الأحد, يناير 8, 2023
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علامة مبكرة على التهاب المفاصل .. طبيبة تكشفها وتوجه نصيحة

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض التهاب المفاصل، إلا أن هناك علاجات متاحة بمجرد اكتشاف الأعراض.

كتب أنس السالم
علامة على التهاب المفاصل watanserb.com
هناك علامات يجب البحث عنها وهي مؤشر الى الاصابة بالتهاب المفاصل
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وطن – يعتبر التهاب المفاصل حالة شائعة تصيب حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة، وتعتبر المفاصل “الساخنة” و “الرقيقة عند اللمس” علامة مبكرة على التهاب المفاصل.

واعتمادًا على النوع الذي يعاني منه المصابون بهذا المرض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم المفاصل وألمها بالإضافة إلى تقييد الحركة.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض التهاب المفاصل، إلا أن هناك علاجات متاحة بمجرد اكتشاف الأعراض.

موقع express البريطاني، تحدث إلى الطبيبة بريوني هندرسون، حول بعض العلامات التي يجب البحث عنها، وهي مؤشر الى الاصابة بالتهاب المفاصل.

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل حالة شائعة تصيب حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة

وأوضحت “هندرسون”: “عادة ما تتطور الأعراض تدريجياً على مدى عدة أسابيع، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تتطور بسرعة على مدى عدة أيام”.

وقالت: “في بعض الأحيان، يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا (تسمى الانتكاسات أو النوبات) أو تتحسن بمرور الوقت”.

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وغالبًا ما يكون من الصعب التنبؤ بحالات الانتكاسة ولكن يمكن إدارتها بالأدوية.وفق “هندرسون”

وذكرت: “إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو تورم أو تصلب في مفاصلك، يجب أن تذهب لزيارة طبيب عام حتى يمكن تحديد السبب الأساسي”.

وبيّنت انه: “كلما تم تشخيص الحالة مبكرًا ، يمكن أن يبدأ العلاج في وقت مبكر والذي يمكن أن يقلل من خطر تلف المفاصل على المدى الطويل.”

وقالت إن المفاصل “الساخنة” و “الرقيقة الملمس” من أكثر علامات التهاب المفاصل الروماتويدي شيوعًا.

التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، ويحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يسبب الألم والتورم.

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تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: “غالبًا ما تبدأ الاعراض عندما يكون عمر الشخص بين 30 و 50 عامًا. النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال”.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يؤدي إلى الألم والتورم.

ويكون الغلاف الخارجي (الغشاء الزليلي) للمفصل هو المكان الأول المصاب.

كما يمكن أن ينتشر عبر المفصل، مما يؤدي إلى مزيد من التورم وتغيير في شكل المفصل. وهذا قد يتسبب في تكسر العظام والغضاريف.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا أن يصابوا بمشاكل في الأنسجة والأعضاء الأخرى في أجسامهم.

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل حالة شائعة تصيب حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة

وفقًا لـ”هندرسون”، فإن العلامات الشائعة الأخرى لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي:

  1. قلة الطاقة والتعب
  2. ارتفاع درجة الحرارة والتعرق
  3. قلة الشهية
  4. فقدان الوزن
  5. جفاف العيون
  6. ألم في الصدر

وبالمقارنة، فإن هشاشة العظام هو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يصيب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.

في البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، مما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب.

وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين.

وتشمل الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل التهاب المفاصل الصدفي والنقرس.

المصدرexpress - مايو كلينك - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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