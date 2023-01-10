غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

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وطن- يستعد فريق ريال مدريد للمواجهة القوية أمام نظيره فالنسيا، الأربعاء، وسط غياب للعديد من النجوم في صفوف الفريق الملكي، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

وسيغيب عن صفوف فريق ريال مدريد (الملكي)، عن المباراة أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، النجم النمساوي دافيد ألبا والفرنسي أوريلين تشواميني، في منافسات كأس السوبر الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره فالنسيا، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: ديبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجو (خيسوس فاييخو).

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خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس (كامافينغا).

كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

توقيت مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة الرياض.

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة بين كلا الفريقين.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام فياريال، في المباراة الماضية، بهدفين ثمينين مقابل هدف، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

كما ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.