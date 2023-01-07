براد بيت يضع قصيدة جلال الدين الرومي وشماً على هذا الجزء من جسده! (شاهد)

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وطن– براد بيت لم يقابل قط أي تاتو لم يعجبه. على الرغم من أنه غالبًا ما يقوم بتغطيتها على السجادة الحمراء ، إلا أن نجم هوليوود يمتلك مجموعة واسعة من الأوشام ، بدءًا من قصيدة من القرن الثالث عشر إلى رسم تخطيطي لوحيد القرن.

عندما يتعلق الأمر بعائلته ، فإن براد بيت يرتدي قلبه حرفياً على جسده بالعديد من التصاميم المخصصة لأطفاله وزوجته السابقة ، أنجلينا جولي.

شارك الزوجان السابقان، الولع بالوشم ، لكن أنجلينا جولي قالت لراديو تايمز في عام 2014 أن زوجها آنذاك لم يرغب في أن يسير أطفالهما على خطاهم.

قالت في ذلك الوقت: “الأمر صعب بشكل خاص على الآباء والفتيات. لسبب ما ، يصبح الرجال أكثر حساسية قليلاً عندما تضع ابنتهم وشمًا.”

على الرغم من أنه قد لا يريد أن تحصل بناته على تاتو ، إلا أن بيت قام بالتأكيد بزيارات كثيرة إلى صالون الوشم على مر السنين. أدناه ، نلقي نظرة على بعض من أبرز تصميماته ونستكشف معانيها بحسب ما نشرت صحيفة “بيج سكس“.

“عبثية الوجود” ، أوتزي رجل الثلج و “إنفيكتوس”

على ساعده الأيسر ، أحد الأوشام الأولى لبراد عبارة فرنسية تُترجم إلى “الحياة عبثية”.

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بعد سنوات ، أضاف بيت وشمًا لأقدم مومياء في العالم ، أوتزي رجل الثلج ، إلى يسار العبارة.

وتحت هذا الرسم التخطيطي ، يظهر نجم “Fight Club” كلمة “Invictus” (التي تعني “غير قابل للقهر” أو “غير مهزوم” باللاتينية) مكتوبة بأحرف كبيرة كبيرة.

الأحرف الأولى من اسم العائلة

تم رسم خط عمودي طويل ورفيع بالوشم على ذراع بيت الأيمن ، ويتقاطع مع خط أفقي أسفل معصمه مباشرة لتشكيل صليب.

الحرف “A” بالنسبة لأنجيلينا مكتوب بالحبر على الجانب الأيسر من الصليب ، وعلى اليمين يحمل الأحرف الأولى لجميع أطفالهم الستة.

تاريخ ميلاد أنجلينا جولي

احتفل ممثل “Meet Joe Black” بعيد ميلاد أنجلينا السابق بوسم على أسفل بطنه، باللغة الرسمية في كمبوديا. حيث ولد مادوكس. كشف عن الوشم أثناء التلويح للجماهير في عام 2014.

“ألفا” و “أوميغا”

قام بيت بكشف عضلات بطنه السفلية مرة أخرى خلال لقطة مصورة في يوليو 2022 لـ “Bullet Train”.

وبينما بدا أن عيد ميلاد زوجته السابقة قد تم إزالته باستخدام الليزر ، إلا أن تصميماته “Alpha” و “Omega” لا تزال سليمة.

دراجة نارية

قام عاشق الدراجات النارية الشهير ، الذي يمتلك مجموعة رائعة من الدراجات ، بإضافة واحدة إلى أعلى ذراعه باللونين الأبيض والأسود.

رسومات الشعار المبتكرة لأنجلينا

قد يبدو الحبر الموجود على أسفل ظهر الممثل مجموعة من الخطوط العشوائية ، ولكن ورد أن جولي رسمت التصميمات بنفسها ، وبعد ذلك قام بيت بوشمها بشكل دائم.

قصيدة الرومي ورجل الظل

قد يكون شاعر صوفي فارسي من القرن الثالث عشر مصدر إلهام غير متوقع لفن الجسد. ولكن قبل زفافه عام 2014 على جولي ، حصل بيت على الترجمة الإنجليزية لنص بقلم جلال الدين الرومي، موشومًا من الداخل من العضلة ذات الرأسين اليمنى.

وكتب “يوجد مجال ، يتجاوز كل مفاهيم الصواب والخطأ. سأقابلك هناك “.

بجانب قصيدة الرومي ، لديه صورة ظلية سوداء لرجل يقف فوق ظله.

إعصار

على الرغم من صعوبة رسم وشوم أخرى على ظهره، إلا أن بيت لديه رسم تخطيطي أسود لإعصار على وركه الأيسر.

الجمجمة ووحيد القرن

احتل بيت عناوين الصحف عندما ارتدى تنورة في العرض الأول لفيلم “Bullet Train” في برلين في يوليو 2022 .

ولكن كشف أيضًا عن وشمين جديدين على ما يبدو. تم رسم الخطوط العريضة لرأس وحيد القرن على ساق واحدة وجمجمة بشرية بنفس النمط على الأخرى.