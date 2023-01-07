السفارة الكويتية تعلق على واقعة المشاجرة بين طلبة كويتيين في الاسكندرية.. وغضب واسع

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وطن – أعلنت سفارة الكويت بالقاهرة، أنه تم الإفراج عن الطلبة الكويتيين فيما سمتها “واقعة المشاجرة” التي اندلعت بينهم بالإسكندرية ودعتهم للالتزام بالقوانين هناك.

وقال بيان للسفارة، إنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

وأضافت السفارة أنه في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر اليوم بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية حرصا منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين.

وجددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

السفارة الكويتية في مصر: الفيديو المتداول يتعلق المشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين تدخّل أفراد أمن المجمع لفضها.

• عبرت عم أسفها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض الطلبة ودعت الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المصرية. pic.twitter.com/gdcRG7vnUO — المجلس (@Almajlliss) January 7, 2023

وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق، أنها تابعت مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن المشاجرة وأن السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.

تداول فيديو للواقعة

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وكان مقطع فيديو قد انتشر على موقع تويتر، يوثّق لحظة ما قيل، إنه اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في محافظة الإسكندرية.

ونشر حساب “تفتيش الكويت” على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء عدد من رجال الأمن في مصر على الطلبة الكويتيين والقبض عليهم.

فيديو متداول : اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين عزّل بالاسكندرية .#طلبة_مصر #طلبة_الاسكندرية pic.twitter.com/PoiTC8FrnY — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 7, 2023

وأكد طلبة كويتيون يدرسون في الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، أنّ مشكلةً حدثت مع الأمن المصري ويتم توقيف الطلبة الكويتيين عشوائياً والقبض عليهم.

بينما نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مصرية (لم تسمها) قولها إن مقطع الفيديو المتداول بخصوص الواقعة كان عبارة عن مشاجرة بين الطلبة الكويتيين.

السفارة الكويتية في مصر :

• إخلاء سبيل الطلبة الكويتيين بعد الانتهاء من التحقيقات • مصادر مصرية أكدت أن الفيديو المتداول يتعلق بمشاجرة بين الطلبة أنفسهم وتم توقيفهم على إثرها pic.twitter.com/WhUYo40BdA — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 7, 2023

غضب واسع من الرواية الكويتية

رواية السفارة الكويتية التي تعاملت مع الأمر على أنه مشاجرة بين الطلبة أثارت حالة من الغضب بين الكويتيين الذين انتقدوا موقف السفارة.

وقال الصحفي الكويتي حمد السريع: “بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟”.

بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟. pic.twitter.com/ipWAOkevag — حمد السريع (@bomshary871) January 7, 2023

وكتب فيصل: “الكويتي في مصر اتضرب على قفاه على قولتهم والسفارة تحط اللوم عليه.. تخيل الموقف بالعكس شرطي كويتي يضرب مصري على علباه (قفاه) شنو ردة فعل السفارة والخارجية المصرية”.

الكويتي في مصر اتضرب على قفاه على قولتهم والسفارة تحط اللوم عليه تخيل الموقف بالعكس شرطي كويتي يضرب مصري على علباه (قفاه) شنو ردة فعل السفارة والخارجية المصرية #طلبة_مصر #طلبة_الاسكندريه #السفارة_الكويتية #الخارجية #مجلس_الأمة — faisal (@faisalc00) January 8, 2023

وسخر ناشط: “اللي يحب النبي يضرب ! الدول المتقدمه ممنوع عندهم الضرب والعنف حتى لو مجرم ! هذا غير التصوير الفيدو .بعد البيان الاخيرة من السفارة الكويتية في مصر غسلت ايدي منهم على (الدنيا السلام)”.

اللي يحب النبي يضرب ! الدول المتقدمه ممنوع عندهم الضرب والعنف حتى لو مجرم ! هذا غير التصوير الفيدو .بعد البيان الاخيرة من السفارة الكويتية في مصر غسلت ايدي منهم على (الدنيا السلام) — فاصل بورصوي (@Ghonaim1981) January 8, 2023

عدد الطلبة الكويتيين في مصر

يُشار إلى أنّ الطلاب الكويتيين هم أكثر الجنسيات التي تدرس في الجامعات المصرية.

وتقول تقارير كويتية، إنّ نحو 6 آلاف طالب كويتي سجّلوا رغبتهم حتى نهاية العام الماضي، في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة “أدرس في مصر“، التي أطلقتها الدولة المصرية.