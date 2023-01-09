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علاء مبارك يعلق على موجة الهجوم على الشعراوي بتغريدة نارية

عمل مسرحي عن شخصية الراحل يثير جدلا صاخبا في مصر

كتب خالد السعدي
علاء مبارك والشعرواي watanserb.com
علاء مبارك
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وطن– لا تزال حالة الجدل مستمرة في مصر بسبب موجة الهجوم التي يتعرض لها العلامة الراحل محمد متولي الشعراوي، فيما تدخل علاء مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك، مع هذا الجدل.

والهجوم على الشيخ الشعراوي سببه الإعلان عن تجسيد شخصيته في عمل مسرحي يعرض في ليالي شهر رمضان المقبل.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر تويتر: “الشيخ متولي الشعراوي مقرب من قلوبنا جميعاً تميز بأسلوبه البسيط فى تفسير معاني القرآن الكريم أسلوب ولغة سلسة يفهمها العوام قبل الخواص”.

وأضاف: “نال وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام ٧٦ ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية عام٨٨، رحمة الله عليه له كل التقدير والاحترام”.

وهذه ليست التغريدة الأولى لعلاء مبارك بشأن هذه القصة، ففي وقت سابق كان قد هاجم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى بسبب هجومه على الشعراوي.

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وقال مبارك عبر “تويتر”: “ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !.. قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته”.

وأضاف: “تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن!”.

جدل حول مسرحية الشعراوي

وتُثار حالة من الجدل في مصر، منذ الإعلان عن تنظيم عرض مسرحي يعرض في ليالي رمضان يجسّد سيرة الشيخ الشعراوي.

أعلن عن ذلك المسرح القومي المصري الذي أفاد أنّه يعتزم تقديم السيرة الذاتية للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي، في عمل مسرحي، خلال رمضان المقبل، وهو ما أثار هجوماً من قبل شخصيات فنية وليبرالية.

وقدّمت عضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، طلب إحاطة لكلٍّ من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن ما سمّته ضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي بوسائل التوعية، وتصحيح المفاهيم المشوهة مثل الفنون.

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: “كيف يقوم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة، بإنتاج مسرحية عن الشيخ الشعراوي، الذي سجد لله شكراً على هزيمة 67، وقال بثقة إنه فرح لهزيمة الوطن”.

مستشار السيسي يرد على إبراهيم عيسى

فيما علق أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية على الضجة الواسعة بعد الهجوم على الشعراوي وتحديدا من قبل إبراهيم عيسى الذي وصف الداعية الراحل بالمتطرف.

وقال الأزهري في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك: “الإمام الشعراوي رمز العلم والوطنية: الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رمز العلم والوطنية والعطاء المصري لكل العالم العربي والإسلامي، لكن البعض لهم ثأر مع الإمام الشعراوي لسبب مجهول”.

وأضاف: “يقول أحدهم في رواياته: (إن الصحابة الكرام قتلة ودواعش).. فليس غريبًا أن يقول مثل هذا عن الإمام الشعراوي الذي حمى الناس من التطرف والإرهاب”.

وتابع: “منذ خمسين سنة والإمام الشعراوي يملأ الدنيا علما، فما رأينا أحدًا أراق قطرة دم، ولا حمل السلاح، ولا صار داعشيًا بسبب كلمة سمعها من الشيخ الشعراوي”.

وأكمل: “يقول إن الإمام الشعراوي ضد الأقباط.. فيرد عليه رأس الأقباط البابا شنودة إذ يقول في رثاء الإمام الشعراوي: (لقد تأثرنا كثيرا لوفاة صاحب الفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، فهو رجل عالم متبحر في علمه، وهو أيضا محبوب من الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وموضع ثقة من كثيرين في كل ما يبديه من رأي، وقد عاش واعظًا وكاتبًا وشاعرًا، وضعفت صحته في الأيام الأخيرة، وأراد له الله أن يستريح من تعب هذه الدنيا، وقد جمعتني به أواصر من المودة والمحبة في السنوات الأخيرة من عمره، وكنا نقضي وقتا طيبا معا وكنا أيضًا تجمعنا روابط من محبة الأدب والشعر، نطلب العزاء لكل محبيه ولأسرته)”.

وختم الأزهري: “يقول إن الإمام الشعراوي تعامل مع الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخًا فيرد عليه الشعب المصري بهذا الفيديو في جنازة الشيخ الشعراوي الذي يفيض حبًا وتقديرا، والشعب المصري لا يخدعه أحد، ولا يتعالى عليه أحد، بل يعرف الصادق من الكاذب”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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