الإثنين, يناير 9, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد رفض دول الخليج.. إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد كضامن
الهدهد

بعد رفض دول الخليج.. إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد كضامن

وافق صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر 2022 على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار

كتب فهمي الورغمي
إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد watanserb.com
إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد
- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر حقوقية عن دخول العلاقة المصرية- الإماراتية في منعرج خطير عبد رفض الأخيرة التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد، سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة للنظام العسكري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حديث عن وساطة إسرائيلية لمصر لدى صندوق النقد الدولي

وتحدث الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور حسام سامي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر عما وصفه بأنه “مفاجأة من العيار الثقيل” موضحا أن “صندوق النقد الدولي” في المعتاد وجود طرف ثالث غير رسمي في اتفاقيات القروض مع القاهرة، كضامن يحول نسبة من القيمة الكلية للقرض لمصر.

حديث عن وساطة إسرائيلية لمصر لدى صندوق النقد الدولي
حديث عن وساطة إسرائيلية لمصر لدى صندوق النقد الدولي

مضيفا أن الإمارات سبق أن لعبت دور الضامن في قروض مصر من الصندوق عامي 2016 و2020، إلا أنها رفضت القيام بهذا الدور في مشاورات القرض الحالي.

لكن المثير للاهتمام فيما أشار له الحقوقي حسام سامي، هو أن الرفض الذي واجهه السيسي على أعتاب الإمارات، لم يُثنه عن التوجه إلى دول خليجية أخرى في جولة وصفها بـ “جولة التسول”.

وحول ذلك يقول: “ما دفع مصر إلى التماس ذلك من المملكة السعودية والكويت، واللذان رفضا أيضًا، بحسب مصدرين حكوميين. انه التسول بكل معانيه، ليس او معنى اخر”.

- Advertisement -

وختم تغريدته بقوله: “انه اذلال ما بعده اذلال.. المحزن ان الادارة التى اوصلتنا الى هذه المحنة ما زالت تكابر وتتظاهر ان كل شىء على ما يرام مع اننا نبيع كل ما نملك من أجل مظاهر كاذبة ووهم”.

وتأتي تساؤلات الناشط الحقوقي البارز في ظل حديث وسائل إعلام غربية مؤخرا، عن توتر في العلاقات واضح، بين النظام العسكري الحاكم في مصر وبين دول الخليج الداعمة له خاصة الإمارات والسعودية.

وفي ظل الرفض الذي أبدته دول الخليج، على حسب رأي صاحب التغريدة، ومع شرط “الضامن الثالث” الذي لا يُقدم الصندوق دونه أي قروض، اعتبر كثيرون أن السيسي توجه إلى تل أبيب لطلب المساعدة.

حيث علق الدكتور المصري “مصطفى جاويش” على تغريدة حسام سامي بقوله “جاء فى البيان ما ينص على وجود شركاء إقليميين، وإذا كانت دول الخليج رفضت فلم يبق سوى الصهاينة”.

ليرد عليه الأخير بالايجاب أنه “فعلا، هذا تم ، وقد قامت إسرائيل فعليا بهذا الضمان كما ألمح الى ذلك “ايدى كوهين” الاعلامى الاسرائيلي المعروف”.

فيما قال معلق آخر باسم “ناصر” أن “هذه الإدارة لن تتخلى عن منصبها حتى تترك البلاد والعباد في أسفل سافلين وعليهم ديون بلملايير للصندوق”.

قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر وآخر فرصة للسيسي

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق بتاريخ 16 ديسمبر كانون الأول، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً.

ومن المنتظر أن تتجه الأقساط المتأتية من قرض الصندوق إلى سداد، ديون قديمة مُتخلدة على الدولة المصرية.

يرى خبراء اقتصاديون أن قرض صندوق النقد الدولي الأخير إلى مصر، سيكون فرصتها الأخيرة بعد تشدد إدارة الصندوق في مطالبه وتشديد الشروط، وأخذ تعهدات صارمة بالمضي قدما في إصلاحات هيكلية حقيقية لتصويب ما وصفوها بالأخطاء الاقتصادية.

يذكر أن موافقة المانح الأجنبي، قد جاءت بعد مفاوضات شاقة بدأتها مصر مع إدارة الصندوق الدولي منذ مارس/ آذار الماضي بعد هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصري، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اضطرابات اقتصادية ومالية عالمية كبيرة.

ودخلت الدولة المصرية في ضائقة اقتصادية منذ سنوات خاصة مع تداعيات الإغلاق الكبير الذي فرضته أزمة كوفيد-19 بداية من 2020 وما لحق بها من انهيار على كل المستويات.

وزادت الحرب الروسية الأوكرانية من تأزيم أوضاع المصريين، في ظل عجز مؤسسات الدولة عن الاتيان ببديل حقيقي يخفف من معاناتهم.

يشار أن قدوم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، كان على خلفية انقلاب عسكري بتاريخ 03 يوليو/تموز 2013، قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

علاء مبارك يعلق على موجة الهجوم على الشعراوي بتغريدة نارية

الهدهد

الإمارات تعلن عن تدريس “الهولوكوست” في المدارس!

الهدهد

والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

الهدهد

خطأ باسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)

تقارير

أهم 3 أسرار فرعونية حيرت العالم.. أعجزت العلماء ولا تفسير لها حتى الآن

الهدهد

ضحك هستيري للسيسي على الهواء يفجر غضب المصريين.. لماذا؟ (فيديو)

اقتصاد

لماذا يهوي الجنيه المصري؟!

اقتصاد

الجنيه المصري يسجل أكبر هبوط في تاريخه أمام الدولار بعد تعويم ثالث “غير معلن”

تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

الهدهد

مرتضى منصور يخرج عن النص ويحدث ضجة.. هل يعتقله السيسي؟ (شاهد)

الهدهد

مصر.. البلوجر إسراء مُحب ضبطت متلبسة داخل شقة مع صديقها وتفاصيل صادمة

الهدهد

راقصة الباليه تُهين الشعراوي.. مصريون يهاجمون وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد المونديال .. إيفانا نول تستعرض مؤخرتها أمام جماهير دوري كرة السلة الأمريكي!

جورج وسوف يتلو القرآن ويحفظ بعضه.. تلاوة خاشعة بعزاء نجله وديع (شاهد)

فضائح الإمارات مستمرة ومحمد بن زايد في أزمة.. ما علاقة البرلمان الأوروبي؟

أذرع ملك البحرين الإعلامية تواصل شيطنة قطر:”أكبر ممول عربي للإرهاب”

ساندرا رزق تطلّ بحمالة صدر وبلا مكياج بعد 23 عاماً من تتويجها ملكة جمال لبنان (صور)

ما يحدث في مقر النساء صادم.. أمريكية هاربة من داعش تخرج عن صمتها

هوس التجميل ونهايات كارثية.. انفجار صدر امرأة خلال عملية تكبير الثدي (شاهد)

“محاربو تيك توك”.. قوة روسية أسسها بوتين لمهمة خاصة في أوكرانيا

بالصدارة.. العراق تفوز على السعودية واليمن أول المودعين لخليجي 25 (شاهد)

تأثير حليمة بولند على خليجي 25 ومونديال قطر.. فجر السعيد تثير جدلا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC