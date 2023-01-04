الأربعاء, يناير 4, 2023
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الهدهد

الفنانة فيروز تصفع تركي آل الشيخ وترفض عرضه الضخم للغناء في السعودية.. هذا ما حدث!

فيروز رفضت أيضا إقامة حفل تكريمي لها دون أن تغني فيه

كتب سالم حنفي
الفنانة فيروز watanserb.com
الفنانة فيروز
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وطن- كشف البروفيسور اللبناني، الدكتور أسعد أبو خليل، عن عرض ضخم قدمه المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، للفنانة اللبنانية الكبيرة “فيروز” من أجل إقامة حفل لها ف السعودية.

وقال “أبو خليل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، أن الفنانة “فيروز” رفضت العرض حتى تقوم ببحث الموضوع ودراسته.

وأشار “أبو خليل” أيضا إلى أن “آل الشيخ” قدم للفنانة “فيروز” عرضا آخر يتمثل في إقمة حفل تكريمي لها في الرياض، فرفضته أيضا.

كما كشف البروفيسور اللبناني، عن معلومة صادمة حول أجور الفنانين اللبنانيين الذين شاركوا في الحفل الذي أقامته هيئة الترفيه بمناسبة رأس السنة قبل أيام، بمشاركة فنانين مصريين والفنان السوري جورج وسوف.

وأكد على أن الفنانين اللبنانيين تلقوا مقابل مشاركتهم في الحفل مبالغ تتراوح ما بين 200-400 ألف دولار.

تركي آل الشيخ لمح لاستضافة فيروز

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو للسيدة فيروز وهي تغنّي في إحدى حفلاتها “أنا صار لازم ودّعكن”.

وحصد الفيديو تفاعلاً كبيراً، وسط مطالبات المتابعين بالسيدة فيروز لتكون حاضرة في السعودية، فيما ذهبت تكهنات آخرين بأنّ فيروز ستكون مفاجأة “فوق الخيال” خصوصاً بعد نشر فيديو إحدى حفلاتها، معتبرين أنّ آل الشيخ يحاول التلميح إلى أنّ حضورها في المملكة أمر سيحصل بالفعل.

حفل تريو نايت

وكانت هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ قد أقامت حفلا تحت عنوان:”تريو نايت” بمناسبة رأس لسنة الميلادية، استضافت فيه 13 فنانا وفنانة عربية، والذي شهد الكثير من الاحداث الغريبة، الامر االذي كشف عن عدم التحضير له بشكل كاف، بعد أن شهد العديد من المواقف المثيرة للجدل، هذه أبرزها:

مصالحة اليسا وأصالة في حفل تريو نايت

كان لافتا في معانقة اليسا وأصالة بعضهما البعض خلال حفل تريو نايت ضمن موسم الرياض، لتكون هذه الخطوة بمثابة مصالحة بينهما، حيث ظهرتا سوياً في إحدى المقابلات وأكّدتا أن الخلاف بينهما قد حلّ وأن ما حدث كان سوء تفاهم.

مصالحة نجوى واليسا حفل تريو نايت

كما شهد الحفل مصالحة اليسا ونجوى كرم قبل الدخول إلى الحفل، حيث عانقتا بعضهما البعض بعد خلاف دام لسنوات.

توتّر الأجواء بين اليسا ولطيفة على المسرح

في المقابل يبدو أن خلافات جديدة نشبت بين النجمات خلال حفل تريو نايت، حيث توتّرت الأجواء بين اليسا ولطيفة على المسرح وذلك بعد أن غنّت لطيفة المقطع الخاص باليسا، وبدا الانزعاج واضحا جداً على وجه اليسا، حتى أن أصالة حاولت تهدئة الوضع ومواساة الطرفين.

 

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توتّر الأجواء بين لطيفة ونوال الزغبي على المسرح

نفس الأمر كان سيحدث مع نوال الزغبي، إلّا أنها وخلال غنائها على المسرح وحين لاحظت أن لطيفة ستغنّي المقطع الخاص بها، أخفضت لها الميكروفون وأوقفتها، قبل ان تعود نوال الزغبي لتوضح أن الأمر لم يؤثر على علاقتهما.

ظهور بهاء السلطان حزيناً وشارداً

وخلال الحفل ظهر الفنان المصلاي بهاء السلطان في أغلب المقاطع الغنائية التي أدّاها حزيناً وشارداً في معظم الأوقات، حتى عند العدّ التنازلي لاستقبال العام الجديد، الأمر الذي عرّضه للكثير من السخرية من الجمهور.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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