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الأمير هاري يفضح شقيقه “وليام” في مذكراته.. تعدى عليه ووصف زوجته بوصف خارج!

الامير وليام وصف ميغان ماركل بأنها صعبة ووقحة

كتب سالم حنفي
الأمير هاري و وليام watanserb.com
الأمير هاري و وليام
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وطن- في مقتطفت تم تسريبها من مذكرات الأمير هاري ، والتي من المقرر إصدارها في غضون خمسة أيام ، زعم دوق ساسكس أنه “تعرض للهجوم” من قبل شقيقه الأكبر “وليام” الذي قال إنه وصف ميغان بأنها “وقحة”
ووفقا للتسريبات الت حصلت عليها صحيفة “الغارديان” فإن الأمير “هاري” تعرض للهجوم من قبل شقيقه ويليام ، مما تركه بإصابات واضحة.

جدال بين هاري ووليام بسبب ميغان ماركل

وقلت صحيفة “الغارديان” أنها حصلت على نسخة من السيرة الذاتية القادمة للأمير “هاري” مع مقتطف من الكتاب الذي تم تسريبه والذي يتحدث فيه هاري عن جدال حاد كان بينه وبين وليام بشأن زوجته ميغان ماركل .

ووفقا لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإنه في عام 2019 ، قيل إن أمير ويلز وصف زوجة بأنها “صعبة” و “وقحة”، حيث ادعى التسريب أن الخلاف المتزايد بين الأخوين بلغ ذروته في مشاجرة جسدية.

جدال بين هاري ووليام بسبب ميغان ماركل
جدال بين هاري ووليام بسبب ميغان ماركل

وليام يطرح هاري أرضا

وفي أحد المقتطفات المذهلة ، كتب هاري أن ويليام “أمسك بي من الياقة ، ومزق قلادتي ، و … طرحني على الأرض”.

وخلال الجدل ، قال ويليام إنه كان يحاول مساعدة هاري الذي اتهم شقيقه الأكبر بالتصرف مثل الوريث.

رد هاري كما قال: “هل أنت جاد؟ تساعدني؟ آسف – هل هذا ما تسميه مساعدة؟”

وليام يوجه لهاري سيلا من الشتائم

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وفقًا لهاري ، أثار رده غضب ويليام ، الذي تقدم نحوه وبدأ في الشتائم مما دفع هاري إلى الابتعاد عن ويليام الذي تبعه إلى المطبخ.

ثم قال هاري ، بعد أن أعطى كوبًا من الماء لوليام: “ويلي ، لا أستطيع التحدث إليك عندما تكون هكذا”.

وصل الخلاف بين الزوجين إلى ذروته حيث كتب: “وضع الماء ، وناداني باسم آخر ، ثم جاء إلي”.

وتابع:”حدث كل هذا بسرعة كبيرة. بسرعة كبيرة. أمسك بي من الياقة ، ومزق قلادتي ، وطرحني على الأرض”.

هاري يسقط على وعاء الكلب

وأضاف: “سقطت على وعاء الكلب ، الذي تصدع تحت ظهري وتكسر..استلقيت هناك للحظة ، في حالة ذهول ، ثم نهضت على قدمي وطلبت منه الخروج.”

وكتب دوق ساسكس أن ويليام أخبره أن يرد عليه بالضرب، وهو عرض قال إنه رفضه لأن ويليام غادر قبل أن يعود ويعتذر.

وادعي هاري قبل أن يغادر ويليام للمرة الأخيرة قال له: “لست بحاجة لإخبار ميغن عن هذا”.

وقال: “أتعني أنك هاجمتني؟”، لينفي وليام إن كان قد هاجمه.

وبحسب هاري فإنه في البداية لم يخبر ميغان عما حدث بينه وبين شقيقه ولم يخبرها إلا بمجرد أن لاحظت “الخدوش والكدمات” على ظهره حيث ادعى أنها “لم تكن متفاجئة”.

المصدرصحيفة الغارديان، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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