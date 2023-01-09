فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يُوثق العثور على سمكة القرموط وهي حية، في وادي الرمة النهري في بريدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان صادما أنه تم العثور على السمكة في صحراء البريدة.

والفيديو المشار إليه تم التقاطه في عام 2018، لكن صاحب المقطع نشره قبل ساعات فقط.

العثور على سمكة القرموط في وادي الرمة النهري في بريدة.

pic.twitter.com/pPgc7Fu2in — Golden Dose (@GoldenDose) January 8, 2023

صدمة واسعة أثارها الفيديو

وأثيرت الكثير من التعليقات بشأن كيفية وصول هذه السمكة إلى تلك المنطقة.

فقالت ناشطة: “سبحان الله كيف السمكة جت بالبر”.

سبحان الله كيف السمكه جت بالبر — Dr🇸🇦 (@pqii_8) January 8, 2023

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وكتبت أمل: “شكل يوم القيامة قرب ، صار عندنا بحار وسمك بالبر”.

يمة شكل يوم القيامة قرب ، صار عندنا بحار وسمك بالبر 🙂 — د.أمل (@amallllll775) January 8, 2023

وغردت فاطمة: “كنت اشوفه في افلام الكرتون ونحن صغار”.

كنت اشوفه في افلام الكرتون ونحن صغار 😭 — فاطمة البلوشي FB|𓃗 (@Fatimaalbluosh1) January 8, 2023

وتفاعل مغرد: “حرام ياخي رجعها مكانه لاتموت”.

حرام ياخي رجعها مكانه لاتموت — َ (@1I994) January 8, 2023

وفيما أثار هذا الفيديو حالة من الصدمة، فقد أكّد أحد الناشطين أن هذا نوع من السمك يدخل في حالة سبات ومع هطول الأمطار وتراكم المياه يعي بشكل طبيعي.

ومع حدوث الجفاف مرة ثانية، يدفن هذا النوع نفسه حتى لو تطلب الأمر عدة سنوات.

هذا نوع من السمك يدخل في حالة سبات واول مايجي مطر في المكان وتتراكم المياه يطلع يعيش طبيعي واول مايصير جفاف يدفن نفسه ويبقى حي حتى لسنوات من الجفاف، الفيديو يشرح كيف يستخرجونه👇 pic.twitter.com/NvI90NgeU5 — حميدان (@Official_DrPT) January 8, 2023

أسماك البرمائيات

يُشار إلى أن هناك بعض الأسماك التي يطلق عليها البرمائيات، وهي تعيش في الماء وخارج الماء، حيث تتنفس الهواء دون أن تتعرض إلى الموت وهناك الأسماك التي تزحف على الأرض والأسماك التي تطير في الهواء.

ومن بين هذه الأسماك ثعابين الأنقليس، أحد أنواع الأسماك البرمائية التي يمكنها العيش خارج الماء، وهذا النوع لديه قدرة هائلة على تنفس الهواء من خلال الجلد، كما أنها من الأسماك المتسلقة التي يسهل عليها التسلق فوق الحواجز.

وهناك أيضا سمكة نطاط الطين، التي تنتمي إلى البرمائيات، حيث أنها تتمكن من البقاء على سطح الأرض دون أن تموت، ويمكنها أن تتنفس في الماء عن طريق الخياشيم.

وفي حالة وجودها على الأرض تتنفس عن طريق المسامات الموجودة على جسمها، ولابد أن يكون جسدها رطبا وذلك من أجل الحفاظ على حياتها.