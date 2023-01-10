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حقيقة وجود أسماك في صحراء السعودية ومفاجأة بشأن الفيديو المتداول

مواطن سعودي وثق عثوره على أسماك حية من نوع "القرموط أو السلور" في صحراء المملكة العربية السعودية ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا

كتب باسل النجار
وجود أسماك في صحراء السعودية watanserb.com
وجود أسماك في صحراء السعودية
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وطن- تفاعلا مع مقطع الفيديو الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا كبيرا حيث وثق وجود أسماك في صحراء السعودية الجافة، تواصلت وسائل إعلام سعودية مع الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الدكتور علي الشيخي، للوقوف على حقيقة الأمر.

السمكة الظاهرة بالمقطع الشهير من نوع “القرموط أو السلور”

وخلال الأيام الماضية انتشر فيديو على نطاق واسع لمواطن سعودي يقف في وسط الصحراء السعودية، ويمسك بسمكة من نوع “القرموط أو السلور”، ويتحدث عن أنه وجدها في وادي الرمة النهري الجاف في بريدة.

فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية
فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية

وتعقيبا على هذا المقطع ذكر الدكتور “الشيخي”، الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع الثروة السمكية بالسعودية في تصريحات لموقع “العربية” السعودي، أن هذه الأسماك لها رئة كاذبة تساعدها على البقاء خارج سطح الماء بما يقارب 8 ساعات.

وأوضح أن هذا النوع يعيش في البحيرات شمال خط الاستواء، وتتعرض لمواسم الجفاف خلال فصل الصيف، وتقوم بالتأقلم وإفراز طبقة لزجة حول نفسها تمكنها من البقاء حية طوال فترة الجفاف ولفترة قد تصل لـ8 أشهر.

وبعد انقضاء فترة الجفاف وهطول الأمطار تستشعر أسماك القروموط ذلك، بحسب الدكتور علي الشيخي عن طريق قرون الاستشعار أو الاوامس.

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وتبدأ بعدها في الخروج والسباحة مع تيار الماء بحثا عن الغذاء، وهذا ما حدث في وادي الرمة في السنين الماضية، حسب وصفه.

تهرب من المزارع وقت الفيضانات

كما تواصل موقع “العربية” السعودي خبير البيئة البحرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور إبراهيم قابل الحارثي، الذي أوضح أن المقطع المنتشر كان قبل عدة سنوات في “وادي الرمة”.

وأوضح أن هذه السمكة (سمكة القرموط) أدخلت أيضا للسعودية لأغراض الاستزراع السمكي بشكل رئيسي، وانتشرت في المزارع بالقصيم.

ويشير “الحارثي” أيضا إلى أنه في وقت الفيضانات تنتقل هذه الأسماك مع السيول أو تهرب من المزارع السمكية حتى ينتهي بها المطاف إلى أماكن جافة، وهو ما قد يفسر كيفية عثور المواطن عليها في وادي الرمة كما ظهر بالفيديو المتداول.

وقال:”هذه السمكة لديها تكيفات خاصة يجعها تتواجد في تلك المناطق الصحراوية، والتي يجدها الناس كما هو موضح في المقطع، فهي تتحمل بشكل كبير الظروف البيئة القاسية، ولديها مزايا خاصة في خياشيمها تمكنها من تنفس الهواء الجوي بشكل مباشر.”

وكانت الكثير من التعليقات قد أثيرت خلال الأيام الماضية، بشأن كيفية وصول هذه السمكة إلى تلك المنطقة الصحراوية.

وشكك البعض بحقيقة المقطع وأنه من الصعب أن تتواجد الأسماك في منطقة صحراوية، فيما ذهب آخرون للحديث عن الأسماك وهروبها من المزارع وقت الفيضانات حتى تصل لأماكن مثل وادي الرمة.

وفيما أثار هذا الفيديو حالة من الصدمة، فقد أكّد أحد الناشطين أنّ هذا نوع من السمك يدخل في حالة سبات، ومع هطول الأمطار وتراكم المياه يعي بشكل طبيعي.

ومع حدوث الجفاف مرة ثانية، يدفن هذا النوع نفسَه حتى لو تطلّب الأمر فترة كبيرة حيث يحيط نفسه بمخاط ومادة لزجة تساعده على البقاء حيا ويتنفس أيضا الهواء بشكل مباشر من الجو، عبر خياشيمه الخاصة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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