“لمس مناطق حساسة”.. فتاة تفضح تحرش داني ألفيس بها في ملهى ليلي

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وطن – يواجه النجم البرازيلي “داني ألفيس” تُهما بالاعتداء الجنسي والتحرش داخل ملهى ليلي في برشلونة الإسبانية، ومن المرجح أن يتم استدعاؤه إلى المحكمة في قادم الأيام، لتقديم روايته للأحداث، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

داني ألفيس متهم بالتحرش بفتاة في ملهى ليلي

وكشفت “ماركا” تفاصيل عملية التحرش التي اتُهم فيها “داني ألفيس” (39 عاما)، المُدافع السابق لنادي برشلونة الإسباني، حيث أكدت أن الحادثة وقعت ليلة رأس السنة أواخر ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن داني ألفيس الذي يلعب حاليا لنادي “بوماس” في الدوري المكسيكي، قد اعتدى على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.

وأوضحت صاحبة الشكوى، نقلا عن الصحيفة الإسبانية، أنه في ليلة 30 إلى 31 ديسمبر، لمسها ألفيس في أماكن حساسة دون موافقتها عندما كانت مع بعض الأصدقاء في ملهى “ساتون الليلي” في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكدت أنها اشتكت هي وصديقاتها لموظفي الأمن مما حدث من ألفيس، مما دفع رجال الأمن إلى تنبيه النجم السابق لبرشلونة، واللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بـ 43 لقبا متفوقا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بـ 42 لقبا.

وفي الأثناء، تدخلت الشرطة على عين المكان حيث تنقّل عناصر الأمن إلى الملهى الليلي وأخذوا أقوال المتورطين في الحادثة.

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وقُدمت الشكوى بتاريخ 02 يناير/ كانون الثاني، حيث أصبح ألفيس الآن موضوع تحقيق كامل من قبل السلطات الأمنية في برشلونة.

نجم برشلونة السابق ينفي تورطه

وفي السياق، نفى داني ألفيس كل التهم المُوجهة إليه، مشيرا أنه لا دخل له فيما صرحت به صاحبة الشكوى.

إلى ذلك أشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن الخطوة التالية هي أن تتقدم الشاكية ببلاغ رسمي إلى إحدى المحاكم لفتح إجراء قضائي يمكن أن ينتهي باستدعاء لاعب برشلونة السابق حتى يتمكن من تقديم روايته للأحداث التي وقعت في تلك الليلة.

وفي غضون ساعات من تقديم الشكوى ضده، عاد ألفيس بسرعة إلى المكسيك للانضمام إلى فريقه.

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الأمر الذي يعني أن المحكمة في برشلونة قد تقرر استدعاء النجم البرازيلي لحضور الجلسة عن بعد، بدلا من إجباره على العودة إلى برشلونة.

داني ألفيس يؤكد عودته إلى ناديه في المكسيك

وفي الأثناء نشر ألفيس رسالة، عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام قال فيها: “نستعد للدور الثاني بالثقة والشخصية اللتين نتميز بهما.. إيجابي دائما، ولدي الرغبة في تغيير تاريخ ال’الشعب’.. نلتقي قريبا جدا”.

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ويقضي لاعب برشلونة السابق فترة راحة، بعد مشاركته مع “السيليساو” في مونديال 2022 بقطر.

ولا يُستبعد أن يُعلن النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، اعتزاله كرة القدم في وقت قريب، بمجرد استكمال عقده الحالي مع ناديه المكسيكي.

يشار أن ألفيس انضم لصفوف بوماس في يوليو/تموز 2022، كأبرز صفقات الدوري المكسيكي عبر تاريخه، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.