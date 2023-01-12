ملكة جمال كرواتيا بمايوه التايجر تتحدى هيفاء وهبي وياسمين صبري! (شاهد)

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وطن– استعرضت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، جسدها المثير بعدد كبير من ملابس البحر رغم أجواء الشتاء.

ياسمين صبري وهيفا

ونشرت إيفانا نول في حسابها عبر “انستجرام“، مجموعة من الصور والفيديوهات التي ارتدت خلالها مايوه أسود بقطعتين، وآخر أسود قطعة واحدة.

أما الأخير، فقد كان بنقشة النمر التي أثارت سخرية متابعو إيفانا العرب. وتذكروا الفستان التايجر المشترك بين طليقات رجل الأعمال المصري أبو هشيمة، ياسمين صبري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. على اعتبار أنه السر في ارتباطهما به.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وبدأ البعض بإطلاق النكات على إيفانا نول، بأنها أيضاً تحاول إغراء أحمد أبو هشيمة بعد طلاقه من ياسمين صبري.

تريند التايجر

وسبق أن اتهم الجمهور، عدد من الفنانات، بارتداء “التايجر”، لإغراء أبو هشيمة.

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وكان من ضمن المتهمات، الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، السورية نسرين طافش. ومن مصر كل من منة عرفة، سمية الخشاب، رانيا يوسف.

وهو ما جعل الإعلامي المصري محمد موسى، يفتح النار عليهن أثناء تقديم برنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم. وقال: “هو ينفع تلبسوا التايجر أول ما سمعتوا الخبر. هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها”.

وتابع: “هل كان زواج أبو هشيمة من ياسمين تجربة شاقة. لدرجة أن يقول رجل الأعمال بعد الانفصال أن لا أخسر أبدا. إما أن أربح أو أتعلم”.

وأضاف موسى: “الناس مشغولة جدا بخبر الطلاق دا، والسوشيال مقلوبة. أنا مش فاهم هو أبو هشيمة وياسمين صبري مفيش زيهم أي اتنين حصل بينهم كده، ليه احنا مركزين أوي في حياة الناس. ما اللي يطلق يطلق واللي يتجوز يتجوز، ولا طلاقها هيفيدنا ولا جوازهم يضرنا، احنا ليه بقينا بقينا بجد مهتمين أوي باللي يطلق ويلبس ويخلع، ما كل واحد حر”.

استمتاع داخل وخارج الملعب

يشار إلى أن ملكة جمال كرواتيا السابقة، جذبت أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم في قطر عندما كانت تتابع منتخب بلادها.

واكتسبت منذ ذلك الحين أكثر من 3.5 مليون متابع على تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

قدّمت كرواتيا أداءً جيدًا في البطولة، ووصلت إلى الدور نصف النهائي، وأبقت القنبلة البالغة من العمر 26 عامًا، المشجعين مستمتعين خارج الملعب ببعض الأزياء الجريئة.