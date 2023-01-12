خليجي 25: العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن (شاهد)

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وطن- حسم أمر المجموعة الأولى مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، بتأهل صاحب الأرض العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن.

ونجح منتخب العراق “أسود الرافدين”، بالعبور إلى نصف نهائي كأس خليجي 25، بعد فوزه العريض على نظيره اليمني بخماسية نظيفة دون مقابل مع ختام دور المجموعات في البطولة الخليجية.

فوز العراق على اليمن في خليجي 25

وسجل أهداف المنتخب العراقي “أسود الرافدين”، داخل شباك منافسه اليمني، مصطفى ناظم في الدقيقة ال40 وأمجد عطوان في الدقيقة ال64، وأيمن حسين في الدقيقتين ال74 من ركلة جزاء وال75، وحسين علي السعيدي في الدقيقة ال88.

وشهدت المباراة تفوق منتخب العراق على نظيره اليمن على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

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كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس اليمني إلى 12 تسديدة، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 29%.

فوز عمان على السعودية

وحقق المنتخب العماني (الأحمر)، الفوز الثمين على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، مع نهاية منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

وسجل أهداف منتخب عمان، اللاعب منذر العلوي في الدقيقة 34، وحارب السعدي في الدقيقة ال84، كما وأحرز اللاعب تركي العمار الهدف الوحيد لصالح السعودية في المباراة عند الدقيقة ال41.

وبتلك النتائج ودع منتخب السعودية واليمن منافسات كأس الخليج العربي 2023، مع ختام منافسات دور المجموعات. بعد الخسارة أمام العراق وعمان.

ترتيب المجموعة الأولى مع ختام دور مجموعات خليجي 25 العراق

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

(1) العراق (أسود الرافدين) 7 نقاط.

(2) عمان (الأحمر) 7 نقاط.

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور اليمنية) بدون نقاط.