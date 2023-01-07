السبت, يناير 7, 2023
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موقع إسباني: سيرجيو راموس باع للسعودية حصاناً “مخصياً” عمره 15 عاماً بمبلغ ضخم

أنباء عن تقديم السعودية لسيرجيو رموس عرضا للعب في أحد الاندية المحلية

كتب سالم حنفي
سيرجيو راموس السعودية watanserb.com
الفارس سيرجيو ألفاريز مويا وسيرجو راموس باعا حصانا بمليون ونصف المليون يورو للسعودية
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وطن – قال موقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية أن لاعب المنتخب الإسباني ونجم نادي باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، وصديقه الفارس سيرجيو ألفاريز مويا باعا حصانا مخصيا للسعودية بمبلغ ضخم.

وقال موقع “الكونفيدنسيال” في تقرير له، إنه في بداية عام 2021، حصل لاعب كرة القدم سيرجيو راموس والفارس سيرجيو ألفاريز مويا على فرس مشترك يدعى “إليانتي وكان يبلغ من العمر ثماني سنوات وهو أول حصان يملكه الرياضيان، وبعد شهر ، استحوذا على حصان آخر يدعى “آلامو”، وهو حصان يبلغ من العمر 12 عاما أكثر خبرة من سابقه وله سجل بطولات تضمن انتصارات مثل Rolex IJRC Top 10 في عام 2018 وكأس العالم لونجين عام 2019.

 

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وداع عاطفي

وبحسب الموقع فقد تم بيع الحصان “إليانتي” منذ بعض الوقت إلى الفارس الأرجنتيني توماس يوفري، حيث تم البيع بطريقة سرية وبدون وداع خاص للحصان الذي بقي ماكثا اسطبلات ألفاريز مويا.

الفارس سيرجيو ألفاريز مويا والحصان الذي تم بيعه للسعودية بمبلغ ضخم

وليس هذا هو الحال مع “ألامو”، الذي تم بيعه هذا الأسبوع، حيث نشر سيرجيو ألفاريز على شبكاته الاجتماعية وداعا عاطفيا للحصان الذي كان شريكه في حلبة الفروسية منذ ما يقرب من عامين.

وقال “ألفاريز” في وداع الحصان:”شكرا لك ألامو. سنفتقدك في المنزل. حظا سعيدا في منزلك الجديد. شكرا لكونك شريكي “، حيث أكد الموقع نقلا عن بوابة “Ecuestre” المتخصصة بأخبار الخيول، بأن “ألامو” سيعيش من الآن فصاعدا في المملكة العربية السعودية.

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مليون ونصف يورو

ووفقا للموقع، فقد تم تقييم “آلامو” بمليون ونصف المليون يورو عندما تم الاستحواذ عليه، موضحا أنه “حصان مخصي” ، لذلك لم يتمكن أصحابه السابقون من التكاثر منه.

تم بيع الحصان “آلامو” بمليون ونصف المليون يورو للسعودية

العمر هو سبب البيع

وقال الموقع إن السبب الاساسي لبيع “آلامو” من قبل مالكيه سيرجيو راموس وسيرجيو ألفاريز مويا هو كبر سنه، لأنه بلغ أكثر من 15 عاما.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت نفسه، فإن المالك السابق الآخر لـ “ألامو”، لاعب كرة القدم سيرجيو راموس، في لحظة احترافية متوترة، مشيرا إلى أنه في نهاية الموسم الحالي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل وجود حديث عن أن السعوديين قد يقدمون له عرضا جيدا، لكنه يأمل أن يتمكن من البقاء في أوروبا.

واختتم الموقع قائلا: “سيحدد الوقت ما إذا كان لاعب كرة القدم سيحزم حقائبه لنفس البلد الذي سافر إليه آلامو بالفعل.”

المصدرالكونفيدنسيال + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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