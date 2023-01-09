الثلاثاء, يناير 10, 2023
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رياضة

اعتزال جاريث بيل.. تعرف على مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب

الويلزي بيل يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة داخل المستطيل الأخضر لنحو 17 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
اعتزال جاريث بيل watanserb.com
اعتزال جاريث بيل
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وطن- أعلن النجم الويلزي جاريث بيل صاحب 33 عاماً، لاعب ريال مدريد السابق، قرار اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ، مع مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على مدار 17 عاماً داخل ملعب المستطيل الأخضر.

وقال الويلزي جاريث بيل، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي والأندية”.

اعتزال جاريث بيل كرة القدم

وأضاف الويلزي بيل، ” أشعر بأنني محظوظ للغاية، لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها ولقد منحتني بعضاً من أفضل لحظات حياتي على مدار 17 موسماً، كما وسيكون من الصعب تكرارها بغض النظر عما يخبئه المستقبل لي”.

كما وتابع بيل حديثه، ” منذ أول لمسة لي مع فريق ساوثهامبتون وحتى الأخيرة مع لوس أنجلوس الأمريكي، وكل الأندية التي لعبت لها في المنتصف. ولعبي مع المنتخب ل111 مباراة، الأحلام أصبحت حقيقة”.

الويلزي جاريث بيل
الويلزي جاريث بيل

واستكمل، ” أود أن أعبر عن امتناني لكل الأطراف التي لعبت معها طوال هذه الرحلة، ولكل الأشخاص التي ساعدت في تغيير شيء في حياتي. ولم أكن أحلم بهذا الأمر عندما بدأت مسيرتي وعمري 9 سنوات”.

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وختم الويلزي خاريث بيل حديثه، ” إلى كل أنديتي السابقة، ساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد وأخيراً لوس أنجلوس، وكل المدربين وزملائي وأصدقائي، لقد غيرتم في حياتي بشكل لا يقاس. أنا الآن أنتقل إلى المحطة القادمة في حياتي، حان وقت التغيير وبدء تحدٍ جديد لي”.

إنجازات جاريث بيل في عالم كرة القدم

وحقق النجم الويلزي جاريث بيل، العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري مع مختلف الأندية التي لعب معها اللاعب خلال مسيرته الكروية التي استمرت لنحو 17 عاماً، وهي كما يلي:

(1) لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

(2) الدوري الإسباني 3 مرات.

(3) كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

(4) كأس العالم للأندية 4 مرات.

(5) كأس السوبر الإسباني 3 مرات.

(6) كأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة.

(7) بطل كأس MLS (الدوري الأمريكي).

(8) كأس المشجعين MLS.

جاريث بيل مع لوس أنجلوس
جاريث بيل مع لوس أنجلوس

كما وخاض الويلزي جاريث بيل مع مختلف الأندية خلال مشواره الكروي، 554 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 186 هدفاً. وصناعة 139 تمريرة حاسمة لزملائه.

المصدروطن + صفحة جاريث بيل تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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