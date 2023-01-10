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وصية رغدة تحدث ضجة.. هذا ما طلبته وهي بكامل قواها الصحية والعقلية (فيديو)

الفنانة السورية رغدة كتبت الوصية لابنتها وطلبت منها ضمنها عدم إقامة عزاء لها

كتب خالد الأحمد
الفنانة السورية رغدة watanserb.com
الفنانة السورية رغدة
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وطن- أثارت الفنانة السورية رغدة ضجة واسعة في الأوساط الفنية، بعدما أعادت نشر مقطع فيديو يتحدّث عن وصيتها بعد موتها.

وصية الفنانة السورية رغد تثير الجدل

ونشرت الفنانة الحلبية على صفحة باسمها في فيسبوك، ما قالت إنها وصية لابنائها بعدم إقامة مراسم العزاء بعد وفاتها وفيديو من برنامج وقف يا زمن مع الإعلامي اللبناني “وسام بريدي” بث عام 2007.

وصية الفنانة السورية رغدة
وصية الفنانة السورية رغدة

وذكرها المذيع المذكور بمضمون الوصية التي تقول:”حبيبتي بثينة أوصيكي وانا بكامل قواي الصحية والعقلية والنفسية لا تستقبلي أحداً للعزاء بعد موتي.. فقط أصدقائك الحقيقيون سيعرفون كيف يأتون إليك ويشاطرونك العزاء الحقيقي”.

وبعد أن أبدت رغدة استغرابها بشأن طريقة الحصول على الوصية هذه من قبل إعداد البرنامج، قالت لمحاورها: هذا جزء من وصيتي فعلاً.

وأضافت أن طقوس العزاء التي نراها اليوم تحوي مفارقات عجيبة جداً، موضحة أن العادات القديمة لدعم ذوي المتوفى لم تعد موجودة الآن.

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وأشارت الفنانة السورية رغدة إلى أن الجميع بات يذهب لسرادق العزاء لنشر الصور والظهور بوسائل الإعلام ولتبادل الأخبار والشائعات.

وقالت “إن العزاء يعني أن أقف إلى جانبك وأواسيك وأساندك، وروت قصة صديقتها الإعلامية فريدة الشوباشي التي كانت تعيش وحيدة بعد وفاة زوجها ..ونامت معها لليلتين كي لا تبقى بمفردها وكانت تسترجع معها الذكريات وتحاول مواساتها والتخفيف عنها.”

يذكر أن رغدة، ولدت بمدينة حلب في سوريا، لأب حلبي وأم لاذقانية، تزوجت من تاجر السجاد عبد الله الكحال، وأنجبا 3 أبناء هم: بثينة، تميمة، ومحمد، ولم يستمر الزواج بعد ذلك.

رغدة وتأييد نظام الأسد

واتخذت رغدة موقفاً مؤيداً لنظام الأسد منذ بداية حربه على الشعب السوري، واتهمت المعارضة في بداية الثورة بخطف والدها الذي كان يعيش في مدينتها حلب.

وبلغ بها العداء للثورة السورية إلى حد مخاطبة رأس نظام الأسد بإبادة المعارضين له، وقالت في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عام 2014 :” سيدي الرئيس لا نريد أنجاساً يبكيهم البعض لأنهم من الشعب السوري.”

وأضافت: “ﻻ نريد خونة بين صفوف الشعب السوري أسقطوا الجنسية السورية وعلقوا المشانق في الساحات … أما آن للكيماوي أن يستشيط”، في إشارة منها إلى ضرورة تكرار مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام واستشهد بسببها آلاف السوريين من نساء وأطفال ورجال في الغوطة الشرقية عام 2013 .

ورغدة نعناع ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب بسوريا في عام 1957 لأب سوري وأم مصرية.

وتميزت رغدة في السينما السورية في فترة الثمانينيات من خلال تعاونها مع الفنان السوري دريد لحام في فيلمي التقرير والحدود، لكنها حققت انتشاراً فنياً كبيراً مع دخولها السينما المصرية.

واشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام وعلى رأسها: كابوريا، عيون الصقر، الامبراطور، استاكوزا، فتاة من اسرائيل. كما قدمت من المسلسلات التليفزيونية: اسطبل عنتر، ذكريات العام القادم، الشك.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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