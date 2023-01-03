خوف وهلع مجندة إسرائيلية نسيتها قوات الاحتلال في بلدة فلسطينية (شاهد)

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطع فيديو يوثق حالة الهلع لمجندة إسرائيلية بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة الرام بالضفة الغربية، ونسيانها في البلدة بعد تنفيذها عملية اعتقال بحق عدد من الشبان الفلسطينيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المجندة الإسرائيلية وهي تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام جنوب مدينة رام الله، حيث بدت عليها علامات الهلع والخوف.

وبحسب االفيديو، فقد لازمت المجندة التواصل المستمر مع القوات الإسرائيلية المغادرة طالبة نجدتهان في أخذت بتوجيه سلاحها لعدد من أصحاب المحلات الذين سخروا من تركها لوحدها.

تغطية صحفية: "قوات الاحتــ ـلال تترك مجندة إسرائيلية ببلدة الرام بعد اعــ ـتقال عدد من الشبان". pic.twitter.com/QIy8FuKcdx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2023

شرطة حرس الحدود الإسرائيلية تفتح تحقيقا في الواقعة

من جانبها، أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن فتح تحقيق في “نِسيان” المجندة داخل بلدة الرام وسط الضفة الغربية في نهاية عملية اعتقلت خلالها ثلاثة شبان فلسطينيين، وذلك وفقا لما نقلته “الاناضول“.

وبشأن واقعة المجندة أفادت بأنه “في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان”.

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وتابعت: “نشير بحسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة”.

وأشار شرطة حرس الحدود، في بيان لها، أن اعتقال الشبان الثلاثة جاء عقم نصب القوات كمينا لاعتقال متظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة، نجم عنه اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم.

تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى

ويأتي هذا في وقت تعيش فيه الأراضي الفلسطينية حالة من الغليان، على إثر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، المسجدَ الأقصى المبارك، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحماية واسعة من شرطة الاحتلال.

وهذه أول عملية اقتحام له للحرم كوزير، وسط تصاعد دعوات إسرائيلية لتغيير “الوضع الراهن” في أولى القبلتين وثالث الحرمين، ما يعني تهديد هوية ومكانة الأقصى.

وتداول ناشطون فيديوهات تُظهر بن غفير لحظة دخوله إلى ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة، قبل أن يغادر بعد 13 دقيقة فقط.

وسط حماية أمنية مشددة.. وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى. pic.twitter.com/ZFiWfmkB12 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

الولايات المتحدة تنتقد اقتحام المسجد الأقصى

ومع عشرات الإدانات العربية والإسلامية والدولية، انتقد البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عملية اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” للمسجد الأقصى.

وفي حين أعلن البيت الأبيض عن رفضه لأي تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي، عبرت وزارة الخارجيةعن قلقها من التداعيات المحتملة لما حدث.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن موقف واشنطن راسخ بشأن الحفاظ على الوضع القائم واحترام الأماكن المقدسة في القدس.

وأضاف البيان أن “أي إجراء أحادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول”، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي العائد للسلطة “بنيامين تنياهو” بالالتزام بتعهداته في الحفاظ على الوضع القائم بالمواقع المقدسة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من اقتحام “بن غفير”، مشيرة إلى اتصالات جرت خلال الساعات الماضية “مع إسرائيل وشركائنا العرب لتفادي التصعيد”، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء.