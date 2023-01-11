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“أفريك”: بالأرقام.. الجيش الجزائري أقوى من الجيش المغربي بفارق كبير

الترتيب العسكري لموقع "غلوبال فاير باور" وضع الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا بينما جاء المغرب في المرتبة السابعة

كتب فهمي الورغمي
الجيش الجزائري و الجيش المغربي watanserb.com
الجيش الجزائري و الجيش المغربي
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وطن- احتلت الجزائر من وجهة نظر عسكرية، المرتبة الثانية في ترتيب أقوى جيش في القارة الأفريقية، بينما جاءت المغرب في المرتبة السابعة؛ ما الذي تعنيه هذه الأرقام وسط توترات سياسية متزايدة بين الجارين في منطقة شمال إفريقيا.

الجيش الجزائري يسبق الجيش المغربي في الترتيب

موقع “آفريك” المتخصص في شوؤن القارة الأفريقية، أكد في تقرير حديث له أن ترتيب الدول الأقوى من وجهة نظر عسكرية يضع مصر في مقدمة الدول الأفريقية، بأقوى جيش في القارة.

وبعيدا عن مصر، سلط التقرير الضوء على الجزائر التي احتلت المركز الثاني في الترتيب، بينما جاء المغرب في المركز السابع.

يستند تقرير “آفريك” في الواقع على معطيات مُعينة ودقيقة مأخوذة عن تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في رصد المعطيات العسكرية للدول من عدة وعتاد، وأيضا على القدرة الحربية المحتملة لكل دولة (البرية والبحرية والجوية) بالوسائل التقليدية.

الجيش الجزائري يسبق الجيش المغربي في الترتيب
الجيش الجزائري يسبق الجيش المغربي في الترتيب

الجزائر الثانية إفريقيا والمغرب في المرتبة السابعة

احتلال المغرب، الذي لا يتردد في التصعيد السياسي والعسكري في كثير من الأحيان ضد جاره الجزائري- وهما أساساً في صراع دبلوماسي متواصل منذ عقود- المركز السابع في إفريقيا، أثار الكثير من الجدل حول جهوزية المملكة في علاقة بالاستعداد العسكري.

يأتي ذلك، بينما قررت الجزائر، زيادة الميزانية العسكرية من 9.1 مليار لعام 2021 إلى 22.7 مليار لعام 2023 .

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لدى الجزائر 1797 دبابة قتالية وأكثر من 50 ألف مركبة مدرعة و 410 وحدات مدفعية متحركة، ناهيك عن 420 مركبة مدرعة مضادة للطائرات.

وفي المقابل، يمتلك المغرب 1761 دبابة، و 31972 عربة مدرعة، و 453 وحدة مدفعية ذاتية الدفع، و 211 وحدة مدفعية مقطوعة، و 48 جهاز راجمات صواريخ متنقل.

جدير بالذكر، أن المملكة المغربية التي يحكمها الملك محمد السادس، خسرت ستة مراكز في التصنيف مقارنة بترتيب عام 2022.

وحتى لو تقدمت المملكة على عدة دول مثل قطر (المرتبة 65) وبلجيكا (المرتبة 68)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 72)، أو تونس (المرتبة 72) فهي متأخرة كثيراً عن الجزائر صاحبة ثاني أقوى جيش في إفريقيا.

الجزائر الثانية إفريقيا والمغرب في المرتبة السابعة
الجزائر الثانية إفريقيا والمغرب في المرتبة السابعة

يذكر أنه بتاريخ 24 أغسطس 2021، أعلنت الجزائر عبر وزير خارجيتها “رمطان لعمامرة” قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وصرح لعمامرة وقتها قائلًا: “لم تتوقف الأعمال العدائية من المملكة المغربية ضد الجزائر”.

كما تطرق الوزير الجزائري إلى أن قطع العلاقات نافذ من تاريخ إعلانه، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة، على حد قوله.

وتواترت أنباء وتقارير صحفية عن انتهاء القطيعة بين الطرفين، خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر 2022.

واستندت تلك التقارير إلى تسريبات صحفية أكدت حضور الملك محمد السادس فعاليات القمة، ولقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحلحة الوضع القائم بين الدولتين.

لكن غياب محمد السادس عن القمة العربية في الجزائر، ونفي صحف جزائرية مقربة من السلطة وبعضها يتبع الإعلام الحكومي، دخول عبد المجيد تبون في أي محادثات للمصالحة مع نظيره المغربي، زاد من تأزيم الأوضاع بين البلدين وأطال من أمد الأزمة إلى أجل غير مسمى.

إلى ذلك، بالعودة على تصنيف غلوبال فاير باور، لم تشهد المراكز العشر الأولى لأقوى الجيوش حول العالم، اختلافات كبيرة تذكر.

حيث أنه وعلى الصعيد العالمي، احتفظت الولايات المتحدة بمركزها الأول. بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية، تليها الصين.

احتلت الهند المرتبة الرابعة في الترتيب، تليها المملكة المتحدة. تأتي بعدها كوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

بينما احتلت فرنسا المرتبة التاسعة بين القوى العسكرية العشر الأولى.

المصدرموقع آفريك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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