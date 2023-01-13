الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

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وطن- افتتح منتخب الجزائر المستضيف لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحلين 2023، مشواره بفوز نظيف على منافسه ليبيا بهدف نظيف دون رد.

وسجل هدف الفوز للمنتخب الجزائري الوحيد في المباراة داخل شباك نظيره الليبي، اللاعب أيمن محيوس في الدقيقة ال57 من ركلة جزاء تحصل عليها محاربو الصحراء في المباراة.

فوز الجزائر على ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وكان صاحب الأرض الجزائر الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة الافتتاحية أمام منافسه منتخب ليبيا، في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، الذي أقيم على ملعب ” نيسلون مانديلا”.

🎥شــــاهد | المنتخب الجزائري 🇩🇿 يستهل مشواره في بطولة أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر 2022 بانتصار صعب على نظيره الليبي 🇱🇾 بهدف دون مقابل 🎙️ تقرير | بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/rXVJlpycuf — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 13, 2023

ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، باتجاه شباك مرمى المنتخب الليبي، إلى 14 تسديدة. كما واستحوذ على الكرة بنسبة 57%.

كما ووصل عدد تسديدات منتخب ليبيا إلى 11 تسديدة باتجاه شباك المنتخب الجزائري، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 43%.

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تشكيلة منتخب الجزائر ضد ليبيا

ودخل المدرب الجزائري عبد المجيد بوقرة، المباراة القوية أمام نظيره منتخب ليبيا، مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقامة في دولة الجزائر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، بلخيتر.

𝑴𝒂𝒏 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉! 🏅

𝑪𝒐𝒏𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 ℍ𝕠𝕦𝕤𝕤𝕖𝕞 𝔼𝕕𝕕𝕚𝕟𝕖 𝕄𝕣𝕖𝕫𝕚𝕘𝕦𝕖👏🏻 pic.twitter.com/jldrOv0wjq — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) January 13, 2023

خط الوسط: أحمد قندوسي، دراوي، حسام الدين مريزق، مزيان، أيمن لحمري.

مركز الهجوم: أيمن محيوس.

منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وبهذا الفوز تصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته الأولى. برصيد 3 نقاط، بينما تذيل نظيره منتخب ليبيا المجموعة بتلك الخسارة بدون أي من النقاط.

كما وتضم مجموعة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كلاً من المنتخبات الأفريقية إثيوبيا وموزبيق وليبيا.

وسيتلقي منتخب الجزائر أمام نظيره إثيوبيا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.