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رياضة

السعودية تفوز على اليمن في مستهل مشوارها ببطولة خليجي 25 (فيديو)

منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
فوز السعودية على اليمن في خليجي 25 watanserb.com
فوز السعودية على اليمن في خليجي 25
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وطن- حقق منتخب السعودية الفوز النظيف على جاره اليمن، الجمعة، بهدفين دون مقابل، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وأحرز المنتخب السعودي “الصقور الخضر”، أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ18، داخل شباك نظيره اليمني، عن طريق اللاعب سميحان النابت.

فوز السعودية على اليمن في خليجي 25

وعزز منتخب السعودية التقدم في النتيجة بهدف ثانٍ، من ركلة جزاء تحصّل عليها الأخضر السعودي في الدقيقة الـ34، نجح اللاعب مصعب الجوير بتسديدها داخل شباك المرمى.

كما تفوّق المنتخب السعودي على صعيد الاستحواذ والتسديدات باتجاه شباك المرمى؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 79%.

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فيما وصل عدد تسديدات المنتخب اليمني في المباراة 7 تسديدات، واستحوذ على الكرة، بنسبة 21% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة منتخب السعودية أمام اليمن

ودخل المدرب سعد الشهري المباراة أمام نظيره اليمني، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: مد الله العليان، زياد الصحفي، قاسم الأوجامي، أحمد بامسعود.

احتفال المنتخب السعودي بفوزه على اليمن
احتفال المنتخب السعودي بفوزه على اليمن

خط الوسط: تركي العمار، رياض شراحيلي، مصعب الجوير، عوض الناشري.

كما وفي مركز الهجوم: سميحان النابت، رائد الغامدي.

منافسات بطولة خليجي 25

وسيلتقي منتخب السعودية أمام صاحب الأرض العراق، الاثنين، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على ملعب “البصرة” الدولي.

وبهذا الفوز تصدّر منتخب السعودية مجموعته في منافسات بطولة خليجي 25، بثلاثة نقاط ثمينة، وبفارق نقطتين عن الوصيف العراق صاحب المركز الثاني بنقطة وحيدة.

كما جاء المنتخب اليمني بهذه الخسارة في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

مباراة السعودية واليمن في خليجي 25
مباراة السعودية واليمن في خليجي 25
المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة منتخب السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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