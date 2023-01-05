مشهد رائع.. أنثى حوت رمادي ضخم تلد أمام مجموعة من السياح في عرض المحيط (شاهد)

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وطن- نشرت صحيفة “مترو” البريطانية مقطع فيديو وصورا توثق لحظة ولادة أنثى حوت (الحيتان الرمادية)، حيث تمكن مجموعة من السياح كانوا على متن قوارب في مياه المحيط الهادئ بمدينة دانا بوينت الأمريكية، من قضاء لحظات فريدة من نوعها.

وتم التقاط اللقطات بواسطة الكاميرات والهواتف المحمولة على كل قارب من قوارب الشركة الثلاثة ، بالإضافة إلى لقطات من الجو التقطتها طائرة بدون طيار.

وعندما اكتشف أفراد الطاقم على متن سفن الكابتن ديف الحوت لأول مرة ، كانوا قلقين من إصابتها أو تشابكها بسبب كمية الدم في الماء.

وقال قبطان القارب غاري بريجهاوس لسجل أورانج كاونتي : “لقد تحولت من الرعب إلى الفرح والدهشة الخالصة”.

وقالت شركة “كابتن ديفدولفين آند ويل سفاري” الأمريكية للسياحة، التي نظمت الرحلة أن رؤية الحيتان الرمادية تعتبر مشهدًا شائعًا خلال فترة هجرتها في المحيط الهادئ، والتي تبدأ عادةً من كانون الأول/ ديسمبر وتستمر حتى أيار/ مايو، ولكن رؤيتها وهي تلد في هذه المنطقة تعدّ سابقة.

وشرحت جيزيل أندرسون، مديرة الشركة الأمريكية، أن أنثى الحيتان الرمادية تلد عادة في البحيرات الضحلة بمنطقة “باها كاليفورنيا” بالمكسيك، حيث يمكن للسياح مشاهدتها وهي توجه صغارها للتفاعل معهم وعدم الخوف منهم.

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وفي الفيديو ، يمكن رؤية الحوت الأم وهو تدفع مولودها الجديد إلى السطح، حيث أوضحت أندرسون أن “أول عمل للأم هو نقل الطفل إلى السطح”. “إنه لأمر لا يصدق أنهم ولدوا وهم يعرفون ألا يتنفسوا تحت الماء.”

الحيتان الرمادية تقضي فترة حمل تدوم عاما كاملا

وعادةً ما تلد الحيتان الرمادية في المحيط الهادئ بعد فترة حمل مدتها عام واحد في البحيرات الضحلة في باجا كاليفورنيا – وعلى الأخص في سان إجناسيو لاجون وخليج ماجدالينا ولاجونا أوجو دي ليبر.

تقطع 5000 ميل للوصول إلى أماكن التكاثر

تقطع الحيتان الرمادية مسافة 5000 ميل من مناطق تغذيتها في شمال المحيط الهادئ للوصول إلى أماكن التكاثر المفضلة لديها. قال أندرسون: “لقد جاء هذا الطفل مبكرًا بحوالي 600 ميل”.

وقالت أندرسون إنها شاهدت حيتان رمادية توجه عجولها للتفاعل مع الناس في بحيرات باجا كاليفورنيا ، وتعليمهم عدم الخوف من البشر. ووصفت التجربة برمتها يوم الاثنين بـ “التواضع”.

وأضافت: “قبل 70 عامًا فقط – خلال فترة حياة بعض هذه الحيتان – كان البشر لا يزالون يصطادون الحيتان”. “هذه الأم تثق بنا – مفترس سابق – مع طفلها.”