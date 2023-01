فيديو “الطفل العامل” يوقع القلوب ويفجر الغضب (شاهد)

- Advertisement -

وطن- انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفه الكثيرون بالخطير، لعامل إنشاءات هندي ـ يبدو أنه فتى قاصر ـ وهو يقوم بعمله في مكان عال دون أي وسائل أمان.

وأظهر الفيديو عاملاً شاباً يعمل على سقالة رفيعة للغاية على ارتفاع عدة طوابق. ويقوم بعمله الخطير هذا دون أي حماية، ودون ارتداء خوذة أو حزام أمان فيما بدا الشارع تحت مكتظاً بالسيارات.

ووفق ما ذكر موقع “ثيلانتوب” الهندي، فإن الفيديو أثار استياء كثيرين على منصات التواصل، بسبب ظروف العمل الخطيرة التي يعيشها العمال في البلاد.

وعبر مستخدمو ” تويتر” عن تعاطفهم مع العامل بعد مشاهدة الفيديو، واستيائهم من الظروف التي تُجبره على العمل بهذه الظروف الخطرة.

وطالب مغردون ممن شاهدوا الفيديو، بمقاضاة متعهد البناء المسؤول عن المشروع الذي يعمل فيه الفتى.

وشارك المقطع ومدته 11 ثانية على تويتر شوكت شاه، وهو طبيب من سريناغار. وعلق على الفيديو بأن العامل بحاجة إلى الثناء والتقدير.

He needs appreciation and all praise… pic.twitter.com/fVcUqsJFIC

وفي السياق ذاته عقب مستخدم اسمه “بريم براساد” أن العامل موجود في هذه الظروف الصعبة “لتأمين لقمة عيشه وليس للحصول على الجوائز”.

وأضاف أنه “يستحق الحماية القانونية بينما طالب آخر بإتخاذ إجراء قانوني ضد المقاول الذي يجعل العامل يعمل بهذه الطريقة وليس الثناء”.

He is there for a petty livelihood not appreciation and praise. He deserves legal protection and his employer needs legal action for endangering his life

— PremPrasad Mirthinti (@premmirth) January 9, 2023