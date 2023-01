عاهل الأردن والملكة رانيا يلفتان الأنظار بما فعلاه في أحدث ظهور (شاهد)

- Advertisement -

وطن- زار ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني رفقة عقيلته الملكة رانيا العبد الله، الأحد، جمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية، بمحافظة العقبة جنوب المملكة؛ هناك حيث التقى سيدات من المجتمع المدني يُشرفن منذ سنوات على تسيير الجمعية.

وظهر الملك عبد الله الثاني و عقيلته الملكة رانيا العبد الله، بحسب الصور التي شاركها الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على منصة تويتر، وهما يتجولان داخل مقر الجمعية التي تأسست عام 2010.

وأظهرت صور أخرى العاهل الأردني وهو يتحدث إلى سيدات داخل مقر الجمعية، ومنهن مديرة الجمعية “قطنة الزلابية”، حيث تجاذبا أطراف الحديث حول المشروعات التي تقوم عليها هي والسيدات من المجتمع المحلي من أجل تنفيد مشاريع الجمعية على أكمل وجه.

وكان برفقة الملك عبد الله الثاني في هذه الزيارة، على غرار عقيلته الملكة رانيا، مدير مكتبه جعفر حسان، وكذلك رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

كما شارك الملك وعقيلته خلال الجولة بزراعة نبتة الغضا الصحراوية التي تتميز البادية الجنوبية باحتضانها.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania, visits the Disi Women's Cooperative Association and is briefed on its projects, implemented by women from the local community#Jordan pic.twitter.com/RBeXMxfYkl

