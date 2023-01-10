الثلاثاء, يناير 10, 2023
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رياضة

مواجهات نارية مرتقبة .. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32

مانشستر سيتي سيلتقي أمام أرسنال في قمة منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي دور ال32

كتب فارس أبو شيحة
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 watanserb.com
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023
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وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32، الأربعاء، عن مواجهات نارية وصعبة مرتقبة في الدور، بعد إجراءها من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، أمام منافسه أرسنال (المدفعجية)، في قمة منافسات دور ال32 كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

أبرز مواجهات قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32

بينما سيلتقي مانشستر يونايتد أمام ريدينغ، وتوتنهام أمام بريستون نورث، في مواجهات سهلة لكلا الفريقين في منافسات دور ال32.

كما وأسفرت باقي المواجهات مواجهات في المتناول بين جميع الفرق الإنجليزية في هذا الدور، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور32

وجاءت أبرز نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لدور ال32، عن مواجهات قوية وأخرى سهلة وفي المتناول، كما يلي:

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مانشستر سيتي x أرسنال.

مانشستر يونايتد x ريدينغ.

توتنهام x بريستون نورث.

أستوك سيتي x ستيفنج.

ويستهام يونايتد x ديربي كاونتي.

ساوثهامبتون x بلاكبول.

ليستر سيتي x والسال.

فولهام x سندرلاند.

مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32
مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32

بيرنلي x ابسويتش تاون.

شفيلد يونايتد x ريكسهام.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ال32 كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في ال28 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة شيفيلد وينزداي أمام منافسه فليتوود تاون.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2023
كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

كما وستنتهي منافسات هذا الدور بمواجهة فولهام وسندرلاند، في ذات اليوم، لحسم المتأهلين من الفرق الإنجليزية بالعبور إلى دور القادم ال16.

المصدروطن + الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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