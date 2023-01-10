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الهدهد

فيديو “الطفل العامل” يوقع القلوب ويفجر الغضب (شاهد)

الفتى القاصر كان يجلس على سقالة رفيعة بارتفاع 4 طوابق دون أي وسائل حماية أو أمان

كتب خالد الأحمد
عامل إنشاءات هندي watanserb.com
عامل إنشاءات هندي
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وطن- انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفه الكثيرون بالخطير، لعامل إنشاءات هندي ـ يبدو أنه فتى قاصر ـ وهو يقوم بعمله في مكان عال دون أي وسائل أمان.

عمل على ارتفاع 4 طوابق دون أي حماية

وأظهر الفيديو عاملاً شاباً يعمل على سقالة رفيعة للغاية على ارتفاع عدة طوابق. ويقوم بعمله الخطير هذا دون أي حماية، ودون ارتداء خوذة أو حزام أمان فيما بدا الشارع تحت مكتظاً بالسيارات.

ووفق ما ذكر موقع “ثيلانتوب” الهندي، فإن الفيديو أثار استياء كثيرين على منصات التواصل، بسبب ظروف العمل الخطيرة التي يعيشها العمال في البلاد.

وعبر مستخدمو ” تويتر” عن تعاطفهم مع العامل بعد مشاهدة الفيديو، واستيائهم من الظروف التي تُجبره على العمل بهذه الظروف الخطرة.

وطالب مغردون ممن شاهدوا الفيديو، بمقاضاة متعهد البناء المسؤول عن المشروع الذي يعمل فيه الفتى.

وشارك المقطع ومدته 11 ثانية على تويتر شوكت شاه، وهو طبيب من سريناغار. وعلق على الفيديو بأن العامل بحاجة إلى الثناء والتقدير.

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وفي السياق ذاته عقب مستخدم اسمه “بريم براساد” أن العامل موجود في هذه الظروف الصعبة “لتأمين لقمة عيشه وليس للحصول على الجوائز”.

وأضاف أنه “يستحق الحماية القانونية بينما طالب آخر بإتخاذ إجراء قانوني ضد المقاول الذي يجعل العامل يعمل بهذه الطريقة وليس الثناء”.

وقال “هيمانشو ميشرا “العامل يبدو قاصراً وحتى لو كان بالغاً فإن المقاول مسؤول عن سلامته”.

يذكر أن حادث عمل وقع، الاثنين، في مبنى مؤلف من 15 طابقاً في منطقة ورلي بمدينة مومباي الهندية.

حيث توفي عاملان بسبب سقوط الللوح الخشبي الذي كانوا يقفون عليه أثناء تنظيفهم نوافذ المبنى.

وتشير ظاهرة عمالة الأطفال إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل بما يحرم الأطفال من طفولتهم، ويعيقهم عن الذهاب إلى المدرسة، ويضر بهم بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا.

وهذا الاستغلال محظور بموجب التشريعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن هذه القوانين لا تسري على جميع أنواع عمالة الأطفال.

وتشمل هذه الاستثناءات عمل الأطفال بالفن، والواجبات العائلية، والتدريب الخاضع للإشراف.

المصدرتويتر، موقع "ثيلانتوب" الهندي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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