الأحد, يناير 8, 2023
الرئيسيةالهدهدعاهل الأردن والملكة رانيا يلفتان الأنظار بما فعلاه في أحدث ظهور (شاهد)
الهدهد

عاهل الأردن والملكة رانيا يلفتان الأنظار بما فعلاه في أحدث ظهور (شاهد)

ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كان في زيارة لجنوب المملكة رفقة زوجته الملكة رانيا العبدالله

كتب فهمي الورغمي
عاهل الأردن والملكة رانيا watanserb.com
عاهل الأردن والملكة رانيا
- Advertisement -

وطن- زار ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني رفقة عقيلته الملكة رانيا العبد الله، الأحد، جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية، بمحافظة العقبة جنوب المملكة؛ هناك حيث التقى سيدات من المجتمع المدني يُشرفن منذ سنوات على تسيير الجمعية.

الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة

وظهر الملك عبد الله الثاني و عقيلته الملكة رانيا العبد الله، بحسب الصور التي شاركها الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على منصة تويتر، وهما يتجولان داخل مقر الجمعية التي تأسست عام 2010.

جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية
جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية
جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية
جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية

وأظهرت صور أخرى العاهل الأردني وهو يتحدث إلى سيدات داخل مقر الجمعية، ومنهن مديرة الجمعية “قطنة الزلابية”، حيث تجاذبا أطراف الحديث حول المشروعات التي تقوم عليها هي والسيدات من المجتمع المحلي من أجل تنفيد مشاريع الجمعية على أكمل وجه.

وكان برفقة الملك عبد الله الثاني في هذه الزيارة، على غرار عقيلته الملكة رانيا، مدير مكتبه جعفر حسان، وكذلك رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

كما شارك الملك وعقيلته خلال الجولة بزراعة نبتة الغضا الصحراوية التي تتميز البادية الجنوبية باحتضانها.

- Advertisement -

الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة
الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة
الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة
الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة

محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة

وجمعية سيدات قرى حوض الديسة، هي واحدة من المبادرات النسائية الرامية إلى تحسين معيشة النساء الريفيات في محافظة العقبة، جنوب المملكة، تحديداً نساء بلدية حوض الديسة.

وكان للجمعية دور كبير في الاضطلاع بكثير من المشروعات ذات الكُلفة الصغيرة والمتوسطة، ومنها أعمال الخزف والسيراميك، وتدريب الخياطة.

محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة
محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة
محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة
محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة

كذلك أشرفت الجمعية على رعاية مشروع موجه للأطفال بعنوان التعلم عن طريق اللعب “الاستعداد للمدرسة”، وأيضا مشروع المطبخ التقليدي الذي يقدم تجربته للزوار والسائحين.

كما تشمل المشروعات إنشاء مشتل مشتل زراعي، يتكون من بيوت بلاستيكية لزراعة وتكثير النباتات المهددة بالانقراض، مثل الشيح والقيصوم والغضا والميرمية والزعتر البري والقطف.

جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور المشروع الزراعي بمنطقة الديسة في البادية الجنوبية
جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يزور المشروع الزراعي بمنطقة الديسة في البادية الجنوبية

هذا وأعلنت الجمعية في وقت سابق، الانطلاق في تنفيذ مشروع سياحي ثقافي، يتضمن مطبخا إنتاجيا لتقديم الأكلات الشعبية للسياح والزوار إلى المنطقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تُدير فيه جمعية سيدات قرى حوض الديسة صندوقا للقروض الدوارة لتمويل المشاريع الصغيرة الفردية ومشروع الخزانات الشمسية بدعم من مؤسسة نهر الأردن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
تقارير

مصادر تكشف تفاصيل وساطة ملك الأردن عبدالله الثاني بين الجزائر والمغرب وأهم بنودها!

حياتنا

الملكة رانيا.. أغلى إطلالة لها مع الرئيس الإيطالي(شاهد)

حياتنا

هل سرقت الملكة رانيا فكرة فستانها الجريء من الأميرة بياتريس؟! (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا في ضيافة الملكة كاميلا.. ثمن حذائها أغلى من فستانها وكلاهما صادم! (شاهد)

الهدهد

حساب سعودي شهير ينعت الملكة رانيا بألفاظ قذرة ردا على تهنئتها بفوز الأخضر

الهدهد

“الرهوان”.. قصة أسطورة الفيصلي الذي رافق الأمير الحسين في قطر

حياتنا

إطلالة لافتة للملكة رانيا بقميص النشامى وابتسامة عريضة للملك (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا ارتدت فستاناً قديماً في خطاب الملك أمام البرلمان.. هل أحرجها تناول الإعلام لبذخها!

حياتنا

الملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع بملغ ضخم!

حياتنا

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

حياتنا

الملكة رانيا.. مغرد مصري يصحح لها الخطأ حول تهنئتها للاعب أحمد أبو السعود!

حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة جريئة ومفعمة بالحيوية بحقيبة يد سعرها يفوق الخيال!(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خبر سيء من Microsoft لملايين من مستخدمي نظام Windows 8.1

علامة مبكرة على التهاب المفاصل .. طبيبة تكشفها وتوجه نصيحة

من يخلف بوتين على عرش روسيا؟.. الرئيس في حيرة من أمره بشأن خليفته

تسريب اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف و”علامة عدم الخوف” (شاهد)

جنازة وديع جورج وسوف.. ما فعله شقيقه مؤثر وسط انهيار الأسرة (فيديو)

17 غرفة وتكلفة فلكية.. أول صور لمقر إقامة رونالدو في السعودية (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

أمر غريب في جنازة وديع جورج وسوف وهذا ما حدث للنعش (فيديو)

خطأ باسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC