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السفارة الكويتية تعلق على واقعة المشاجرة بين طلبة كويتيين في الاسكندرية.. وغضب واسع

أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة بيانا حول مشاجرة بين طلبة كويتيين في الاسكندرية أمس، ودعت فيه طلبتها إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مصر

كتب خالد السعدي
شجار بين طلبة كويتيين في مصر watanserb.com
السفارة الكويتية في مصر تدعو طلابها للالتزام بالقوانين المصرية
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وطن – أعلنت سفارة الكويت بالقاهرة، أنه تم الإفراج عن الطلبة الكويتيين فيما سمتها “واقعة المشاجرة” التي اندلعت بينهم بالإسكندرية ودعتهم للالتزام بالقوانين هناك.

وقال بيان للسفارة، إنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

وأضافت السفارة أنه في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر اليوم بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية حرصا منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين.

وجددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق، أنها تابعت مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن المشاجرة وأن السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.

تداول فيديو للواقعة

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وكان مقطع فيديو قد انتشر على موقع تويتر، يوثّق لحظة ما قيل، إنه اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في محافظة الإسكندرية.

ونشر حساب “تفتيش الكويت” على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء عدد من رجال الأمن في مصر على الطلبة الكويتيين والقبض عليهم.

وأكد طلبة كويتيون يدرسون في الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، أنّ مشكلةً حدثت مع الأمن المصري ويتم توقيف الطلبة الكويتيين عشوائياً والقبض عليهم.

بينما نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مصرية (لم تسمها) قولها إن مقطع الفيديو المتداول بخصوص الواقعة كان عبارة عن مشاجرة بين الطلبة الكويتيين.

غضب واسع من الرواية الكويتية

رواية السفارة الكويتية التي تعاملت مع الأمر على أنه مشاجرة بين الطلبة أثارت حالة من الغضب بين الكويتيين الذين انتقدوا موقف السفارة.

وقال الصحفي الكويتي حمد السريع: “بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟”.

وكتب فيصل: “الكويتي في مصر اتضرب على قفاه على قولتهم والسفارة تحط اللوم عليه.. تخيل الموقف بالعكس شرطي كويتي يضرب مصري على علباه (قفاه) شنو ردة فعل السفارة والخارجية المصرية”.

وسخر ناشط: “اللي يحب النبي يضرب ! الدول المتقدمه ممنوع عندهم الضرب والعنف حتى لو مجرم ! هذا غير التصوير الفيدو .بعد البيان الاخيرة من السفارة الكويتية في مصر غسلت ايدي منهم على (الدنيا السلام)”.

عدد الطلبة الكويتيين في مصر

يُشار إلى أنّ الطلاب الكويتيين هم أكثر الجنسيات التي تدرس في الجامعات المصرية.

وتقول تقارير كويتية، إنّ نحو 6 آلاف طالب كويتي سجّلوا رغبتهم حتى نهاية العام الماضي، في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة “أدرس في مصر“، التي أطلقتها الدولة المصرية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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