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من أجل رونالدو وجورجينا .. “ابن سلمان” يستعد لتعديل قانوني لشرعنة العلاقة بينهما!

أفاد المحامون بأن السعودية مستعدة حاليا لتعديل القانون الخاص بذلك، بما يتماشى مع العلاقة القائمة بين كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغز في السعودية watanserb.com
جورجينا رودريغز
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وطن – أفادت أنباء بأن السعودية مستعدة لتعديل القانون بما يسمح بالمعاشرة بين غير الأزواج، وذلك تماشيا مع العلاقة القائمة بين لاعب نادي “النصر” الجديد كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز.

وبحسب ما نقله مراسل “التلفزيون العربي”، زيد بنيامين، فقد أخبر محامون سعوديون وكالة الأنباء الإسبانية بأن السلطات السعودية لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين بالرغم من أن القانون يمنع المعاشرة دون زواج.

كما أفاد المحامون بأن السعودية مستعدة حاليا لتعديل القانون الخاص بذلك، بما يتماشى مع العلاقة القائمة بين كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.

عقوبة المعاشرة غير الشرعية في السعودية

يشار إلى أن القانون السعودي يقر عقوبة السجن 3 سنوات لكل من واقع أنثى برضاها بدون زواج شرعي.

وليس من السهل أن تعتاد جورجينا رودريغيز على جميع القواعد التي يجب أن تمتثل لها في البلاد، بعد توقيع النصر لكريستيانو رونالدو ، حيث ستبدأ حياة جديدة للمؤثرة وأبناؤها.

جورجينا رودريغيز في السعودية watanserb.com
جورجينا رودريغيز في السعودية
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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه على الرغم من أن المرأة قد اكتسبت بعض الحريات في السنوات الأخيرة ، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال دولة مقيدة للغاية، مع حقوق وحريات أقل من الغرب.

ويوضح الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتعاون بعض القواعد التي يجب اتباعها لأولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى السعودية.

قواعد جورجينا الجديدة

وتضمنت التعليمات على أنه يجب أن ترتدي العباءة في الأماكن العامة، إلا أن هذا الامر أصبح غير معمول به في السعودية منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان.

كما يجب على يجب أن تلبس في حدود الحياء واللباقة وبما لا يتنافي مع الذوق العام، كما يمنع منعا باتا استيراد واستهلاك الكحول ومنتجات لحم الخنزير.

جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد) watanserb.com
جورجينا في الرياض

كما انه وفقا للقواعد لا يجوز لها أن تأكل أو تشرب أو تدخن في الأماكن العامة خلال شهر رمضان بين مارس وأبريل.

وأما فيما يتعلق بالسياحة في محل إقامتها الجديد ، فهي ليست مسلمة، فلن تتمكن من زيارة المدن المقدسة ، مثل مكة والمدينة، بالإضافة إلى المواقع والمعالم الطبيعية الأخرى، إلا أنها ستتمكن من القيام بذلك من خلال الحصول على تصريح خاص، وهو أمر أصبح يسيرا في عهد “ابن سلمان”.

إقامة فندقية فاخرة تكلف 300 ألف دولار شهريا

وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد كشفت بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته حجزا مقر إقامة فارهة في الرياض، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، حيث سيقيم “الدون” في منزل سعودي مكون من 17 غرفة وبتكلفة 300 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يقيم كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في جناح فندقي في المملكة العربية السعودية يحتوي على 17 غرفة وسيكلف 300 ألف دولار شهريًا في فندق فور سيزونز.

وبحسب ما ورد طُلب من الموظفين عدم طلب صور سيلفي مع رونالدو، وبالنسبة لصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز فهي مسرورة بإقامتهما الفندقية.

 

المصدرماركا - ديلي ميل - رصد ومتابعة وطن - تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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