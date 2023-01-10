الثلاثاء, يناير 10, 2023
الرئيسيةرياضةغيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني
رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
- Advertisement -

وطن- يستعد فريق ريال مدريد للمواجهة القوية أمام نظيره فالنسيا، الأربعاء، وسط غياب للعديد من النجوم في صفوف الفريق الملكي، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

وسيغيب عن صفوف فريق ريال مدريد (الملكي)، عن المباراة أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، النجم النمساوي دافيد ألبا والفرنسي أوريلين تشواميني، في منافسات كأس السوبر الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره فالنسيا، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: ديبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجو (خيسوس فاييخو).

- Advertisement -

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس (كامافينغا).

كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

توقيت مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة الرياض.

نجوم ريال مدريد
نجوم ريال مدريد

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة بين كلا الفريقين.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام فياريال، في المباراة الماضية، بهدفين ثمينين مقابل هدف، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

كما ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.

نجم فالنسيا كافاني
نجم فالنسيا كافاني
المصدروطن + صفحة ريال مدريد + صفحة فالنسيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي وهذا هو المدرب البديل

رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر عن تصريحاته المسيئة ضد زيدان

رياضة

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

رياضة

شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد

رياضة

كريم بنزيما يُسعد جماهير ريال مدريد بهذا التصريح

رياضة

مودريتش يحسم أمر عرض النصر السعودي لمزاملة رونالدو

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس الملك والقنوات الناقلة

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة الـ15

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية بنزيما (فيديو)

رياضة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

رياضة

تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

رياضة

رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل صادمة لمقتل فتاة جزائرية في بلجيكا بعد استدراجها بـ”سناب شات”

بعدما فضح أسرر العائلة المالكة البريطانية..تراجع حاد لشعبية الأمير هاري

فيديو مفزع لتصادم سيارتين بالكويت بسبب تفحيط في مكان غير مناسب

نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي يهاجم شيرين عبدالوهاب بشراسة قبل يومين من حفلها!

شيك من البنك المركزي الكويتي باسم “السيسي” الشخصي بمبلغ ضخم يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

فيلم الحارة.. ألفاظ بذيئة ومشاهد حميمية تثير غضب الأردنيين(شاهد)

مايلي سايروس عارية تماماً تحت الدش.. هكذا اختارت الترويج لألبومها الجديد!(شاهد)

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 17 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألف دولار شهرياً!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC