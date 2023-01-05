الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةتقاريركورونا النووية تغزو الصين.. المستشفيات تفيض بجثث الموتى وانتشار أفران الحرق في...
تقارير

كورونا النووية تغزو الصين.. المستشفيات تفيض بجثث الموتى وانتشار أفران الحرق في الشوارع

مقطاع فيديو أظهرت قيام العائلات بحرق جثث موتاها في الشوارع بسبب حجم قوائم الانتظار

كتب سالم حنفي
كورونا النووية تغزو الصين watanserb.com
كورونا النووية تغزو الصين
- Advertisement -

وطن- ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين ، حيث طُلب من الأسر المكلومة الانتظار لأيام ، إن لم يكن أسابيع ، لحرق جثث الموتى، الأمر الذي دفع البعض إلى بناء محارق مؤقتة.

وظهرت مقاطع فيديو قاتمة تظهر المشيعين في الصين يحرقون “الجثث” في الشوارع بعد تكدس الجثث في دور الجنازات في أحدث موجة من موجات فيروس كورونا تجتاح الصن حاليا .

ومنذ أن ألغت البلاد قيودها الشديدة لتبقى “خالية من الفيروسات” الشهر الماضي ، خرج معدل الإصابة بفيروس كورونا عن السيطرة، لتصبح المستشفيات ودور الجنائز تفيض الآن بالمرضى المحتضرين والجثث المتحللة.

عائلات تقوم بحرق جثث موتاها

وفي مقطع فيديو تم التقاطه في بلدة “هونيان”في شنغهاي ، يبدو أن أفراد إحدى العائلات قد لجأوا إلى تنفيذ عملية حرق غير مصرح بها في موقف للسيارات خارج مبنى سكني.

تنفيذ عملية حرق غير مصرح بها في موقف للسيارات خارج مبنى سكني
تنفيذ عملية حرق غير مصرح بها في موقف للسيارات خارج مبنى سكني

وأظهر المقطع اقتراب رجل من جسده المحترق ، مغطى بملاءة سرير ، بينما يمكن سماع آخرين يبكون.

وكان رجلاً مسنًا قد توفي مؤخرًا بسبب عدوى “كوفيد” وتم حرق الجثة في وقت لم يستغرق حوالي 10 دقائق.

- Advertisement -

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 2 يناير / كانون الثاني مشهدا مماثلا لعائلة تحرق جثة وتضع الزهور بجانبها تكريما للميت.

عائلة تحرق جثة وتضع الزهور بجانبها تكريما للميت
عائلة تحرق جثة وتضع الزهور بجانبها تكريما للميت

وتم تنبيه السلطات الصينية إلى مقاطع الفيديو الفيروسية هذه ، لكنها نفت منذ ذلك الحين الادعاءات بأنها عمليات حرق جثث.

الحكومة الصينية تنفي المزاعم حول حرق الجثث في الشوارع

وقال مصدر لوسائل الإعلام المحلية “بكين نيوز” إن العائلات المفجوعة كانت تحرق ملابس المتوفى ، لكن ليس الجثث.

وأبلغت الحكومة عن إجمالي 5258 حالة وفاة بسبب كوفيد في جميع أنحاء البلاد ، وسبع وفيات في الأسبوعين الماضيين ، وكلها كانت في بكين.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات منذ ذلك الحين في شنغهاي ونانجينغ ومنغوليا الداخلية منذ ارتفاع معدل الإصابة الشهر الماضي.

الحكومة الصينية تنفي المزاعم حول حرق الجثث في الشوارع
الحكومة الصينية تنفي المزاعم حول حرق الجثث في الشوارع
ارتفاع معدل الإصابة بالكورونا في الصين
ارتفاع معدل الإصابة بالكورونا في الصين

تشكيل لجنة لحساب بيانات الوفيات

من جانبه، قال كبير علماء الأوبئة ، وو تسونيو ، في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه سيقود فريقًا لحساب بيانات الوفيات الزائدة و “معرفة ما كان يمكن التقليل من شأنه”.

كما يعمل أمن الحدود في البلدان الأخرى إما على تشديد قيود الدخول أو اعتبار أنه تم الآن منح السياح الصينيين الضوء الأخضر للسفر.

يأتي هذافي حين بدات بعض البلدن اتخاذ اجراءات حمائية لمنع انتشار العدوى القادمة من الصين مرة اخرى، حيث أمرت الحكومة البريطانية داونينج ستريت بأنه يتعين على الأشخاص القادمين من الصين إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار “كوفيد” قبل السفر ، ولن يُسمح لهم بالدخول إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
اقتصاد

رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر: عام 2023 سيكون “صعباََ” على الاقتصاد العالمي

حياتنا

تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر انتشاراََ

حياتنا

المتحور الصيني BF.7 شديد العدوى أكثر من أوميكرون وجميع متحورات كوفيد-19؟

حياتنا

دراسة أمريكية: هل من الممكن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟

تقارير

“تسونامي وبائي” قد يجتاح العالم.. “يوم القيامة” متحور جديد لكورونا شديد العدوى

تقارير

سيناريو مرعب.. انتشار واسع لـ”كورونا” في الصين وتوقعات بوفاة مليون شخص(شاهد)

حياتنا

أغرب واقعة احتيال.. سيدة تنتقم من صديقة طفولتها وفعلت ما لا يصدقه عقل

الهدهد

“الخوخ الأصفر” علاج سحري لكورونا.. الصين توضح بعد الهوس به ونفاد مخزونه

حياتنا

في عام 2022…9 أحداث حصلت لم يتوقعها أحد!

الهدهد

صفقة سعودية صينية تثير مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟

حياتنا

من الصين إلى الأردن.. مشهد الدوران الغامض للأغنام تكرر ولغز حير العالم

اقتصاد

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد خيانة هبة عبوك.. تصرف غير متوقع من أشرف حكيمي مع مبابي! (شاهد)

تقرير يكشف عن كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز

نجل طه ياسين رمضان يكشف ما فعلته السعودية به من تنكيل بعد قصف منزلهم في صنعاء

كايلا رامي رضوان.. شاهد الصورة التي تسببت في التنمر على شكل ابنة دنيا سمير غانم

موقع استخباري أمريكي يتوقع تدهوراً كبيراً في العلاقات بين المغرب وتونس لهذا لسبب!

لديك عيون صقر إذا اكتشفت المفتاح خلال 12 ثانية فقط!

ضبط أنجلينا جولي مع ممثل يصغرها بـ21 عاماً! (شاهد)

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي القاسية بقرار محكمة إسبانية

مفاجأة.. رونالدو ممنوع من اللعب مع نادي النصر بقرار من لجنة اتحاد كرة القدم!

قضى 40 عاماً في الأسر.. الاحتلال يفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC