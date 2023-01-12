خليجي 25: العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن (شاهد)

وطن- حسم أمر المجموعة الأولى مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، بتأهل صاحب الأرض العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن.
ونجح منتخب العراق “أسود الرافدين”، بالعبور إلى نصف نهائي كأس خليجي 25، بعد فوزه العريض على نظيره اليمني بخماسية نظيفة دون مقابل مع ختام دور المجموعات في البطولة الخليجية.
فوز العراق على اليمن في خليجي 25
وسجل أهداف المنتخب العراقي “أسود الرافدين”، داخل شباك منافسه اليمني، مصطفى ناظم في الدقيقة ال40 وأمجد عطوان في الدقيقة ال64، وأيمن حسين في الدقيقتين ال74 من ركلة جزاء وال75، وحسين علي السعيدي في الدقيقة ال88.
هدف | منتخب العراق يتقدم 5-0 على اليمن عن طريق حسين علي في الدقيقة 88 #خليجي25 #العراق
#كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Wuy6cAVRhx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وشهدت المباراة تفوق منتخب العراق على نظيره اليمن على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.
هدف | منتخب العراق يتقدم 4-0 على اليمن عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 75 #خليجي25
#العراق #كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/l4DPuN9tLT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس اليمني إلى 12 تسديدة، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 29%.
فوز عمان على السعودية
وحقق المنتخب العماني (الأحمر)، الفوز الثمين على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، مع نهاية منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.
هدف | منتخب عمان يتقدم 2 – 1 على السعودية عبر حارب السعدي في الدقيقة 84#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/aLLHdkQOFE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وسجل أهداف منتخب عمان، اللاعب منذر العلوي في الدقيقة 34، وحارب السعدي في الدقيقة ال84، كما وأحرز اللاعب تركي العمار الهدف الوحيد لصالح السعودية في المباراة عند الدقيقة ال41.
هدف | منتخب #السعودية يعادل النتيجة 1 – 1 مع #عمان عبر تركي العمار في الدقيقة 41#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/7xE65xQL91
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وبتلك النتائج ودع منتخب السعودية واليمن منافسات كأس الخليج العربي 2023، مع ختام منافسات دور المجموعات. بعد الخسارة أمام العراق وعمان.
هدف | منتخب #عمان يتقدم 1 – 0 على #السعودية عبر المنذر العلوي في الدقيقة 34#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/m1GROZgWP0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
ترتيب المجموعة الأولى مع ختام دور مجموعات خليجي 25 العراق
وجاء ترتيب المجموعة الأولى في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، كما يلي:
(1) العراق (أسود الرافدين) 7 نقاط.
(2) عمان (الأحمر) 7 نقاط.
#خليجي_زين25 |
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى pic.twitter.com/JMgycWaHAy
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.
(4) اليمن (النسور اليمنية) بدون نقاط.