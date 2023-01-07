موقع إسباني: سيرجيو راموس باع للسعودية حصاناً “مخصياً” عمره 15 عاماً بمبلغ ضخم

- Advertisement -

وطن – قال موقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية أن لاعب المنتخب الإسباني ونجم نادي باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، وصديقه الفارس سيرجيو ألفاريز مويا باعا حصانا مخصيا للسعودية بمبلغ ضخم.

وقال موقع “الكونفيدنسيال” في تقرير له، إنه في بداية عام 2021، حصل لاعب كرة القدم سيرجيو راموس والفارس سيرجيو ألفاريز مويا على فرس مشترك يدعى “إليانتي وكان يبلغ من العمر ثماني سنوات وهو أول حصان يملكه الرياضيان، وبعد شهر ، استحوذا على حصان آخر يدعى “آلامو”، وهو حصان يبلغ من العمر 12 عاما أكثر خبرة من سابقه وله سجل بطولات تضمن انتصارات مثل Rolex IJRC Top 10 في عام 2018 وكأس العالم لونجين عام 2019.

View this post on Instagram A post shared by CSI 3* Maeza (@csimaeza)

وداع عاطفي

وبحسب الموقع فقد تم بيع الحصان “إليانتي” منذ بعض الوقت إلى الفارس الأرجنتيني توماس يوفري، حيث تم البيع بطريقة سرية وبدون وداع خاص للحصان الذي بقي ماكثا اسطبلات ألفاريز مويا.

وليس هذا هو الحال مع “ألامو”، الذي تم بيعه هذا الأسبوع، حيث نشر سيرجيو ألفاريز على شبكاته الاجتماعية وداعا عاطفيا للحصان الذي كان شريكه في حلبة الفروسية منذ ما يقرب من عامين.

وقال “ألفاريز” في وداع الحصان:”شكرا لك ألامو. سنفتقدك في المنزل. حظا سعيدا في منزلك الجديد. شكرا لكونك شريكي “، حيث أكد الموقع نقلا عن بوابة “Ecuestre” المتخصصة بأخبار الخيول، بأن “ألامو” سيعيش من الآن فصاعدا في المملكة العربية السعودية.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Moya Equestrian (@sergio.alvarez.moya)

- Advertisement -

مليون ونصف يورو

ووفقا للموقع، فقد تم تقييم “آلامو” بمليون ونصف المليون يورو عندما تم الاستحواذ عليه، موضحا أنه “حصان مخصي” ، لذلك لم يتمكن أصحابه السابقون من التكاثر منه.

العمر هو سبب البيع

وقال الموقع إن السبب الاساسي لبيع “آلامو” من قبل مالكيه سيرجيو راموس وسيرجيو ألفاريز مويا هو كبر سنه، لأنه بلغ أكثر من 15 عاما.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت نفسه، فإن المالك السابق الآخر لـ “ألامو”، لاعب كرة القدم سيرجيو راموس، في لحظة احترافية متوترة، مشيرا إلى أنه في نهاية الموسم الحالي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل وجود حديث عن أن السعوديين قد يقدمون له عرضا جيدا، لكنه يأمل أن يتمكن من البقاء في أوروبا.

واختتم الموقع قائلا: “سيحدد الوقت ما إذا كان لاعب كرة القدم سيحزم حقائبه لنفس البلد الذي سافر إليه آلامو بالفعل.”