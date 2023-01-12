الخميس, يناير 12, 2023
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أول ظهور لأيوب الحفناوي.. شرف تونس وأعاد لها ذكريات أسامة الملولي (فيديو)

السباح التونسي المحترف أيوب الحفناوي تمكن من هزيمة بطلين في ملتقى كنوكسفيل واحد أولمبي وآخر عالمي وفاز بذهبية 800 متر

كتب فهمي الورغمي
فوز أيوب الحفناوي watanserb.com
البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي
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وطن – احتل البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي، المرتبة الأولى وفاز بالميدالية الذهبية لسباق 800 م في مسبح 50 متر بتوقيت 7.53.10 في ملتقى كنوكسفيل، مُتفوقا على بطل عالمي وآخر أولمبي.

أيوب الحفناوي يفوز بالذهب ويرفع علم تونس عالياً

فاز السباح التونسي، العالمي أيوب الحفناوي، (20 عاما)، الخميس، بالميدالية الذهبية لسباق 800 م في مسبح 50 متر بتوقيت 7.53.10 في ملتقى كنوكسفيل.

وتفوق “الحفناوي” في السباق على أبطال المسابقة الأمريكية وهم البطل الأولمبي أبوبي فينك 7.56.97 الذي حل ثانيا، وبطل العالم سميث الذي أنهى السباق في المرتبة الرابعة.

وقدم أيوب الحفناوي أداءً بطوليا قوياً في السباق الذي بلغ من الإثارة والتنافس الكثير لكن البطل التونسي حسمه باقتدار في الثواني الأخيرة، في إنجاز تاريخي يضاف إلى مسيرته الاحترافية في عالم السباحة.

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ويُعد ملتقى “كنوكسفيل” أول سباق رسمي للحفناوي منذ انتقاله من تونس إلى ولاية “إنديانا” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواصل دراسته مع احتراف السباحة.

وسيشارك الحفناوي غدا، الجمعة، في سباق 400م وبعد غد، السبت، في سباق 1500 م ببطولة كنوكسفيل.

الحفناوي يستعد لأولمبياد باريس 2024 بالذهب

تجدر الاشارة أيضاً، إلى أنّ منافسات ملتقى كنوكسفيل تعد مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

يشار أيضاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتوج فيها السباح التونسي المحترف أيوب الحفناوي.

حيث حصد السباح التونسي أيوب الحفناوي، في 25 جويلية 2021 ذهبية مسابقة 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو، وكانت تلك الذهبية الأولى للعرب في تاريخ المسابقة.

وقطع الحفناوي في ذلك الوقت (18 عامًا) مسافة السباق في 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءًا من الثانية، متقدمًا على الأسترالي جاك ماكلوغلين صاحب الفضية بفارق 0.16 جزءًا من الثانية، بينما عادت البرونزية للأمريكي سميث كيران بفارق 0.58 جزءًا من الثانية.

فوز أيوب الحفناوي
قطع أيوب الحفناوي مسافة السباق في 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءًا من الثانية

تونس تتألق في الرياضات الفردية

ويعيد السباح التونسي الشاب أيوب الحفناوي بإنجازاته التاريخية، إلى التونسيين والعرب ذكريات نجم العقد الأول من الألفية الحالية، البطل التونسي أسامة الملولي.

حيث أحرز الملولي ميدالية ذهبية في سباق 1500 م في العاب بكين الأولمبية عام 2008.

وبعدها في 2012، فاز الملولي بذهبية أخرى في سباق عشرة كيلومترات في مسابقة السباحة في الألعاب الأولمبية 2012 بلندن.

فوز أيوب الحفناوي
أيوب الحفناوي وأسامة الملولي

حيث أنهى السباق في ساعة واحدة و49 دقيقة و55.1 ثانية.

وفي السنوات الماضية، شهدت الرياضات الفردية في تونس طفرة كبيرة؛ حيث يمكن اعتبار وصول لاعبة التنس التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعبات التنس المحترفات في العالم، من أهم مكاسب البطلة التونسية، ومن ورائها تونس والعالم العربي.

ونجحت “جابر” في التقدم تدريجياً في سلم ترتيب النجوم، وقد بلغت المركز الثاني في بطولة “ويمبلدون”، قبل أن تخسره لاحقا لأسباب خارجة عن إرادتها في يوليو 2022. لكنها استعادت هذا المركز مع بداية أيلول سبتمبر من نفس السنة وعادت بذلك إلى المركز الوصيف.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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