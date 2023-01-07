تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة القوية والمثيرة، الأحد، غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بسبب عقوبة الإيقاف، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

وتعرض لاعب برشلونة ليفاندوفسكي لعقوبة الإيقاف، بعد قرار المحكمة الرياضية في إسبانيا، بإيقاف اللاعب عن 3 مباريات في الدوري الإسباني، على خلفية طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية في الجولة ال16 من منافسات الدوري الإسباني، أمام منافسه أتلتيكو مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جوردي ألبا، رونالدو أراخو، جول كوندي، هيكتور بيليرين ( أليخاندرو بالدي).

- Advertisement -

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج ( سيرخيو بوسيكيتس).

مركز الهجوم: أنسو فاتي (فيران توريس)، رافينيا دياز ( ممفيس ديباي)، عثمان ديمبيلي.

توقيت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وستبدأ صافرة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

نشرع في التحضير لمباراة القمة يوم الأحد! 💪 pic.twitter.com/Jvbrk3WNT3 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 5, 2023

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وستبث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على قناة (bein sports HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيعلق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز في المباراة الماضية، على نظيره إنترسيتي، في دور ال32 كأس ملك إسبانيا، بنتيجة 4-3.

كل التركيز على قمة الأحد ضد أتلتيكو مدريد 🔥 pic.twitter.com/Uy3RlTFqFz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 6, 2023

وتصدر فريق برشلونة “الليغا” جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساوياً مع غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.