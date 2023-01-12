الخميس, يناير 12, 2023
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طريقة سحرية لتنظيف الغلاية من التسربات الكلسية بمنتجين فقط!

الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف الغلاية هي من خلال إستخدام الخل الأبيض والماء

كتب ايمان الباجي
طريقة سحرية لتنظيف الغلاية من التسربات الكلسية بمنتجين فقط! watanserb.com
طريقة سحرية لتنظيف الغلاية من التسربات الكلسية
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وطن- يستخدم معظم الناس يوميًا الغلاية. ولكن ما لا يعرفونه أنها معرضة بشكل كبير لتراكم الترسبات الكلسية إذا لم يتم تنظيفها بانتظام.

وتحدث خبراء التنظيف مع صحيفة إكسبرس البريطانية عن كيفية التخلص من الترسبات الكلسية العنيدة بمنتجين فقط لتحسين كفاءة الجهاز.

نقلت الصحيفة عن مارك جريج، خبير الأجهزة الكهربائية في Marks Electrical قوله:”سواء تستخدمها لإعداد قهوة الصباح أو في غلي الأرز لتناول العشاء، فإن الغلاية نستخدمها كثيرًا على مدار اليوم.”

التسربات الكلسية في الغلاية

وأضاف:“لسوء الحظ، يؤدي هذا بمرور الوقت إلى تراكم التسربات الكلسية في الغلايات. ولا يؤدي هذا إلى تآكل الجهاز فحسب، بل يؤثر أيضًا على كفاءته.”

وفي الوقت الذي تستمر فيه أسعار الطاقة في الارتفاع، أشار الخبير إلى أنه من المهم أن تحافظ على غلايتك والتأكد من أنها تعمل بكفاءة قدر الإمكان، مما يقلل التكلفة الإجمالية لفواتيرك.

الخل الأبيض والماء

لحسن الحظ، قال الخبير إن إزالة الترسبات الكلسية من الغلاية تعد مهمة سهلة إلى حد ما، مشيراََ إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لتنظيفها هي إستعمال الخل الأبيض والماء.

الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف الغلاية هي إستعمال الخل الأبيض والماء
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وقال :”كل ما عليك القيام به هو ملء الغلاية بكميات متساوية من الماء و الخل، واتركها تنقع طوال الليل. بعد ذلك، اغسلها في الصباح وسترى أن الترسبات الكلسية لم تعد موجودة هناك.”

طريقة أخرى فعالة

طريقة أخرى أوصت بها خبيرة تتمثل في استخدام صودا الخبز والماء.

وقالت الخبيرة كاتي روبرتس من موقع”ao” : “الطريقة الأكثر فعالية لإزالة الترسبات الكلسية من الغلاية هي إما استخدام منتج مخصص لإزالة الترسبات أو خليط محلي الصنع.”

يمكنك إزالة التسربات الكلسية من الغلاية بإستخدام صودا الخبز والماء

وأضافت:”قم بمزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع حوالي كوبين من الماء، ثم تأكد من خلط صودا الخبز تمامًا قبل وضعها في الغلاية. وبعد ذلك، صب هذا الخليط في الغلاية واتركها تغلي لمدة 15 دقيقة.”

وتابعت بالقول:”بعد ذلك، اشطف الغلاية بالماء البارد واستخدم قطعة قماش جافة أو إسفنجة لمسح الجزء الداخلي من الجهاز وقم بعد ذلك بإزالة أي آثار من الترسبات الكلسية التي قد تكون متبقية.”

وإذا كنت تقوم بتنظيف الغلاية بانتظام وما زلت تجد أن هناك مشكلة في الترسبات الكلسية، فقد يكون من المفيد الاستثمار في غلاية مزودة بفلتر شبكي يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة.

هل يمكن إستعمال الليمون؟

إذا لم يكن لديك الخل الأبيض، فقد أوصى الخبراء أيضًا باستخدام عصير الليمون الذي يمكن أن يؤدي إلى نفس النتائج، حيث يعد من أفضل المنظفات الطبيعية بفضل طبيعته الحمضية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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