ميمي حريقة.. سورية في مصر حافظة لكتاب الله وتمارس الدعارة!

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وطن– انهارت السورية غالية، المعروفة بـ”ميمي حريقة”، أثناء جلسة محاكمتها في مصر، بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق “تانجو”.

صور وفيديوهات إباحية

واستمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية للمتهمة المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيقات تانجو وتيليجرام بميمي حريقة.

ونفت غالية صلتها بالحساب، وقالت أمام هيئة المحكمة – بحسب ما نقلت صحيفة القاهرة 24– إنها لم تستقطب الرجال محبي المتعة عبر التطبيقات من أجل تحويل أموال أو نشر صور وفيديوهات إباحية.

حافظة لكتاب الله

وأكدت غالية السورية وهي تبكي، أنها حافظة لكتاب الله.

وأضافت ميمي حريقة: “والله بقالي 10سنين جوا مصر وجارتي بلغت السفارة لما اتقبض عليا وسايبة عيالي الصغيرين عندها”.

ونفت غالية السورية علاقتها بالتطبيق المعروف بـ تانجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الرجال عن طريق نشر صور وفيديوهات إباحية مقابل مبالغ مالية.

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وقالت: “والله مظلومة”، مؤكدة أنها تفاجأت بهذه التهم بعدما تم القبض عليها.

10 سنوات في مصر

وأشارت غالية إلى أنها تعمل في إحدى المدارس ولديها أطفال وتعيش داخل مصر منذ 10 سنوات.

وقال دفاع المتهمة، إن جهات التحقيق أسندت إلى غالية السورية، تهمة الإعلان ونشر صور مخلة وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تانجو وتيليجرام”.

وأوضح دفاع ميمي حريقة، أن جهات التحقيق طلبت معاقبة موكلته بمواد اتهام الإعلان وإساءة استعمال أحد وسائل التواصل الاجتماعي وهدم القيم والمبادئ.

موكا حجازي

وفي سياق مشابه، عقدت محكمة استئناف الطفل، في مارس الماضي، جلسة لنظر استئناف فتاة التيك توك، نانسي أيمن، والمعروفة إعلامياً بـ “موكا حجازي” على حكم حبسها لمدة سنة، بعد اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء، وتحرض على الفسق والفجور.

ولاحقاً، قررت محكمة استئناف الطفل تأجيل نظر استئناف موكا على حكم حبسها لمدة سنة، لجلسة 29 مارس لضم الاخصائي الاجتماعي.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قد كشفت أن موكا (16 عاماً). تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا.

وأقنع أحد الشباب موكا، بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية. والاستفادة مادياً عن طريق الإعلانات.

وأطلقت موكا حساباً على “تيك توك” ربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام.

واعترفت موكا في التحقيقات أنها قامت بتصوير الفيديوهات على الرغم من تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورتها، وأنها قد تدفعها للمسائلة القانونية.