مواجهات نارية مرتقبة .. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32

وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي دور 32، الأربعاء، عن مواجهات نارية وصعبة مرتقبة في الدور، بعد إجراءها من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، أمام منافسه أرسنال (المدفعجية)، في قمة منافسات دور ال32 كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

بينما سيلتقي مانشستر يونايتد أمام ريدينغ، وتوتنهام أمام بريستون نورث، في مواجهات سهلة لكلا الفريقين في منافسات دور ال32.

كما وأسفرت باقي المواجهات مواجهات في المتناول بين جميع الفرق الإنجليزية في هذا الدور، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023.

The draw has been made for the #EmiratesFACup fourth round! 🤩

وجاءت أبرز نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لدور ال32، عن مواجهات قوية وأخرى سهلة وفي المتناول، كما يلي:

مانشستر سيتي x أرسنال.

مانشستر يونايتد x ريدينغ.

توتنهام x بريستون نورث.

أستوك سيتي x ستيفنج.

He's so good at set pieces that James Ward-Prowse scores them without even meaning to… 😂🎯#EmiratesFACup pic.twitter.com/F13UqwsZmQ

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2023