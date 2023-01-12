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ماري بريسلي زوجة مايكل جاكسون تصاب بسكتة قلبية.. جرعة مخدرات زائدة أم ماذا؟

ليزا ماري بريسلي هي الزوجة السابقة لمايكل جاكسون والابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

كتب فهمي الورغمي
ماري بريسلي تصاب بسكتة قلبية watanserb.com
ليزا ماري بريسلي الزوجة الأولى لملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون
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وطن – تم نقل ليزا ماري بريسلي، ابنة إلفيس بريسلي، إلى المستشفى يوم، الخميس، بعد إصابتها بسكتة قلبية، حسبما أفادت مجلة “تي أم زاد” الأمريكية؛ ماري بريسلي هي الزوجة الأولى لملك البوب الأمريكي “مايكل جاكسون”.

سكتة قلبية دون معرفة الأسباب

وكشفت مجلة “تي أم زاد“، أن بريسلي، 54 عامًا، نُقلت من منزلها في كالاباساس بكاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستشفى قريب، بعد أن أجرى لها المسعفون الإنعاش القلبي الرئوي، مما ساعدها على استعادة نبضها.

ولا يُعرف إلى الآن ما تعرضت له أو أسباب ما أصابها، لكنه بحسب ذات المصدر، أقرب إلى كونه سكتة قلبية.

ومن غير الواضح حتى الآن ما هي حالتها الصحية ومدى خطورتها، لكن الأكيد أنها تتلقى العلاج في المستشفى، تتابع المجلة الأمريكية.

علاقات ماري بريسلي الغريبة مع جاكسون وكيج ومشاهير أمريكا

ليزا ماري بريسلي، هي الزوجة الأولى لملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، وهي نفسها مغنية أمريكية وكاتبة أغاني ولدت في 1 فبراير 1968 وتُعرف في الأوساط الفنية بأميرة الروك والرول.

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تزوجت بريسلي من ملك البوب في حفل خاص عام 1994، لكنهما تطلقا في عام 1996.

وتقدمت بريسلي بطلب للطلاق في أوائل عام 1996، مشيرة إلى “اختلافات لا يمكن تسويتها” وأشارت إلى أنها انفصلت عن جاكسون في ديسمبر 1995، بعد فترة وجيزة من نقله إلى المستشفى عقب تدهور صحي.

ماري بريسلي تصاب بسكتة قلبية
انفصلت ماري بريسلي عن جاكسون في ديسمبر 1995

لاحقا، تزوجت ليزا ماري مشاهير وممثلين هم داني كيو ونيكولاس كيج ومايكل لوكوود.

في 8 أبريل 2003, أصدرت ليزا ماري أول ألبوم لها بعنوان “لمن يهمه الأمر”.

وصل الألبوم المرتبة الخامسة في تصنيف بيلبورد الذي يقيس أفضل 200 أغنية في أمريكا.

توفي ابنها، بنيامين كيو، منتحرًا عام 2020 عن عمر يناهز 27 عامًا، في حادثة أشعلت تفاعل الرأي العام الأمريكي في ذلك الوقت.

وهي أيضاً، تحدثت في مناسبات سابقة عن إدمانها على المواد الأفيونية.

مساء، الثلاثاء، شوهدت ليزا ماري لآخر مرة علنا، بينما كانت حاضرة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز.

المصدرمجلة تي أم زاد + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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