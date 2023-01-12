شاكيرا تهين “بيكيه” برسالة وحشية: استبدلت ساعة رولكس بأخرى كاسيو!

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وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المغنية الكولومبية شاكيرا قامت بتمرير رسالة غير مباشرة لزوجها السابق جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة ، كلارا شيا مارتي ، في كلمات أغنيتها الأخيرة.

وتوضح المغنية وكاتبة الأغاني أنها تشير إلى الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا والتي يشاع أن شريكها السابق بدأ المواعدة العام الماضي قبل أن ينفصلا، قائلة: “ أنا أستحق اثنين من 22. لقد استبدلت فيراري مقابل توينجو. لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

وفي إسقاط وحشي واضح على المدافع السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة ، تغني شاكيرا: “ الكثير من الصالات الرياضية. لكن حكم عقلك قليلاً أيضًا”.

وقدمت شاكيرا إشارة واضحة أخرى إلى “كلارا” من خلال كلمات الأغنية قائلة: “ لقد حصلت على اسم شخص جيد. من الواضح أنه ليس كيف يبدو”.

ووفقا للصحيفة، تُترجم كلمة “Clearly” باللغة الإنجليزية باسم “Claramente” بالإسبانية ، وتشير بوضوح إلى كلارا ، كما أشار أحد المعجبين.

في مكان آخر ، تغني شاكيرا ، التي تواجه محاكمة ضريبية بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في إسبانيا: “ لقد تركتني كجار. مع الصحافة على بابي وديون مع الضرائب”.

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وقالت أيضا: “لقد ظننت أنك تؤذيني وسأعود أقوى. لن تبكي النساء بعد الآن وهذه فاتورة يجب دفعها”.

خطوة واحدة بين الحب والكراهية

جزء آخر من الأغنية يقول: “من الحب إلى الكراهية هناك خطوة واحدة فقط” قبل أن تضيف شاكيرا: “لا توجد مشاعر قاسية يا حبيبي ، أتمنى لك التوفيق مع البديل المفترض”.

وتم تسريب جزء صغير فقط من كلمات الأغاني على الإنترنت قبل الإصدار العالمي ، في إشارة إلى جزء من الأغنية حيث تغني أم لطفلين: “أنا كبير جدًا بالنسبة لك ، ولهذا السبب أنت مع شخص مثلك”، قبل أن تتابع :” لن أعود إليك ، حتى لو كنت تبكي أو تتوسل “.

بيكيه يتفاعل مع رسالة شاكيرا

وبحسب الصحيفة، يبدو أن جيرارد ، الذي أنجب ولدين من شاكيرا خلال علاقتهما التي استمرت 11 عامًا، يستجيب للسهام المسمومة التي ألقيت في اتجاهه هو وشريكه الجديد قبل الإصدار الكامل للأغنية بتغريدة تتضمن رموز السيرك.

شاكيرا أشارت لبيكيه في أغنية سابقة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شاكيرا على ما يبدو بتظليل جيرارد في موسيقاها بعد الإشارة إلى انفصال “ضروري” عن شخص سابق كان “باردًا مثل عيد الميلاد” في أغنيتها Monotonía.

وبدأت الأغنية ، التي تعني الرتابة في اللغة الإنجليزية ، بغناء شاكيرا بالإسبانية: ‘لم يكن خطأك ، ولم يكن خطأي. كان خطأ الرتابة. لم أقل شيئًا أبدًا ولكنه يؤلمني. أنا أعلم أن هذا سيحدث”.

أعلنت شاكيرا وجيرارد انفصالهما بعد 11 عامًا معًا في يونيو/حزيران الماضي ، ويتشاركان ولدين – ميلان ، تسعة أعوام ، وساشا ، سبعة أعوام .