لماذا يهوي الجنيه المصري؟!

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وطن – يعاني الجنيه المصري من هبوط حاد في الوقت الذي تحاول فيه مصر التخلص من الارتباط بالدولار.

انخفض الجنيه بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، وهو أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي. وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة.

جاءت التقلبات الدراماتيكية نتيجة لما وصفه “براد سيتسر”، زميل في مجلس العلاقات الخارجية وخبير في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، بمحاولات مصر للابتعاد عن “الربط الفعلي بالدولار“.

يتم تداول العملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني بحرية. مما يعني أن قيمتها بالنسبة إلى أقرانها يتم تحديدها من قبل المشترين والبائعين الذين يوافقون على سعر في السوق.

وهذا هو السبب في أن الرسم البياني يتتبع اليورو مقابل الدولار الأمريكي متعرجًا صعودًا وهبوطًا.

ليس الأمر كذلك بالنسبة لمصر، حيث حاولت الحكومة إدارة سعر صرف الجنيه.

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بين عامي 2018 و 2021 ، يمكن أن يكون الشخص واثقًا من أن دولارًا أمريكيًا واحدًا سيشتري حوالي 16 جنيهًا مصريًا بسعر الصرف الرسمي.

ربط الجنيه المصري بالدولار

وقال سيتسر لموقع Middle East Eye: “لقد ربطت مصر تقليديًا عملتها بالدولار. هناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إدارة سعر الصرف، ولكن الطريقة الأكثر وضوحًا هي أن تستخدم البنوك المركزية احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقال “البنك المركزي المصري سيبيع الدولارات في السوق عندما يكون هناك نقص في المعروض أو يشتريها عندما يكون هناك الكثير”.

تعتبر عمليات ربط العملات شائعة في الشرق الأوسط.

تربط دول الخليج جميع عملاتها بالدولار لأن معظم إيراداتها تأتي من النفط المسعّر بالدولار.

مصر لديها أيضًا مصادر دخل أجنبية – تحويلات من الخارج وأرباح السياحة ورسوم قناة السويس – ولكنها لا تقترب من مستوى جيرانها الأكثر ثراءً.

وتنفي الحكومة المصرية إدارة عملتها. لكن محللين واقتصاديين يقولون إن القاهرة دعمت الجنيه في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.

قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الاستثمار الحدودي رينيسانس كابيتال، لموقع Middle East Eye: “الربط يعني أن الدولارات تتدفق باستمرار إلى خارج البلاد”.

وأضاف سيتسر: “مصر ليس لديها احتياطيات من العملات الأجنبية أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت”.

في محاولة للحفاظ على الدولارات الشحيحة، طلبت الحكومة المصرية من المستوردين تقديم خطابات اعتماد، مما خلق طلبًا في السوق السوداء على الدولارات وتراكم البضائع في الموانئ.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر كانون الأول إن الحكومة ستساعد البنوك في تأمين العملات الأجنبية لتصفية التراكم.

ديون مصر

مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تواجه صعوبة في العثور على دائنين.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها.

ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب. وعملتها مرتفعة للغاية.

قال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd، وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، لموقع Middle East Eye: “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عالٍ بشكل مصطنع. وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وأضاف كوران: “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة للسوق. لا تزال الأسواق تسعير بنسبة 20 في المائة من الانخفاض خلال العام المقبل ويتم تداول العملة بأقل من سعر السوق السوداء.”

في ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك المقرض في ستة أعوام.

كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى “نظام سعر الصرف المرن”. ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق.

منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه الإسترليني.

وقال كوران: “ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها (الجنيه) يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

انخفاض قيمة الجنيه المصري

مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة. في الواقع ، إنه شكل من أشكال شد الحزام الوطني.

يقول روبرتسون من رينيسانس كابيتال إن ما يجب على مصر فعله هو زيادة الإنتاج والاستهلاك أقل، لا سيما من الخارج.

وقال “مع ضعف العملة، ستصبح الصادرات المصرية أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة، وهذا رد طويل الأجل”. “التأثير المباشر هو انخفاض في الطلب على الواردات.”

يتحمل المصريون الألم، الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الإلكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول.

وفي نوفمبر بلغ التضخم في مصر 18.7 بالمئة.

تقول كابيتال إيكونوميكس إن هناك بالفعل دلائل على أن انخفاض قيمة العملة له تأثير، حيث تستفيد البلاد من زيادة القدرة التنافسية في الصادرات.

وتعهدت دول الخليج ، التي تخشى الانهيار الاقتصادي المحتمل، بمليارات الدولارات لمحاولة دعم الاقتصاد.

لكن سيتسر يقول إن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين، “والنتيجة الناجحة هي تلك التي تشدد فيها مصر حزامها، وتحصل على مساعدة إضافية من جيرانها، وتعالج انقطاعًا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وانتعاش السياحة.”

وختم بالقول “الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة.”