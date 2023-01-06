ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي في الدوري السعودي (شاهد)

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فوز فريقه النصر على الطائي في منافسات الدوري السعودي روشن، بهدفين نظيفين دون رد.

ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ردة فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، وهو يمارس الرياضة داخل غرفة تبديل الملابس، خلال مشاهدته مباراة النصر والطائي داخل ملعب المباراة.

كما وتفاعل رونالدو بالتصفيق على هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثاني، الذي حسم النقاط الثلاثة المهمة أمام منافسه الطائي، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” مرسول بارك”.

وحقق فريق النصر السعودي الفوز على الطائي، في منافسات الجولة ال12 من الدوري السعودي روشن. بهدفين دون رد، من توقيع البرازيلي تاليسكا في الدقيقة ال42 وال47. ليحافظ بذلك على صدراة جدول الترتيب.

إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين

ووفق وسائل الإعلام السعودية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، تم إيقافه لمباراتين في منافسات الدوري السعودي روشن، على خلفية صفع هاتف أحد المشجعين في نادي إيفرتون الإنجليزي، مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في شهر إبريل/ نيسان القادم.

احترافية رونالدو واجتهاده وتفانيه غير مستغربه منه لاعب بكل تمرين يحضر اول واحد ويطلع اخر شخص ولا يكتفي حتى بتمارين النادي يرجع لبيته ويكمل تمارين لاعب عقليته ماتتكرر ابدًاpic.twitter.com/bSQDqN2Zr3 — ديسلر (@hullf) January 6, 2023

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كما ولم يشارك نجم النصر السعودي رونالدو، في المباراة. أمام الطائي في منافسات الدوري السعودي، ومن المؤكد غيابه عن مباراة القمة القادمة أمام الشباب مطلع الأسبوع المقبل.

🅰️ أوسبينا

⚽ تاليسكا

🎥 الهدف الثاني للنصر #️⃣ #النصر_الطائي pic.twitter.com/6nFfDabTlf — دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023

وستكون أول مشاركة لرونالدو مع فريقه الجديد مع النصر السعودي، بعد انتهاء عقوبة إيقافه وحصوله على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا“. أمام الاتفاق، في الدوري السعودي روشن، في ال22 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات الشتوية ” الميركاتو”. بصفقة قياسية بلغت نحو 200 مليون يورو حتى صيف عام 2025.

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة لهذا الموسم.