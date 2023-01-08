عاهل الأردن والملكة رانيا يلفتان الأنظار بما فعلاه في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن- زار ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني رفقة عقيلته الملكة رانيا العبد الله، الأحد، جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية، بمحافظة العقبة جنوب المملكة؛ هناك حيث التقى سيدات من المجتمع المدني يُشرفن منذ سنوات على تسيير الجمعية.

الملك عبد الله الثاني في قرى حوض الديسة بالعقبة

وظهر الملك عبد الله الثاني و عقيلته الملكة رانيا العبد الله، بحسب الصور التي شاركها الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على منصة تويتر، وهما يتجولان داخل مقر الجمعية التي تأسست عام 2010.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يزور جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية ويطلع على مشروعات الجمعية التي تقوم عليها سيدات من المجتمع المحلي#الأردن pic.twitter.com/yuShjFuQuY — RHC (@RHCJO) January 8, 2023

وأظهرت صور أخرى العاهل الأردني وهو يتحدث إلى سيدات داخل مقر الجمعية، ومنهن مديرة الجمعية “قطنة الزلابية”، حيث تجاذبا أطراف الحديث حول المشروعات التي تقوم عليها هي والسيدات من المجتمع المحلي من أجل تنفيد مشاريع الجمعية على أكمل وجه.

وكان برفقة الملك عبد الله الثاني في هذه الزيارة، على غرار عقيلته الملكة رانيا، مدير مكتبه جعفر حسان، وكذلك رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

كما شارك الملك وعقيلته خلال الجولة بزراعة نبتة الغضا الصحراوية التي تتميز البادية الجنوبية باحتضانها.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania, visits the Disi Women's Cooperative Association and is briefed on its projects, implemented by women from the local community#Jordan pic.twitter.com/RBeXMxfYkl — RHC (@RHCJO) January 8, 2023

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محافظة العقبة جنوب الأردن والمبادرات النسائية الطموحة

وجمعية سيدات قرى حوض الديسة، هي واحدة من المبادرات النسائية الرامية إلى تحسين معيشة النساء الريفيات في محافظة العقبة، جنوب المملكة، تحديداً نساء بلدية حوض الديسة.

وكان للجمعية دور كبير في الاضطلاع بكثير من المشروعات ذات الكُلفة الصغيرة والمتوسطة، ومنها أعمال الخزف والسيراميك، وتدريب الخياطة.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania, visits an agricultural project implemented by a consortium of cooperatives over an area of 1022 dunums#Jordan pic.twitter.com/LgdpnRBAjE — RHC (@RHCJO) January 8, 2023

كذلك أشرفت الجمعية على رعاية مشروع موجه للأطفال بعنوان التعلم عن طريق اللعب “الاستعداد للمدرسة”، وأيضا مشروع المطبخ التقليدي الذي يقدم تجربته للزوار والسائحين.

كما تشمل المشروعات إنشاء مشتل مشتل زراعي، يتكون من بيوت بلاستيكية لزراعة وتكثير النباتات المهددة بالانقراض، مثل الشيح والقيصوم والغضا والميرمية والزعتر البري والقطف.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يزور المشروع الزراعي بمنطقة الديسة في البادية الجنوبية التابع لائتلاف جمعيات (الحسين الزراعية، والمتقاعدين العسكريين، والطويسة الخيرية)، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 1022 دونما#الأردن pic.twitter.com/cvTmJRtTNT — RHC (@RHCJO) January 8, 2023

هذا وأعلنت الجمعية في وقت سابق، الانطلاق في تنفيذ مشروع سياحي ثقافي، يتضمن مطبخا إنتاجيا لتقديم الأكلات الشعبية للسياح والزوار إلى المنطقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تُدير فيه جمعية سيدات قرى حوض الديسة صندوقا للقروض الدوارة لتمويل المشاريع الصغيرة الفردية ومشروع الخزانات الشمسية بدعم من مؤسسة نهر الأردن.