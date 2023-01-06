الجمعة, يناير 6, 2023
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رياضة

ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي في الدوري السعودي (شاهد)

كريستيانو رونالدو يتفاعل مع هدف تاليسكا الثاني في شباك الطائي بالدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
تفاعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي watanserb.com
تفاعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي
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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فوز فريقه النصر على الطائي في منافسات الدوري السعودي روشن، بهدفين نظيفين دون رد.

ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ردة فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، وهو يمارس الرياضة داخل غرفة تبديل الملابس، خلال مشاهدته مباراة النصر والطائي داخل ملعب المباراة.

كما وتفاعل رونالدو بالتصفيق على هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثاني، الذي حسم النقاط الثلاثة المهمة أمام منافسه الطائي، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” مرسول بارك”.

وحقق فريق النصر السعودي الفوز على الطائي، في منافسات الجولة ال12 من الدوري السعودي روشن. بهدفين دون رد،  من توقيع البرازيلي تاليسكا في الدقيقة ال42 وال47. ليحافظ بذلك على صدراة جدول الترتيب.

احتفال النصر السعودي بفوزه على الطائي
احتفال النصر السعودي بفوزه على الطائي

إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين

ووفق وسائل الإعلام السعودية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، تم إيقافه لمباراتين في منافسات الدوري السعودي روشن، على خلفية صفع هاتف أحد المشجعين في نادي إيفرتون الإنجليزي، مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في شهر إبريل/ نيسان القادم.

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كما ولم يشارك نجم النصر السعودي رونالدو، في المباراة. أمام الطائي في منافسات الدوري السعودي، ومن المؤكد غيابه عن مباراة القمة القادمة أمام الشباب مطلع الأسبوع المقبل.

جماهير النصر السعودي
جماهير النصر السعودي

وستكون أول مشاركة لرونالدو مع فريقه الجديد مع النصر السعودي، بعد انتهاء عقوبة إيقافه وحصوله على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا“. أمام الاتفاق، في الدوري السعودي روشن، في ال22 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات الشتوية ” الميركاتو”. بصفقة قياسية بلغت نحو 200 مليون يورو حتى صيف عام 2025.

هدف تاليسكا لاعب النصر السعودي
هدف تاليسكا لاعب النصر السعودي

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة النصر السعودي + الدوري السعودي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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