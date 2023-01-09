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فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية

ناشطون فسروا المشهد بأنها نوع يدفن نفسه وقت الجفاف ويتحرك وقت الأمطار

كتب خالد السعدي
سمكة حية في الصحراء watanserb.com
العثور على سمكة حية في صحراء السعودية
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يُوثق العثور على سمكة القرموط وهي حية، في وادي الرمة النهري في بريدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان صادما أنه تم العثور على السمكة في صحراء البريدة.

والفيديو المشار إليه تم التقاطه في عام 2018، لكن صاحب المقطع نشره قبل ساعات فقط.

صدمة واسعة أثارها الفيديو

وأثيرت الكثير من التعليقات بشأن كيفية وصول هذه السمكة إلى تلك المنطقة.

فقالت ناشطة: “سبحان الله كيف السمكة جت بالبر”.

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وكتبت أمل: “شكل يوم القيامة قرب ، صار عندنا بحار وسمك بالبر”.

وغردت فاطمة: “كنت اشوفه في افلام الكرتون ونحن صغار”.

وتفاعل مغرد: “حرام ياخي رجعها مكانه لاتموت”.

وفيما أثار هذا الفيديو حالة من الصدمة، فقد أكّد أحد الناشطين أن هذا نوع من السمك يدخل في حالة سبات ومع هطول الأمطار وتراكم المياه يعي بشكل طبيعي.

ومع حدوث الجفاف مرة ثانية، يدفن هذا النوع نفسه حتى لو تطلب الأمر عدة سنوات.

أسماك البرمائيات

يُشار إلى أن هناك بعض الأسماك التي يطلق عليها البرمائيات، وهي تعيش في الماء وخارج الماء، حيث تتنفس الهواء دون أن تتعرض إلى الموت وهناك الأسماك التي تزحف على الأرض والأسماك التي تطير في الهواء.

ومن بين هذه الأسماك ثعابين الأنقليس، أحد أنواع الأسماك البرمائية التي يمكنها العيش خارج الماء، وهذا النوع لديه قدرة هائلة على تنفس الهواء من خلال الجلد، كما أنها من الأسماك المتسلقة التي يسهل عليها التسلق فوق الحواجز.

وهناك أيضا سمكة نطاط الطين، التي تنتمي إلى البرمائيات، حيث أنها تتمكن من البقاء على سطح الأرض دون أن تموت، ويمكنها أن تتنفس في الماء عن طريق الخياشيم.

وفي حالة وجودها على الأرض تتنفس عن طريق المسامات الموجودة على جسمها، ولابد أن يكون جسدها رطبا وذلك من أجل الحفاظ على حياتها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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