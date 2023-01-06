جنس مع مراهقات وابتزاز إباحي.. شهادات صادمة تُلاحق أندرو تيت بعد أيام من اعتقاله (شاهد)

وطن– كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن التهم التي وُجهت الى المؤثر الأمريكي “أندرو تيت” المشهور بـ “كاره النساء” بعد اعتقاله رفقة شقيقه “تريستن تيت” قبل أسبوع في رومانيا، ومنها ” تصوير مقاطع إباحية” و “ممارسة الجنس مع مراهقة لم تتجاوز الـ 16”.

هل مارس أندرو تيت الجنس مع المراهقات؟

وقالت الصحيفة، نقلا عن أحد شاهد عيان في الحادثة رفض التصريح بهويته، أن”الأخوان تيت” كانا يتفاخران خلال إقامتهما في رومانيا بممارسة الجنس مع مراهقات، وسرقة جوازات سفر فتيات مارسن معهم الجنس لأغراض ربحية حتى لا يتمكنوا من الهروب “.

ووفقًا للشاهد، الذي سبق وجمعه حديث ثنائي مع الأخ الأكبر لأندىو، تريستان، الذي تفاخر أمامه في أحد المناسبات أنه على علاقة جنسية مع فتاة قاصرة.

وحول ذلك قال تريستان تيت لشاهد الصحيفة “خمني كم عمرها … تبلغ من العمر 16 عامًا!”.

ابتزار، هرسلة… وسرقة جوزارت سفر

يشار أن أندرو تيت، المعروف بـ “كاره النساء”، ملاكم بريطاني – أمريكي سابق، اشتهر منذ سنوات من خلال تصريحاته المثيرة للجدل حول طريقة تعامله مع المرأة.

على الإنترنت يُعرف تيت لدى الأوساط النسوية حول العالم، ولدى كل من لاتروقه تصريحاته باسم “ملك الذكورة السامة”.

مؤخرا، اعتقلته الشرطة الرومانية في 30 ديسمبر بتهمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاغتصاب، إلى جانب شقيقه تريستان.

حددت الشرطة الرومانية حتى الآن ست نساء كضحايا

من بينهن أمريكية، واثنتان من مولدوفا، وثلاث نساء رومانيات.

وحول تفاصيل اعتقاله والتهم المُوجهة إليهما، قال ممثلو الادعاء إن تيت وشقيقه استدرجوا النساء إلى رومانيا بوعد كاذب بعلاقة جنسية، ثم ضغطوا عليهن لممارسة الجنس على كاميرات الويب، أو مايُعرف بكاميرات “الجنس المباشر” وهي في نهاية المطاف ” ممارسات إباحية مدفوعة ” تدخل تحت طائلة الاتجار بالبشر مايجعل منها أمراً ممنوعا بحسب القانون الدولي.

كلا الأخوين محتجزان حاليًا في رومانيا ومن المتوقع أن ينفيا الادعاءات الموجهة إليهما.

أما الشاهد، الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته خلال تصريحه للصحيفة البريطانية حفاظًا على سلامته، فهو مساعد سابق لهما وقضى عدة أشهر في بوخارست معهم في عام 2020.

في تلك الفترة، أخذ أندرو الشاهد في جولة ووصف له نموذج عمله الذي يدور في فلك “الإباحية”.

شهود عيان يؤكدون تورط أندرو تيت

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة “ذا صن” قال الشاهد “كان لديه بعض الممتلكات حيث وضع النساء أمام كاميرات تُسجلهن عاريات”.

ويتابع ” قال لي [تيت]: “اذهب إلى هناك، وأخرجهم في السيارات إلى بعض الأماكن الجميلة، وأخبرهم أنه يمكنهم العيش في هذا القصر إذا مارسن الجنس أمام” الكاميرا”، وبعد ذلك بمجرد أن يكونوا هنا، سآخذ جوازات سفرهم.

يواصل الشاهد حديثه عن تيت بقوله أنه “كان يفضل الفتيات المولدوفيات لأنهن فقيرات وكُن حسنات المظهر.”

وفي حديثه عن سبب أخذ أندرو لجوازات السفر، أضاف شاهد العيان: “الجوازات هي الطريقة الوحيدة، وفقًا لأندرو، لارغام معظم النساء على ممارسة الجنس أمام الكاميرات”.

مضيفا أن أندرو تايت “كاره النساء” كان ” يكسب ربحًا من تلك الممارسات، وقد أراد التأكد من أنهم عالقون في مصيدته”.

تقول الصحيفة أنه تم تأكيد المزاعم حول حجز تيت لجوازات السفر من قبل مصدر مستقل ثان.

حيث ادعى مؤثر بريطاني معروف بإسم “مانوسفير” والذي يستخدم اسم تويتر “IM” وتويترTellyoursonthis، في عام 2019 أن أندرو تيت اعترف بسرقة جوازات سفر النساء.

وفي تعليق على أحد تغريدات تيت على منصة تويتر فضح مانوسفير “كاره النساء” بقوله “لدي لقطات شاشة لك تعترف حرفيًا باحتجاز فتاة في رومانيا عن طريق سرقة جواز سفرها”.

المثير للاهتمام أن تيت لم ينف هذا الاتهام في رده، على اليوتيوبر البريطاني، تقول الصحيفة.