السوبر_الإسباني_بالرياض 🇪🇸🏆
🏟 كلاسيكو العالم في الدرة
📆 الأحد (15 يناير)
⏱10 مساءً
📺 #SSC pic.twitter.com/ICIm7c1Ynh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المواجهة النهائية النارية بين ريال مدريد حامل اللقب وغريمه التقليدي برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2023.
1️⃣ نمبر وان 🙌
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 12, 2023
تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو
ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام نظيره برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتشكيلة أساسية، كما يلي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
دفاع التشكيلة (الملكي): أنطونيو رودريجو، ناتشو، إيدير ميليتاو، داني كارفخال (فيرلاند ميندي).
خط الوسط: توني كروس (كامافينغا)، لوكا مودريتش، فالفيردي.
مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو (رودريغو).
🔜 💪 خصمنا في نهائي كأس السوبر الإسباني هو برشلونة @fcbarcelona_ara!#SuperSupercopa pic.twitter.com/HWeaI4ZfjS
— ريال مدريد (@realmadridarab) January 12, 2023
تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
وسيدخل المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:
حراسة المرمى: تير شتيغن.
دفاع برشلونة (البلوغرانا): رونالد أراخو، جول كوندي، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي (سيرجي روبيرتو).
خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).
مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي (رافينيا دياز).
وكان فريق برشلونة قد وصل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.
كما ووصل ريال مدريد إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. بعد فوزه على خفافيش فالنسيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.
💜🛠️🔛⏳#SuperSupercopa pic.twitter.com/WjKNYDvOXv
— ريال مدريد (@realmadridarab) January 13, 2023
معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.