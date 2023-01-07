السبت, يناير 7, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد watanserb.com
ليفاندوفسكي يغيب عن تشكيلة برشلونة اليوم
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وطن- تشهد تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة القوية والمثيرة، الأحد، غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بسبب عقوبة الإيقاف، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

وتعرض لاعب برشلونة ليفاندوفسكي لعقوبة الإيقاف، بعد قرار المحكمة الرياضية في إسبانيا، بإيقاف اللاعب عن 3 مباريات في الدوري الإسباني، على خلفية طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية في الجولة ال16 من منافسات الدوري الإسباني، أمام منافسه أتلتيكو مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جوردي ألبا، رونالدو أراخو، جول كوندي، هيكتور بيليرين ( أليخاندرو بالدي).

ليفاندوفسكي وأراخو نجوم فريق برشلونة
ليفاندوفسكي وأراخو نجوم فريق برشلونة

 

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خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج ( سيرخيو بوسيكيتس).

مركز الهجوم: أنسو فاتي (فيران توريس)، رافينيا دياز ( ممفيس ديباي)، عثمان ديمبيلي.

توقيت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وستبدأ صافرة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وستبث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على قناة (bein sports HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تدريبات أتلتيكو مدريد
تدريبات أتلتيكو مدريد

وسيعلق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز في المباراة الماضية، على نظيره إنترسيتي، في دور ال32 كأس ملك إسبانيا، بنتيجة 4-3.

وتصدر فريق برشلونة “الليغا” جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساوياً مع غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

المصدروطن + صفحة برشلونة + صفحة أتلتيكو مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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