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حياتنا

بعد خيانة هبة عبوك.. تصرف غير متوقع من أشرف حكيمي مع مبابي! (شاهد)

جاءت رحلة حكيمي إلى نيويورك تزامناً مع أنباء غير مؤكدة حول انفصاله عن هبة عبوك التي تتواجد حالياً في باريس

كتب رفيف عبدالله
بعد خيانة هبة عبوك.. تصرف غير متوقع من أشرف حكيمي مع مبابي! (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- تجاهل النجم المغربي أشرف حكيمي، أنباء خيانته لزوجته الممثلة التونسية هبة عبوك، وظهر في نيويورك مع صديقه مهاجم المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

أقنعة كاملة

حاول الثنائي الشهير في باريس سان جيرمان حكيمي ومبابي البقاء متخفيان في مدينة نيويورك. ولكن سرعان ما تم رصدهما. وتم نشر صور الثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتدى الصديقان أشرف حكيمي وكيليان مبابي، أقنعة كاملة للوجه أثناء حضور عرض راقص في تايمز سكوير أمس.

وشارك نادي باريس سان جيرمان، صورتهما عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”. مع تعليق: ” أشرف حكيمي وكيليان مبابي في تايمز سكوير، بمدينة نيويورك. الولايات الأمريكية المتحدة، خلال فترة إجازتهما”.

صداقة تجذب الإعلام

لطالما جذبت صداقة نجمي باريس سان جيرمان، الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة.

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وتعليقًا على صورة الصديقين في تايمز سكوير ، تكهن بعض المعجبين بأن الثنائي التقط صورة أمام مبنى H&M لأنها تمثل الأحرف الأولى من اسميهما.

ارتدى الصديقان أقنعة كاملة للوجه أثناء حضور عرض راقص في تايمز سكوير

أخذ مبابي وحكيمي إجازة لبضعة أيام بعد جهودهما في كأس العالم 2022.

إجازة للتعافي

وقال كريستوف جوتييه ، مدرب باريس سان جيرمان في تصريح سابق: “سيكون لدى حكيمي ومبابي إجازة لبضعة أيام … سوف يتعافيان الآن”.

قبل زيارتهم إلى ميدتاون مانهاتن في مدينة نيويورك ، حضر نجوم باريس سان جيرمان مباراة الدوري الاميركي للمحترفين بين بروكلين نتس وسان أنطونيو سبيرز في ملعب باركليز سنتر في بروكلين.

التقى الثنائي باريس سان جيرمان مع لاعب الدوري الاميركي للمحترفين الشهير كيفن دورانت خلال المباراة.

مبابي في مراكش

وأعطى ديورانت قميصًا لثنائي باريس سان جيرمان ، والتقط الرجال الثلاثة صورًا انتشرت منذ ذلك الحين على الإنترنت.

حكيمي ومبابي صديقان مقربان منذ انضمام الظهير الأيمن المغربي إلى باريس سان جيرمان في عام 2021.

في يونيو ، أمضى الثنائي باريس سان جيرمان عطلة صيفية مشتركة في مدينة مراكش الحمراء بالمغرب.

خيانة حكيمي

جاءت رحلة حكيمي إلى نيويورك تزامناً مع أنباء غير مؤكدة حول انفصاله عن هبة عبوك التي تتواجد حالياً في باريس

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العارضة البلجيكية روز بيرترام، صديقة كيليان مبابي، لها دور في ذلك. ويتعلق الأمر بمغامرة عاطفية خارج نطاق الزواج.

هبة عبوك وأشرف حكيمي

تزعم الشائعة أنّ مانون بنسود، الصديقة المقربة جدًا لروز بيرترام، تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي. بحسب صحيفة “legossip” الفرنسية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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