السعودية تفوز على اليمن في مستهل مشوارها ببطولة خليجي 25 (فيديو)

وطن- حقق منتخب السعودية الفوز النظيف على جاره اليمن، الجمعة، بهدفين دون مقابل، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية.
وأحرز المنتخب السعودي “الصقور الخضر”، أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ18، داخل شباك نظيره اليمني، عن طريق اللاعب سميحان النابت.
فوز السعودية على اليمن في خليجي 25
وعزز منتخب السعودية التقدم في النتيجة بهدف ثانٍ، من ركلة جزاء تحصّل عليها الأخضر السعودي في الدقيقة الـ34، نجح اللاعب مصعب الجوير بتسديدها داخل شباك المرمى.
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أهداف المباراة: #السعودية 2 – 0 #اليمن في #خليجي25 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/rynq7BH7tB
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
كما تفوّق المنتخب السعودي على صعيد الاستحواذ والتسديدات باتجاه شباك المرمى؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 79%.
سالم الهارش حارس مرمى #اليمن يتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية من رائد الغامدي لاعب #السعودية#قنوات_الكاس #خليجي25 pic.twitter.com/Y0UfZkvxhI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
فيما وصل عدد تسديدات المنتخب اليمني في المباراة 7 تسديدات، واستحوذ على الكرة، بنسبة 21% طيلة مجريات دقائق المباراة.
تشكيلة منتخب السعودية أمام اليمن
ودخل المدرب سعد الشهري المباراة أمام نظيره اليمني، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، كما يلي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
دفاع التشكيلة: مد الله العليان، زياد الصحفي، قاسم الأوجامي، أحمد بامسعود.
خط الوسط: تركي العمار، رياض شراحيلي، مصعب الجوير، عوض الناشري.
كما وفي مركز الهجوم: سميحان النابت، رائد الغامدي.
منافسات بطولة خليجي 25
وسيلتقي منتخب السعودية أمام صاحب الأرض العراق، الاثنين، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على ملعب “البصرة” الدولي.
ترتيب المجموعة الأولى لبطولة خليجي 25 في البصرة.#خليجي25#كاس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/yUZpcckCXW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وبهذا الفوز تصدّر منتخب السعودية مجموعته في منافسات بطولة خليجي 25، بثلاثة نقاط ثمينة، وبفارق نقطتين عن الوصيف العراق صاحب المركز الثاني بنقطة وحيدة.
😍📸!#معاك_يالأخضر | #خليجي_25 pic.twitter.com/9G0G4pnPxf
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 6, 2023
كما جاء المنتخب اليمني بهذه الخسارة في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.