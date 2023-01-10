زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا سراً يشعل السوشيال ميديا.. كيف حدث ذلك! (شاهد)

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وطن- تداولت حسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول زواج نجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو من عشيقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز.

زواج سري

وعززت تلك الحسابات نبأ الزواج السري لكريستيانو وجورجينا، بصورة من حفل الزفاف. مشيرة إلى أنه تم في السعودية في حفل سري للغاية.

وتظهر جورجينا بفستان الزفاف الأبيض التقليدي، وهي تتبادل مع كريستيانو قبلة حميمية.

كما كتبت حسابات مزيفة تحمل أسماء الثنائي، تعليقات على الصورة جاء فيها: “أخيراً فعلناها”.

صورة مركبة

ولكن بالبحث عن الحقيقة، يتبين أن تلك الصور مزيفة، والحسابات كذلك.

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وتبين كذلك أن الصورة المتداولة لزواج كريستيانو وجورجينا سراً، هي لقطة تم تركيبها على صورة النجمة أريانا غراندي مع حبيبها وكيل العقارات دالتون غوميز.

ونقلت وسائل إعلامية في وقت سابق، أن والدة كريستيانو، دولوريس أفيرو، لا تريد أن يتزوج ابنها من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز. لأنها تعتقد أن العارضة الأرجنتينية المولد لديها دوافع ماديّة وأطماع في أموال رونالدو للارتباط به. بحسب ما ورد في صحيفة “ماركا” الأسبانية.

وجاء هذا على الرغم من تأكيد والدة رونالدو أنّها تتعامل بشكل جيد مع جورجينا، وأنها تقدّر الدعم الذي تقدمه لكريستيانو.

زفاف رونالدو وجورجينا

وكانت صحيفة “ماركا“، تحدثت عن أزمة بين رونالدو وجورجينا، وأنه تم تأجيل حفل زفافهما.

وتشير “الماركا” إلى شائعات بأنّ علاقة رونالدو وجورجينا مستمرة فقط، لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير.

وقال الصحفي، غونزالو فاسكويز، إن “خيبة الأمل الأخيرة للاعب مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر، ربما تسببت في أزمة بينهما. بينما كان حفل الزفاف الذي خططا له “جاهزاً تماماً”.

أفادت أنباء بأن السعودية مستعدة لتعديل القانون بما يسمح بالمعاشرة بين غير الأزواج. وذلك تماشياً مع العلاقة القائمة بين لاعب نادي “النصر” الجديد كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز.

وبحسب ما نقله مراسل “التلفزيون العربي”، زيد بنيامين، فقد أخبر محامون سعوديون وكالة الأنباء الإسبانية بأن السلطات السعودية لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين، بالرغم من أن القانون يمنع المعاشرة دون زواج.

كما أفاد المحامون بأن السعودية مستعدة حالياً لتعديل القانون الخاص بذلك، بما يتماشى مع العلاقة القائمة بين كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.