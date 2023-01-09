الإثنين, يناير 9, 2023
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رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر عن تصريحاته المسيئة ضد زيدان

بعد تصريحاته المسيئة .. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يعتذر للأسطورة زيدان

كتب فارس أبو شيحة
رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يعتذر لزيدان بعد تصريحاته المسيئة watanserb.com
رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يعتذر لزيدان بعد تصريحاته المسيئة
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وطن- اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغرين، عن تصريحاته الصحيفة التي أساءة فيها إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا والمتوج بنسخة كأس العالم عام 1998.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت، في بيان رسمي تداولته وسائل الإعلام المختلفة، ” أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقاً أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح عليه”.

اعتذار رئيس الاتحاد الفرنسي لزيدان

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، قد طلبت من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوغريت، تقديم اعتذار إلى أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، الذي كان أحد المرشحين لتولي تدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب الحالي ديشامب.

وجاءت تلك التصريحات بعد تجديد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عقده مع المدرب ديدييه ديشامب، حتى عام 2026. بعد وصوله إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر. رغم خسارته أمام الأرجنتين المتوج باللقب للمرة ال3 في تاريخه.

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت ضد زيدان

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وهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، بشأن الحديث عن تولي منصب تدريب منتخب فرنسا، في تصريح أدلى به عبر إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية، ” زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟!. مرحباً ياسيد، لا تقلق. إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشامب”.

رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت
رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت

كما وأردف لوغريت في تصريحاته المسيئة ضد زيدان، بشأن اهتمام منتخب البرازيل في التعاقد معه، ” سأتفاجأ إذا ذهب إلى هناك، يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني. لم ألتقي به. ولم نفكر أبداً في الانفصال عن ديدييه ديشامب، ويمكنه الذهاب إلى حيث ما يريد ..”.

ريال مدريد يدين تصريحات لوغريت عن زيدان

لكن سرعان ما رد كليان مبابي بقوة على حديث رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، بالدفاع عن زين الدين زيدان، قائلاً: ” زيدان هو فرنسا.. لا يجب تقليل الإحترام لأسطورة كهذا”.

كما وأدان نادي ريال مدريد الإسباني، تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت، التي هاجم فيها مدربه السابق زين الدين زيدان. صاحب ال3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي الأبيض.

ريال مدريد يدين تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت
ريال مدريد يدين تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت

يشار إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كان يحلم في تولي منصب تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، لكن الحلم قد تأجل في الوقت الحالي. بعد تجديد عقد ديشامب من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2026.

المصدروطن + مونت كارلو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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