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كلمات مؤثرة لخليل البلوشي عن العراقيين مع انطلاق كأس الخليج (فيديو)

وصل العماني خليل البلوشي غلى العراق للتعليق على مباريات بطولة كاس الخليج (خليجي 25)

كتب خالد السعدي
خليل البلوشي كأس الخليج العراق watanserb.com
المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي
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وطن – تحدث المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عن انطباعه الأول مع وصوله للعراق للتعليق على مباريات كأس الخليج التي انطلقت أمس الجمعة.

وقال خليل البلوشي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أول انطباع يتبادر إلى الأذهان بمجرد الدخول للعراق للناس اللي بتزور العراق للمرة الأولى هي طيبة وكرم أهل العراق وأهل البصرة على وجه التحديد”.

وأضاف: “الناس بتستغرب إلحاح وإصرار أهل البصرة إنها ياخدوا الشخص يتغدى عندهم أو يوفروا له إقامة عندهم في البيت”.

وتابع: “هذا الشيء مش غريب.. لكنه موجود في العراق منذ سنوات طويلة.. بطولة كأس الخليج بيّنت لنا هذا الشيء على أرض الواقع ونحن لامسنا هذا الشيء على أرض الواقع”.

وختم: “هذا هو أول ما يتبادر للأذهان في عقل اللي يزور العراق ويشوف كرم أهل العراق”.

انطلاق كأس الخليج

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وانطلقت الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.

وجرى حفل افتتاح بطولة “خليجي 25″، الجمعة، في ملعب “جذع النخلة” بمدينة البصرة العراقية.

انسحاب الوفد الكويتي من افتتاح البطولة

وشهد اليوم الأول للبطولة، واقعة مثيرة حيث انسحب ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

ودخل الشيخ فهد الصباح بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي.

جاء ذلك بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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