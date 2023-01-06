لمستخدمي أندرويد..تعرفوا معنا على المدة التي يمكن أن يستمر فيها الهاتف

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وطن- لا تحرز الهواتف الذكية تقدمًا كبيرًا كل عام، مما أدى إلى احتفاظ المزيد من الأشخاص بهواتفهم لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام.

هواتف أندرويد

ولكن، هل يمكن أن يستمر هاتف أندرويد العادي كل هذا الوقت قبل أن يواجه مشاكل؟.

قال موقع “howtogeek“، إن معظم الهواتف الذكية الحديثة تم تصميمها لتتحمّل السقوط الطفيف والقطرات والخدوش بشكل جيد نسبيًا.

ولم يغيّر أندرويد بشكل كبير الحد الأدنى من متطلباته منذ سنوات عديدة. وتحديثات أندرويد الجديدة عادة لا تجعل الهاتف أو الجهاز اللوحي أبطأ أو أقل قابلية للاستخدام.



قد تبدو بعض الأجهزة أبطأ بمرور الوقت عندما تقوم بتثبيت المزيد من التطبيقات وتملأ مساحة التخزين المتاحة، ولكن حذف التطبيقات التي لا تستخدمها (أو الاستمرار في إعادة تعيين إعدادات المصنع) يمكن أن يساعد.

عمر البطارية

المشكلة الرئيسية في أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، هي عمر البطارية

تفقد بطاريات الليثيوم أيون سعتها ببطء بمرور الوقت. وإذا احتفظت بهاتف لمدة عام أو أكثر، فقد تبدأ في التفكير في شراء شاحن في وقت مبكر.



لسوء الحظ، لا تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة على بطاريات قابلة للاستبدال بسهولة. و قد تلاحظ أيضًا بمرور الوقت أن توقف شاشة اللمس عن العمل.

تحديثات نظام اندرويد

لا تتحمل غوغل مسؤولية تحديث كل جهاز يعمل بنظام Android، تقوم فقط بطرح التحديث على وحدات البكسل الخاصة بها.

أكدت “Google” أن هواتف Pixel سوف تتلقى بالضبط 3 سنوات من تحديثات نظام التشغيل (مثل Android 12 و Android 13 وما إلى ذلك) وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.

وأصبحت الهواتف والأجهزة الرائدة من سامسونج مضمونة الآن لتلقي أربعة أعوام من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية، بدءًا من سلسلة Galaxy S21 والإصدارات الأحدث، و Galaxy Z Fold3 والإصدارات الأحدث، و Galaxy Z Flip 3 والإصدارات الأحدث، وسلسلة Galaxy Tab S8 والإصدارات الأحدث.



هل تحديثات أندرويد مهمة؟

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تتوقف معظم الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أنرويد عن تلقي تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وتصحيحات الأمان لفترة طويلة قبل أن يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام، خاصةً إذا تم استبدال البطارية في وقت ما.

ماذا يحدث عندما تتوقف تحديثات نظام التشغيل؟

يتم تحديث معظم الخدمات والتطبيقات على أجهزة Android بشكل مستقل عن نظام التشغيل.

تحتفظ غوغل بمعظم تطبيقاتها وخدماتها لسنوات عديدة بعد طرح إصدار Android. على سبيل المثال، تدعم خدمات Google Play العديد من واجهات برمجة التطبيقات ومتجر Play، ولا تزال مدعومة بالكامل على Android 4.4 – الذي وصل لأول مرة على الهواتف في سبتمبر 2013.

ومع ذلك، حتى إذا كنت لا تستخدم أحد إصدارات Android منذ بضع سنوات، فلا يزال بإمكانك استخدام التطبيقات الجديدة وبعض ميزات النظام.

المهم هو أنه يتم اكتشاف ثغرات أمنية جديدة طوال الوقت على نظام Android (تمامًا مثل Windows و iOS و iPadOS والأنظمة الأساسية الأخرى).

وإذا لم يتلق جهازك تصحيحات أمان نظام التشغيل، فسيصبح تدريجياً أكثر عرضة للبرامج الضارة.

يساعد Google Play Protect في حماية هاتفك من التطبيقات الضارة المحتملة. وتقوم جوجل بتحديث كل من Chrome و WebView لعدة سنوات بعد طرح إصدار Android، والذي يحمي الأجهزة من الثغرات الأمنية على الويب.

ومع ذلك، لا يزال امتلاك جهاز Android مع تحديثات أمنية منتظمة للنظام هو الطريقة الوحيدة للحماية قدر الإمكان.

