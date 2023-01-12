الخميس, يناير 12, 2023
الرئيسيةرياضةخليجي 25: العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن (شاهد)
رياضة

خليجي 25: العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن (شاهد)

السعودية واليمن يودعان خليجي 25 العراق من منافسات دور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
فوز العراق على اليمن في خليجي 25 watanserb.com
فوز العراق على اليمن في خليجي 25
- Advertisement -

وطن- حسم أمر المجموعة الأولى مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، بتأهل صاحب الأرض العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن.

ونجح منتخب العراق “أسود الرافدين”، بالعبور إلى نصف نهائي كأس خليجي 25، بعد فوزه العريض على نظيره اليمني بخماسية نظيفة دون مقابل مع ختام دور المجموعات في البطولة الخليجية.

فوز العراق على اليمن في خليجي 25

وسجل أهداف المنتخب العراقي “أسود الرافدين”، داخل شباك منافسه اليمني، مصطفى ناظم في الدقيقة ال40 وأمجد عطوان في الدقيقة ال64، وأيمن حسين في الدقيقتين ال74 من ركلة جزاء وال75، وحسين علي السعيدي في الدقيقة ال88.

وشهدت المباراة تفوق منتخب العراق على نظيره اليمن على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

- Advertisement -

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس اليمني إلى 12 تسديدة، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 29%.

مباراة العراق واليمن في خليجي 25
مباراة العراق واليمن في خليجي 25

فوز عمان على السعودية

وحقق المنتخب العماني (الأحمر)، الفوز الثمين على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، مع نهاية منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

وسجل أهداف منتخب عمان، اللاعب منذر العلوي في الدقيقة 34، وحارب السعدي في الدقيقة ال84، كما وأحرز اللاعب تركي العمار الهدف الوحيد لصالح السعودية في المباراة عند الدقيقة ال41.

وبتلك النتائج ودع منتخب السعودية واليمن منافسات كأس الخليج العربي 2023، مع ختام منافسات دور المجموعات. بعد الخسارة أمام العراق وعمان.

ترتيب المجموعة الأولى مع ختام دور مجموعات خليجي 25 العراق

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

(1) العراق (أسود الرافدين) 7 نقاط.

(2) عمان (الأحمر) 7 نقاط.

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور اليمنية) بدون نقاط.

مباراة السعودية وعمان في خليجي25
مباراة السعودية وعمان في خليجي25
المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بث مباراة العراق واليمن مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

رياضة

تشكيلة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

رياضة

مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم

رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25

رياضة

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس الخليج 2023

رياضة

تشكيلة منتخب العراق أمام اليمن في كأس الخليج 2023

رياضة

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق بعد نهاية الجولة الثانية

رياضة

كأس الخليج 2023 العراق: قطر تخسر أمام البحرين والكويت تُقصي الإمارات (شاهد)

رياضة

بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت في خليجي 25

رياضة

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

رياضة

بالصدارة.. العراق تفوز على السعودية واليمن أول المودعين لخليجي 25 (شاهد)

رياضة

بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بالبوركيني.. ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله تشعل المواقع (شاهد)

مصر.. خادمة لدى رجل أعمال شهير تحاول الانتحار وأُنقذت بآخر لحظة

لحظة طعن ريحانة بن شية على يد أحد طلابها بالجزائر وأول ظهور (شاهد)

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

شتمه على الهواء.. بوتين يفقد أعصابه وينفجر في وجه مسؤول بارز (فيديو)

جلسة إباحية مع شبيهة الأميرة ديانا.. الأمير هاري أمام أغرب عرض مع ضمان السرية (شاهد)

“سرقتي قلبي فاتقي الله فيه”..شيخ جزائري يتغزل بوزيرة على الهواء (فيديو)

أندر شمبانزي بالعالم.. حديقة تستقبل مولود جديد من هذه السلالة (فيديو)

المغرب ينسحب من “شان 2023” وحفيظ دراجي يتحدث عن قرار سيادي للجزائر

أول ظهور لأيوب الحفناوي.. شرف تونس وأعاد لها ذكريات أسامة الملولي (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC