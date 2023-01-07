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رياضة

بعد صفقة رونالدو .. الهلال السعودي يتفاوض مع زيدان

تقارير تتحدث عن فتح الهلال السعودي مفاوضات للتعاقد مع زيدان

كتب فارس أبو شيحة
مفاوضات الهلال مع زيدان watanserb.com
نادي الهلال السعودي وزيدان
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وطن- ذكرت تقارير سعودية، بأن نادي الهلال السعودي يتفاوض مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 50 عاماً، من أجل تولي تدريب الزعيم الآسيوي، خلفاً للمدرب الأرجنتيني الحالي رامون دياز.

وقال موقع (سعودي سبورت)، بأن إدارة نادي الهلال السعودي بدأت بالفعل في التفاوض مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، صاحب ال3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا على التوالي مع الفريق الملكي.

مفاوضات الهلال مع زيدان

وكان المدرب الفرنسي زيدان، قد رفض عدة عروض للتدريب في الدوري السعودي روشن، كان من بينها نادي النصر السعودي، بسبب تمسكه بحلمه وهو تدريب منتخب فرنسا “الديوك”، خلفاً للمدرب الحالي ديشامب الذي جدد عقده حتى عام 2026.

كما وبتجديد ثقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالمدرب ديدييه ديشامب، يتبخر حلم المدرب زيدان في الوقت الحالي بتولي تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال كأس العالم 2022، وفق ما ذكرته تقارير فرنسية بوقت سابق.

ويسعى نادي الهلال بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، للتعاقد مع المدرب الفرنسي زيدان صاحب الإنجازات كلاعب ومدرب مع نادي ريال مدريد، خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي يعاني من سوء النتائج على صعيد دوري روشن السعودي.

المدرب زيدان
المدرب زيدان

كما وتأتي خطوة إدارة الهلال السعودي، بعد نجاح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. لمدة موسمين ونصف بصفقة قياسية وصلت إلى 200 مليون يورو.

منافسات دوري روشن السعودي

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وكان فريق الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”، قد حقق الفوز في المباراة الماضية، على نظيره اتحاد جدة. بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة ال12 من دوري روشن السعودي.

وسيلتقي فريق الهلال أمام الرائد، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة ال13 من الدوري السعودي روشن.

كما وخاض الهلال 12 مباراة في منافسات دوري روشن السعودي، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

وجاء فريق الهلال السعودي في ثالث جدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق النصر برصيد 29 نقطة حتى يومنا هذا.

المدرب الفرنسي زيدان
المدرب الفرنسي زيدان
المصدروطن + سعودي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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