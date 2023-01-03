الثلاثاء, يناير 3, 2023
الرئيسيةالهدهدخوف وهلع مجندة إسرائيلية نسيتها قوات الاحتلال في بلدة فلسطينية (شاهد)
الهدهد

خوف وهلع مجندة إسرائيلية نسيتها قوات الاحتلال في بلدة فلسطينية (شاهد)

شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أعلنت فتح تحقيق في الواقعة

كتب سالم حنفي
نسيان مجندة اسرائيلية في بلدة فلسطينية watanserb.com
- Advertisement -

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطع فيديو يوثق حالة الهلع لمجندة إسرائيلية بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة الرام بالضفة الغربية، ونسيانها في البلدة بعد تنفيذها عملية اعتقال بحق عدد من الشبان الفلسطينيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المجندة الإسرائيلية وهي تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام جنوب مدينة رام الله، حيث بدت عليها علامات الهلع والخوف.

وبحسب االفيديو، فقد لازمت المجندة التواصل المستمر مع القوات الإسرائيلية المغادرة طالبة نجدتهان في أخذت بتوجيه سلاحها لعدد من أصحاب المحلات الذين سخروا من تركها لوحدها.

شرطة حرس الحدود الإسرائيلية تفتح تحقيقا في الواقعة

من جانبها، أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن فتح تحقيق في “نِسيان” المجندة داخل بلدة الرام وسط الضفة الغربية في نهاية عملية اعتقلت خلالها ثلاثة شبان فلسطينيين، وذلك وفقا لما نقلته “الاناضول“.

وبشأن واقعة المجندة أفادت بأنه “في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان”.

- Advertisement -

وتابعت: “نشير بحسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة”.

وأشار شرطة حرس الحدود، في بيان لها، أن اعتقال الشبان الثلاثة جاء عقم نصب القوات كمينا لاعتقال متظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة، نجم عنه اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم.

تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى

ويأتي هذا في وقت تعيش فيه الأراضي الفلسطينية حالة من الغليان، على إثر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، المسجدَ الأقصى المبارك، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحماية واسعة من شرطة الاحتلال.

وهذه أول عملية اقتحام له للحرم كوزير، وسط تصاعد دعوات إسرائيلية لتغيير “الوضع الراهن” في أولى القبلتين وثالث الحرمين، ما يعني تهديد هوية ومكانة الأقصى.
وتداول ناشطون فيديوهات تُظهر بن غفير لحظة دخوله إلى ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة، قبل أن يغادر بعد 13 دقيقة فقط.

الولايات المتحدة تنتقد اقتحام المسجد الأقصى

ومع عشرات الإدانات العربية والإسلامية والدولية، انتقد البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عملية اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” للمسجد الأقصى.

وفي حين أعلن البيت الأبيض عن رفضه لأي تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي، عبرت وزارة الخارجيةعن قلقها من التداعيات المحتملة لما حدث.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن موقف واشنطن راسخ بشأن الحفاظ على الوضع القائم واحترام الأماكن المقدسة في القدس.

وأضاف البيان أن “أي إجراء أحادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول”، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي العائد للسلطة “بنيامين تنياهو” بالالتزام بتعهداته في الحفاظ على الوضع القائم بالمواقع المقدسة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من اقتحام “بن غفير”، مشيرة إلى اتصالات جرت خلال الساعات الماضية “مع إسرائيل وشركائنا العرب لتفادي التصعيد”، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء.

المصدرالاناضول + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

الهدهد

أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الانطلاقة

الهدهد

بعد نداء “عرين الأسود”.. نابلس تستجيب للإضراب وغضب لإعدام 5 فلسطينيين

الهدهد

إضراب عام ويوم غضب في الضفة الغربية بعد استشهاد عدي التميمي

تقارير

ليلة ساخنة في القدس والضفة.. اشتباكات عنيفة وجيش الاحتلال يفقد السيطرة

الهدهد

نصرة لمخيم شعفاط.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال وغضب فلسطيني بالضفة

تقارير

شهيدان فلسطينيان في مخيم الجلزون.. وتصاعد مكثف في عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية

الهدهد

أثناء نوم الجنود .. إحراق برج عسكري إسرائيلي في الخليل (شاهد)

تقارير

نابلس: إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار .. واعتقال مطاردين بعد اشتباكات عنيفة

الهدهد

يسيطر على 98% من مياه الضفة.. الاحتلال يعلن وضع اليد على أكبر محمية طبيعية فلسطينية

الهدهد

شيرين أبو عاقلة تتحدث عن ما تمثله لها مدينة جنين التي استشهدت على أبوابها!

الهدهد

مخيم جنين.. تفجير منزل يتحصن فيه مطاردان وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد رونالدو.. جورجينا تُخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية (فيديو)

طفلة محظوظة في حفل استقبال رونالدو .. شاهد ماذا أعطاها الدون؟!

سبب وفاة عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسبق ومراحل من حياته

“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

“الأخبار” تفضح قنوات لبنان وحفل “تريو نايت”.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

جندي إسرائيلي يخنق طفلاً فلسطينياً حتى الموت.. حقيقة فيديو غزا المواقع

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

تزيد من هرمون السعادة.. وجبة الإفطار المالحة في الصباح فكرة جيّدة

فوضى وذعر.. سيول الأردن تفتك بالأردنيين وتفضح فساد الدولة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC