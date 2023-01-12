الخميس, يناير 12, 2023
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الهدهد

جريمة تهز ليبيا..قتلت زوجها المعاق لأنه كسر فناجين قهوة.. شاهد اعترافات الجانية!

الجانية ادعت أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وقاموا بتعذيبها وقتل زوجها

كتب سالم حنفي
جريمة تهز ليبيا watanserb.com
جريمة تهز ليبيا
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وطن- كشفت وزارة الداخلية الليبية تفاصيل جريمة مقتل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتيم الأبوين، على يد زوجته بسبب كسره فناجين قهوة كنت قد اشترتها حديثا.

وقالت الداخلية الليبية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الامنية تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها المواطن ( م . ا . ع ) داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس“.

وكشف البيان أن الجاني هي “زوجة المجني عليه المدعوة “م،ع،ن” والتي حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاص مجهولين قاموا باقتحام منزلها وقاموا بتعذيبها وقتل زوجها”.

كسر فناجين القهوة أثار غضبها

ولفت البيان، إلى أنه بالتحقيق معها اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية بينهما، مما سول لها لارتكاب الجريمة.

وأرفقت الداخلية الليبية بيانها بمقطع فيديو للجانية تعترف فيه بتفاصيل الجريمة، قائلة أن زوجها كان لا ينفذ كلامها ولا يطبق تعليماتها، زعمة أنه اثار غضبها حينما قام بكسر فناجين للقهوة كانت قد اشترتها مؤخرا، لتقوم بضربه بعصا المكنسة على رأسه وظهره وقدميه.

قتلت زوجها المعاق لأنه كسر فناجين قهوة
قتلت زوجها المعاق لأنه كسر فناجين قهوة
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كما زعمت الجانية في اعترافاتها المصورة بانها أنها لم تكن تنوي قتل زوجها، بل “تأديبه” حتى لا يعيد الكرة، مبينة أنه فقد الوعي أثناء ضربها له بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه في الأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

استنكار واسع من قبل الليبيين

وأثارت الجريمة غضبا بين ليبيين، خاصة أن الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتيم الأبوين، وكان في أحد مراكز رعاية المعاقين قبل زواجه بشهرين.

وقالت مواطنة تعليقا على الجريمة: ” من الواضح أنها تزوجاته علي خاطر الاربعين الف اولا لانه معاق وبالاجار ورضت بيه بحجة تكسب الاجر وهذا مفقود في القصة اللي بيكسب الاجر بيوسع باله وهي خلوقها ضيقات واعصاب ومش نادمة ولا في ذرة احساس بالخوف لا من ربي ولا من خلقه والأهم في أطراف مخفية ساعدتها علي الجريمه مش بروحها مستحييييل تكون بروحها قايمه ومسيقه ومغطية والمراء صاحبت الاجار حي عليا مات في حوشي مزاااال القضية في تغرات يبو التحقيق والراجل كيف ما قاومش حتي شوية الجريمة في المطبخ والدم علي حيط المربوعه ياريت التحقيق معاها اكتر واكتر وحسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي اللي معاها”.

لا يتوفر وصف.

وعبرت مواطنة اخرى عن غضبها من الجريمة بالقول:” معقولة هكي فعلا وصلنا لي آخر زمن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..ربو بناتكم وعلموهم احترام الزوج وطاعته، هذا كله نتاج لتربية خاطئة ومفهوم خاطئ عن معاملة الزوج..اسأل الله ان يهدي بناتنا ويصلح شبابنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

لا يتوفر وصف.

وقالت أخرى:” الله المستعان مسستحيل تكون أنسانه طبيعية هذي تحكي بكل برود والقصة غير منطقية السبب شي اخر واضح وآلله يرحمه ويغفر له”.

لا يتوفر وصف.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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