غضب شديد في المغرب من كوميدي فرنسي أطلق هذا الوصف المهين على أشرف حكيمي!

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وطن- وجد الممثل الكوميدي الفرنسي جوليان كازاري نفسه متورطا في جدل كبير، بعد أن سخر من لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي وأدلى بتعليقات غير محترمة. مما أثار موجة من الغضب والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

كلب مبابي

ظهر جوليان كازاري في بودكاست “Rothe s’enflamme” يوم الخميس ، وتحدث عن العلاقة بين حكيمي وصديقه وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي ، واصفاً حكيمي بأنه “كلب مبابي”.

نظرًا لأن ثنائي باريس سان جيرمان يقضيان وقتهما حاليًا في الولايات المتحدة ، فقد قلد الممثل الكوميدي الفرنسي اللاعب الفرنسي كيليان قائلاً: “سأذهب إلى هناك مع كلبي … كلبي أشرف”. ثم شرع كازار في تقليد حكيمي ، حيث بدأ ينبح.

شرع كازار في تقليد كيليان أثناء حديثه عن حكيمي قائلاً: “هل تريد قطعة حلوى؟ إنه يتبعني في كل مكان. حتى أثناء مباراة فرنسا والمغرب ، كان ملتصقًا بحذائي الرياضي “.

“تعال يا أشرفي” ، تابع كازار ، ونطق اسم أشرف بطريقة بدت مثل النباح.

عنصرية مقيتة

عند تقليد أشرف حكيمي ، بدأ الممثل الكوميدي الفرنسي يسخر من لهجة اللاعب المغربي ويتحدث بطريقة تشبه تلك التي يتحدث بها الشخص المتأخر عقلياً.

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وبحسب صحيفة “ moroccoworldnews “، أثارت تصريحات كازاري الهجومية غضبًا واسع النطاق ، حيث لجأ العديد من مستخدمي الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بتصريحاته.

وندد الصحفي المغربي السالك بوجدور ، في تغريدة على تويتر ، بتصريحات كازاري ووصفها بـ “العنصرية المقيتة”. كما انتقد قناة RMC Sport لعدم حذف حلقة البودكاست أو تقديم اعتذار في هذا الصدد.

العنصرية المقيتة هذا الشخص أعلى الصورة كوميدي 🇨🇵تافه يسمى "Julien cazzare قام بالاساءة لأشرف حكيمي على قناة فرنسية"قناة RMC" ويقول ضاحكا بأن "حكيمي" سافر مع صديقه "كليان مبابي" إلى أمريكا بوصفه "كلبا له" وهذا الكلام على قناة فرنسية، ولم تقم القناة بحذف الحلقة ولم تقدم أي اعتذار pic.twitter.com/PEAHj4TOQV — Boujdour Salek السالك بوجدور (@SalekBoujdour) January 6, 2023

حرية تعبير!

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “عندما يكون إهانة مسلم ، فهذه هي حرية التعبير. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخر ، فستكون جميع وسائل الإعلام غاضبة. إنها الحقيقة الفرنسية “.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها اللاعبون المغاربة ضحية تصريحات صادمة عنصرية وغير محترمة من قبل وسائل الإعلام الغربية.

خلال رحلة أسود الأطلس في كأس العالم في قطر ، قارنت قناة تلفزيونية دنماركية صور لاعبين مغاربة يحتفلون مع عائلاتهم بـ “عائلة القرود”. وهي مقارنة أثارت غضب العديد من المشاهدين.

بالإضافة إلى ذلك ، أدلى منفذ إخباري ألماني بتصريحات مثيرة للجدل حول بعض لاعبي كرة القدم المغاربة ، ولا سيما زكريا أبو خلال . بسبب قيامهم بعلامة “التوحيد” خلال مباريات المونديال.

في حين أن علامة التوحيد ، التي تتم برفع السبابة ، يستخدمها المسلمون للدلالة على وحدانية الله ، زعمت النشرة الإخبارية الألمانية أن استخدام اللاعبين المغاربة للعلامة يمكن تفسيره على أنه تعاطف مع جماعة داعش الإرهابية.