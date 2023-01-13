الجمعة, يناير 13, 2023
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رياضة

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

منتخب الجزائر يفوز على ليبيا بهدف دون رد في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز الجزائر على ليبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين watanserb.com
فوز الجزائر على ليبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين
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وطن- افتتح منتخب الجزائر المستضيف لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحلين 2023، مشواره بفوز نظيف على منافسه ليبيا بهدف نظيف دون رد.

وسجل هدف الفوز للمنتخب الجزائري الوحيد في المباراة داخل شباك نظيره الليبي، اللاعب أيمن محيوس في الدقيقة ال57 من ركلة جزاء تحصل عليها محاربو الصحراء في المباراة.

فوز الجزائر على ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وكان صاحب الأرض الجزائر الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة الافتتاحية أمام منافسه منتخب ليبيا، في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، الذي أقيم على ملعب ” نيسلون مانديلا”.

ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، باتجاه شباك مرمى المنتخب الليبي، إلى 14 تسديدة. كما واستحوذ على الكرة بنسبة 57%.

فوز الجزائر على ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين
فوز الجزائر على ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين

كما ووصل عدد تسديدات منتخب ليبيا إلى 11 تسديدة باتجاه شباك المنتخب الجزائري، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 43%.

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تشكيلة منتخب الجزائر ضد ليبيا

ودخل المدرب الجزائري عبد المجيد بوقرة، المباراة القوية أمام نظيره منتخب ليبيا، مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقامة في دولة الجزائر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، بلخيتر.

خط الوسط: أحمد قندوسي، دراوي، حسام الدين مريزق، مزيان، أيمن لحمري.

مركز الهجوم: أيمن محيوس.

منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وبهذا الفوز تصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته الأولى. برصيد 3 نقاط، بينما تذيل نظيره منتخب ليبيا المجموعة بتلك الخسارة بدون أي من النقاط.

كما وتضم مجموعة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كلاً من المنتخبات الأفريقية إثيوبيا وموزبيق وليبيا.

مباراة الجزائر وليبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023
مباراة الجزائر وليبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وسيتلقي منتخب الجزائر أمام نظيره إثيوبيا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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