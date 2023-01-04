سبب إزاحة “ابن زايد” لرئيس أركان القوات المسلحة من منصبه.. ما علاقة نجله خالد؟

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وطن – أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء رئيس أركان الجيش الإماراتي الفريق الركن حمد الرميثي، وتعيينه مستشارا للشؤون العسكرية.

وبحسب ما أعلنته وكالة الانباء الإماراتية “وام“، فقد أصدر “ابن زايد” مرسوما آخرا يقضي بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة بدرجة وزير، بدلا من “الرميثي” الذي قضى أكثر من 18 عاما في منصبه.

مصدر يكشف سبب إقالة حمد الرميثي

وتعليقا على هذه الخطوة المفاجئة، كشف مصدر إماراتي مطلع أن هذه الخطوة التي قام بها “ابن زايد” تهدف لتعزيز صلاحيات نجله “خالد” على حساب شقيقه مستشار الامن القومي طحنون بن زايد المقرب من “الرميثي”.

وقال المصدر الذي تحدث لموقع “الإمارات ليكس”، إن “الرميثي” معروف بقربه من طحنون بن زايد الذي يخوض معركة صامتة مع نجل رئيس الدولة “خالد” لتولي منصب ولاية العهد.

محمد بن زايد يعمل على تدعيم مركز نجله “خالد”

يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، يتخذ خطوات متدرجة لتدعيم مركز نجله “خالد” لتولي منصب ولاية عهد أبو ظبي.

وأضاف الموقع، أن خالد بن محمد بن زايد الذي يتولى رئاسة جهاز أمن الدولة منذ 2016 ونائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير، أضيف له منصب جديد، وهو رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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وقال الموقع نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن خـالد بن محمد بن زايد يحشد الدعم حالياً، لتولي المنصب السابق لوالده، والذي شغله لسنوات عديدة قبل أن يتولى رئاسة الدولة.

ولفتت المصادر حينها إلى أن هذه المساعي من قبل خالد بن محمد بن زايد، تأتي لضمان توليه منصب رئيس الإمارات مستقبلاً وتجاوز أعمامه.

وقال الموقع، إن “خالد” الذي يشغل حالياً منصب رئيس أمن الدولة الإماراتي ونائب مستشار الأمن القومي، على يقين تام من تعيينه في نهاية المطاف في منصب ولي عهد أبوظبي.

تصاعد الصراع على الحكم في الإمارات

ونوَّه الموقع إلى أن هذه المساعي تأتي فيما تتصاعد في الإمارات أزمةُ صراع على الحكم، بطلُها خالد النجل الأكبر لمحمد بن زايد، والطامح لتولي السلطة خلفاً لوالده.

وبحسب الموقع، فقد لوحظ أنه تم تكليف خالد مؤخراً بمهام دبلوماسية خارجية في سابقة هي الأولى، وسط تأكيدات برغبة محمد بن زايد في أن يخلفه نجله الأكبر.

ونوّه الموقع الاستخباري إلى أن سلطات خالد بن محمد بن زايد، تتزايد تدريجياً على حساب أعمامه وشيوخ آل نهيان، غير أن ذلك يجابَه بمعارضة واسعة داخل آل نهيان، التي تقاوم لمنع تفرد محمد بن زايد وأبنائه بالحكم والسلطة.

حمد الرميثي شغل المنصب منذ 18 عاما

يشار إلى أن حمد الرميثي يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة في الإمارات منذ 18 عاماً، حيث تولى منصبه في الرابع من كانون ثاني/يناير 2005.

كما شغل رئيس أركان القوات المسلحة الجديد عيسى سيف محمد المزروعي ، منصب الرئيس السابق حمد الرميثي الذي كان تحصل في أيار/مايو الماضي على وسام زايد العسكري.