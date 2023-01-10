نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي يهاجم شيرين عبدالوهاب بشراسة قبل يومين من حفلها!

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وطن- هاجم النائب السابق، في مجلس الأمة الكويتي، والكاتب وليد مساعد الطبطبائي، الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مطالباً بمنع حفلها في الكويت.

مدمنة معروفة

وفي تغريدة له عبر “تويتر“، تساءل وليد مساعد الطبطبائي: “كيف يسمح للمدعوة #شيرين_عبد_الوهاب وهي مدمنة معروفة للمخدرات بأن تأتي لتحيي حفل غنائي في #الكويت الخميس القادم ؟!”.

وطالب الطبطبائي، من وزارة الإعلام، إلغاء الحفل، موجهاً سؤالاً لوزارة الداخلية في الكويت.

وقال: “كيف أعطت تأشيرة دخول للبلاد لمدمنة مشهورة ؟!! وكيف تقودون حملة ضد المخدرات وتسمحون بدخول من يروج لها؟!!”.

سخرية وهجوم

وتباينت ردود أفعال متابعي النائب السابق، فمنهم من أيده، وآخرون سخروا من طلبه، مؤكدين أن شيرين تعالجت ولم تعد مدمنة.

وجاء في التعليقات: ” شلون يعني روجت له طلعت باعلان وقالت لايطوفكم المخدرات عجيبه ! وبعدين اذا مرت بحاله ادمان قبل فهي الحين تعالجت وماعتقد من حق وزاره الاعلام انها تحاسب مدمن سابق لو الله يفكنا من الوصايا نكون بخير”.

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وسخر منه آخر قائلا: ” ماشاءالله عليك متابع المجال الفني اول بـ اول من بوتين لـ شمس وشيرين”.

ووجهت له الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ضربة قوية حين سخرت منه قائلة: “اذا حب #بومساعد يعرف نفسه على أحد شيقول …. دكتور وليد الطبطبائي أمام مسجد ونائب سابقاً .. حالياً مغرد متخصص بشؤون المطربات”.

وسخرت متابعة بالقول:” يعني اذا مو مدمنه عادي تدخل تغني .. ياااا الله”.

حفلة شيرين في الأرينا

وتستعدّ شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت في 12 يناير في الأرينا.

ويعتبر أول حفل لشيرين بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وتتنوع أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بين 10 فئات: الأولى Bronze بـ 30 ديناراً كويتياً. والثانية Silver بـ 45 ديناراً كويتياً. والثالثة Gold بـ 65 ديناراً كويتياً. والرابعة Platinum بـ 70 ديناراً كويتياً. والخامسة DIAMOND B بـ 90 ديناراً كويتياً. والسادسة DIAMOND A بـ 110 دنانير كويتية.

أما السابعة ROYAL B بـ 130 ديناراً كويتياً. والثامنة ROYAL A بـ 150 ديناراً كويتياً. والتاسعة VIP بـ 180 ديناراً كويتياً. والعاشرة والأخيرة VVIP بـ 200 دينار كويتي.

ووضعت الجهة المنظّمة للحفل عدة ضوابط غير عادية على الجمهور.

أول تلك الشروط، أنه يسمح بالدخول للحفل قبل بدء العرض بـ60 إلى 90 دقيقة.

أغرب الشروط، هو إلزام الجمهور بالجلوس في أثناء العرض، ومنع الوقوف والرقص.

من ضمن تلك الشروط أيضاً، عدم السماح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم إلى القاعة. ونوهت جهة التنظيم إلى توفّر أماكن تخزين الأغراض في منطقة شباك التذاكر في الطابق M2.