أول ظهور لأيوب الحفناوي.. شرف تونس وأعاد لها ذكريات أسامة الملولي (فيديو)

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وطن – احتل البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي، المرتبة الأولى وفاز بالميدالية الذهبية لسباق 800 م في مسبح 50 متر بتوقيت 7.53.10 في ملتقى كنوكسفيل، مُتفوقا على بطل عالمي وآخر أولمبي.

أيوب الحفناوي يفوز بالذهب ويرفع علم تونس عالياً

فاز السباح التونسي، العالمي أيوب الحفناوي، (20 عاما)، الخميس، بالميدالية الذهبية لسباق 800 م في مسبح 50 متر بتوقيت 7.53.10 في ملتقى كنوكسفيل.

حقّق أيوب الحفناوي انتصارا كبيرا صباح الخميس 12 جانفي، بفوزه بسباق 800 متر سباحة حرة مسبح 50 مترا، في ملتقى Knoxville بالولايات المتحدة الأمريكية. وتفوّق الحفناوي على صاحب الذهبية الأولمبية الأمريكي Robert Christian Finke محققا توقيت 7.53.10 pic.twitter.com/uREm7pH1xS — الترجي الرياضي التونسي 🟡🔴 (@EsperanceSTunis) January 12, 2023

وتفوق “الحفناوي” في السباق على أبطال المسابقة الأمريكية وهم البطل الأولمبي أبوبي فينك 7.56.97 الذي حل ثانيا، وبطل العالم سميث الذي أنهى السباق في المرتبة الرابعة.

وقدم أيوب الحفناوي أداءً بطوليا قوياً في السباق الذي بلغ من الإثارة والتنافس الكثير لكن البطل التونسي حسمه باقتدار في الثواني الأخيرة، في إنجاز تاريخي يضاف إلى مسيرته الاحترافية في عالم السباحة.

ملتقي Knoxville بالولايات المتحدة الأمريكية للسباحة

أيوب الحفناوي يتوج بالميدالية الذهبية سباق 800 متر متفوقاً على بطل اولمبياد طيوكو الأمريكي روبارت فينك

مبروووك 🏆🥇🥇تونس🇹🇳🇹🇳 pic.twitter.com/3yVlMoAA8q — Houda Trabelsi (@houdapress) January 12, 2023

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ويُعد ملتقى “كنوكسفيل” أول سباق رسمي للحفناوي منذ انتقاله من تونس إلى ولاية “إنديانا” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواصل دراسته مع احتراف السباحة.

وسيشارك الحفناوي غدا، الجمعة، في سباق 400م وبعد غد، السبت، في سباق 1500 م ببطولة كنوكسفيل.

🔴 تصريح البطل الأولمبي التونسي 🇹🇳 أيوب الحفناوي بعد غيابه لأكثر من سنة و عودته القويّة للمنافسات و فوزه بسباق 800م حرّة في ملتقى Knoxville متقدّما على البطلين الأولمبيين الأمريكيين 🇺🇸Bobby Fink و Kieran Smith pic.twitter.com/PofN6NNJrE — Ben Youssef (@BenYoussef01) January 12, 2023

الحفناوي يستعد لأولمبياد باريس 2024 بالذهب

تجدر الاشارة أيضاً، إلى أنّ منافسات ملتقى كنوكسفيل تعد مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

تحصل أيوب الحفناوي على الميدالية الذهبية في سباق 800 م بملتقى كنوكسفيل بتوقيت قدره 7:53:10 دق متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي بوبي فينك الذي حلّ ثانيا ومواطنيه شارلي كلارك الذي حلّ ثالثا وبطل العالم كيران سميث الذي حلّ رابعا

وسيشارك غدا في سباق 400م وبعد غدا في سباق 1500 م pic.twitter.com/GCWIiLH8aB — 🇹🇳 🇵🇸 صفوان ضياء (@safouanedhia3) January 12, 2023

يشار أيضاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتوج فيها السباح التونسي المحترف أيوب الحفناوي.

حيث حصد السباح التونسي أيوب الحفناوي، في 25 جويلية 2021 ذهبية مسابقة 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو، وكانت تلك الذهبية الأولى للعرب في تاريخ المسابقة.

وقطع الحفناوي في ذلك الوقت (18 عامًا) مسافة السباق في 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءًا من الثانية، متقدمًا على الأسترالي جاك ماكلوغلين صاحب الفضية بفارق 0.16 جزءًا من الثانية، بينما عادت البرونزية للأمريكي سميث كيران بفارق 0.58 جزءًا من الثانية.

تونس تتألق في الرياضات الفردية

ويعيد السباح التونسي الشاب أيوب الحفناوي بإنجازاته التاريخية، إلى التونسيين والعرب ذكريات نجم العقد الأول من الألفية الحالية، البطل التونسي أسامة الملولي.

حيث أحرز الملولي ميدالية ذهبية في سباق 1500 م في العاب بكين الأولمبية عام 2008.

وبعدها في 2012، فاز الملولي بذهبية أخرى في سباق عشرة كيلومترات في مسابقة السباحة في الألعاب الأولمبية 2012 بلندن.

حيث أنهى السباق في ساعة واحدة و49 دقيقة و55.1 ثانية.

وفي السنوات الماضية، شهدت الرياضات الفردية في تونس طفرة كبيرة؛ حيث يمكن اعتبار وصول لاعبة التنس التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعبات التنس المحترفات في العالم، من أهم مكاسب البطلة التونسية، ومن ورائها تونس والعالم العربي.

ونجحت “جابر” في التقدم تدريجياً في سلم ترتيب النجوم، وقد بلغت المركز الثاني في بطولة “ويمبلدون”، قبل أن تخسره لاحقا لأسباب خارجة عن إرادتها في يوليو 2022. لكنها استعادت هذا المركز مع بداية أيلول سبتمبر من نفس السنة وعادت بذلك إلى المركز الوصيف.